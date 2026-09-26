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Mano Menezes apunta el principal problema de la selección peruana: “No es la mentalidad, podemos cambiar comportamientos”

El entrenador de la ‘bicolor’, con mucha convencimiento, ha asegurado que los inconvenientes de los futbolistas nacionales no parten de la cabeza, sino de las actitudes

Mano Menezes, encargado de asumir el proyecto de la selección peruana con miras al Mundial 2030. - Crédito: Paloma del Solar
Mano Menezes, encargado de asumir el proyecto de la selección peruana con miras al Mundial 2030. - Crédito: Paloma del Solar
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Es una cosa de siempre escuchar que el principal problema que aqueja al fútbol peruano es su poca cabeza para salir adelante. La teoría ha pasado por décadas y con un sinfín de entrenadores, aunque el primero en zanjar el asunto fue Ricardo Gareca. Ahora, su línea de defensa ha encontrado extensión con el nuevo seleccionador Mano Menezes.

Durante un mano a mano con Telemundo Deportes, antes de que inicie la gira de más de dos semanas por Norteamérica, el entrenador de Perú ha explicado que los inconvenientes de los deportistas dentro del sistema nacional pasan más por situaciones actitudinales que de pensamiento para conducir su vida.

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Mano Menezes tendrá dos bajas para Perú vs Estados Unidos por Fecha FIFA. (FPF)
Mano Menezes al lado de Oslimg Mora al término de un entrenamiento con Perú. - Crédito: FPF

El jugador peruano tiene mucha calidad técnica y una muy buena predisposición. Les dije a los jugadores en la primera charla que había oído cosas de las personas. Había notado una necesidad de cambiar la mentalidad”, apuntó Menezes.

Al hilo indicó que “me parece que el problema no es la mentalidad. Podemos cambiar comportamientos, pero la mentalidad del jugador peruano es fuerte. Tuve oportunidad de estar en provincias y sentir las dificultades que pasan”.

Por otro lado, Mano Menezes abordó la razón principal por la que durante su primer año bajo la dirección técnica de la selección peruana decidió desafiar a oponentes de un mayor relieve, los cuales suponen una amplia complicación en distintos escenarios.

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Escogimos un camino de enfrentar adversarios de nivel altísimo, porque son la mayoría mundialistas. Queríamos en ese primer momento que nuestros jugadores y el país entendieran lo que es mejor para caminar en esa dirección”, detalló.

Mano Menezes observando con detenimiento una práctica de Perú. - Crédito: FPF
Mano Menezes observando con detenimiento una práctica de Perú. - Crédito: FPF

Localía distinta

A un año del inicio de las Eliminatorias 2030, Mano Menezes ha aceptado la recomendación de los estamentos de la Federación Peruana de Fútbol de modificar provisionalmente la sede oficial de la disciplina nacional hacia una localía con mayor condición de altura geográfica.

La idea, lógicamente, nace en aprovechar ese contexto para sacar una mayor ventaja frente a rivales que en el llano son superiores. “Pienso que usted tiene que mirar la trayectoria como referencia. Perú fue en los últimos 30 años una vez al Mundial. Entonces, tenemos que hacer unas cosas un poco diferentes”, explicó Menezes.

Si hacemos las mismas cosas conseguiremos lo mismo y casi nunca sirvió para Perú. Hay una posibilidad [de ir a la altura], vamos a prepararnos bien para aprovechar esa situación”, cerró el brasileño.

Las plazas que están en una seria evaluación para acoger a la selección peruana son el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco, y el estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), situado en Puno.

El estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno) y el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) son los elegidos para que la selección peruana juegue las Eliminatorias 2030 en altura.
El estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno) y el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) son los elegidos para que la selección peruana juegue las Eliminatorias 2030 en altura.

Precisamente, con el objetivo de que los integrantes de la ‘bicolor’ comiencen a tomar contacto con esos escenarios alternativos, a finales de año se realizarán partidos de preparación con futbolistas del medio local.

Está más que claro que una muy buena parte de nominados con Perú serán deportistas descollantes que estén más que adaptados a ciudades de altitud, aunque también se considerarán a citados clásicos que puedan acostumbrarse muy pronto.

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