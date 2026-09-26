Indecopi multa con más de S/ 40 mil a productora del concierto de Anuel AA por retraso excesivo

Anuel AA llegó seis horas después a su concierto en Lima.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con 7,62 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/ 41.900, a Iguana Producciones S.A.C., organizadora del concierto de Anuel AA realizado el 5 de diciembre de 2025 en Lima. La resolución, a la que accedió Infobae, determinó que la empresa expuso al público a un riesgo de seguridad por el colapso de una reja, además de incumplir con brindar alternativas a los asistentes ante el retraso excesivo del artista.

El procedimiento se inició tras la queja presentada un asistente al show. Este denunció que el artista no salió a escena a la hora señalada por la propia productora, las 10:30 de la noche. Como se recuerda, Anuel AA aterrizó en Lima cerca de la 1:30 de la madrugada del día siguiente, mientras el público lo esperaba desde horas antes. El concierto recién comenzó pasadas las 3:00 de la madrugada, casi 6 horas de retraso. Para esa hora, el denunciante ya se había retirado del recinto.

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La resolución final de la Comisión de Protección al Consumidor 2 declaró fundados 5 de los 7 extremos de la denuncia. Se comprobó que el concierto no inició en el horario ofrecido y que Iguana Producciones no propuso alternativas, como la reprogramación del evento o la devolución de entradas, pese a la demora advertida.

La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi sanciona a Iguana Producciones S.A.C. en Perú con 7,62 UIT y ordena la devolución del dinero del concierto de Anuel AA.

El cargo con mayor peso en la sanción corresponde al riesgo de seguridad: la Comisión constató que el deficiente control derivó en el colapso de una reja y una avalancha de personas. Por este hecho se impuso una multa de 3 UIT. También se determinó que la empresa carecía de libro de reclamaciones físico y que no respondió el reclamo enviado por correo electrónico el día siguiente de la presentación.

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Además de la multa de más de 40 mil soles, Indecopi ordenó a Iguana Producciones devolver al denunciante los 413 soles que pagó por su entrada.

Como medida complementaria, la Comisión de Protección al Consumidor 2 dispuso que la organizadora implemente un protocolo de seguridad para sus eventos, que contemple procedimientos ante aglomeraciones y potenciales accidentes, y que instale el libro de reclamaciones físico tanto en su local como en los espectáculos que realice.

Anuel AA llegó tarde a su concierto en Lima. TikTok

Según la resolución, se notificó debidamente a Iguana Producciones; sin embargo, no presentó descargo alguno durante todo el procedimiento sancionador.

“Poner en conocimiento de las partes que la presente resolución surte efectos desde la fecha de su notificación y no agota la vía administrativa. En consecuencia, contra lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 procede la interposición del recurso de apelación, el cual deberá presentarse ante este órgano colegiado dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde el día hábil siguiente de su notificación. Vencido dicho plazo sin que se interponga el referido recurso, la presente resolución quedará consentida", se lee en la resolución.

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Infobae pudo conocer que la resolución fue notificada formalmente el pasado jueves 17 de setiembre, por lo que el plazo para que la productora interponga recurso de apelación vence el jueves 1 de octubre.