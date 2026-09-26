La foto acertijo: ¿Quién es este niño que recibió una guitarra en lugar de la bicicleta que quería y más tarde hizo historia?

La gran estrella de la música a los siete años

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Nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, poco antes del amanecer, en una pequeña casa de dos habitaciones construida por su padre y su tío. Su llegada al mundo estuvo marcada por una tragedia: su hermano gemelo nació muerto. Él se convirtió en el único hijo de una pareja que, pese a las dificultades económicas, se concentró en él buena parte de su vida.

Durante su infancia creció rodeado por padres, abuelos, tíos, tías y primos. La familia era muy unida y, aunque el dinero escaseaba y los cambios de vivienda eran frecuentes, sus padres hacían todo lo posible para que nada le faltase. El niño asistía a la Iglesia Asamblea de Dios con su familia, y la música y los sermones lo marcaron por siempre. Entre las influencias de su infancia se encuentran los músicos de blues afroamericanos del vecindario y los programas de radio de música country que solía escuchar su familia.

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A los diez años se animó a subir a una silla frente a un micrófono para participar de un concurso de talentos. Cantó una canción popular y, aunque todavía era apenas un niño, consiguió el quinto premio: cinco dólares en boletos para las atracciones de la feria. Aquella fue una de sus primeras presentaciones públicas.

Un año después recibió un instrumento que cambiaría su vida. Sus padres no podían comprarle la bicicleta que quería, pero su madre consiguió convencerlo de que aceptara una guitarra en su lugar. La que finalmente recibió había costado 12,95 dólares y había sido comprada en una ferretería. El niño comenzó a cantar y tocar cada vez con mayor frecuencia.

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A los 13 años volvió a empezar de cero. Sus padres cargaron sus pertenencias en un baúl, las ataron al techo de un viejo automóvil y emprendieron un viaje a Memphis, Tennessee, en busca de mejores oportunidades económicas. La nueva ciudad tampoco le ofreció una vida sencilla: los años siguientes los vivieron en viviendas públicas y casas de alquiler de barrios pobres y tuvo que trabajar en distintos empleos para ayudar a mantenerse a sí mismo y colaborar con los gastos en su casa.

Pero mientras trabajaba y estudiaba, la música ocupaba cada vez más espacio. Tocaba la guitarra, cantaba en reuniones y concursos escolares y pasaba largas horas escuchando blues, góspel y música country. También frecuentaba conciertos nocturnos. Su aspecto comenzaba a diferenciarlo de los demás jóvenes: llevaba el pelo largo y engominado y se dejaba crecer las patillas. Era distinto, y quienes lo conocían podían recordarlo como un joven de buen corazón.

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En la escuela secundaria ocurrió algo que le dio una señal inesperada. Subió al escenario para cantar con su guitarra, nervioso y sin imaginar demasiado lo que podía suceder. Cuando terminó, recibió más aplausos que cualquiera de los otros participantes y tuvo que volver a salir para ofrecer un bis. La reacción del público pareció confirmarle algo que hasta entonces apenas intuía y comenzó a ganar confianza.

Después de graduarse empezó a trabajar para Crown Electric Company. Allí se ocupó de diversas tareas, como manejar un camión de reparto y llevar suministros a las obras. Además, asistía a clases nocturnas para formarse como aprendiz de electricista. Aquel mismo año ocurrió un episodio aparentemente pequeño que terminaría teniendo consecuencias enormes. Pasó por un estudio de grabación y pagó unos pocos dólares para registrar en un disco de acetato dos canciones “My Happiness” y “That’s When Your Heartaches Begin” como regalo de cumpleaños para su madre Gladys. El dueño del estudio escuchó su voz y tomó nota de aquel joven cantante de baladas.

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Meses después volvió a ser convocado para cantar. La primera canción que intentó grabar no convenció al responsable del estudio, pero, mientras buscaban otra posibilidad, comenzó a probar distintos temas. Finalmente se reunió con dos músicos locales y, después de una sesión que parecía no ir a ninguna parte, ocurrió lo inesperado: interpretaron una canción con un ritmo diferente y encontraron un sonido que llamó la atención.

A partir de entonces comenzó una etapa vertiginosa. Dejó sus trabajos habituales, empezó a presentarse en pequeños clubes y recorrió distintos escenarios del sur de Estados Unidos. En una de sus primeras apariciones en Grand Ole Opry, un programa de enorme importancia para la música country, no le fue nada bien. Y según se cuenta, uno de los directivos del programa le sugirió que continuara trabajando con su camión.

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Sin embargo, sus presentaciones en vivo despertaban cada vez más entusiasmo en los adolescentes, especialmente entre las chicas. Su manera original de cantar, su buena apariencia y sus movimientos sensuales lo diferenciaban de todo lo que se había visto hasta entonces.

En poco tiempo, las multitudes comenzaron a desbordar las barreras de los escenarios y su nombre empezó a circular mucho más allá de los lugares donde había comenzado.

Un representante que ya había trabajado con importantes figuras del country, el “Coronel” Tom Parker, se interesó cada vez más por su carrera. A fines de 1955 llegó el salto definitivo: una de las compañías discográficas más importantes de Estados Unidos compró su contrato anterior por una suma extraordinaria para la época y convirtió a aquel joven que había comenzado cantando en concursos y grabando un disco de cuatro dólares en una nueva estrella.

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Respuesta: el niño de la foto es Elvis Presley.