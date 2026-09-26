‘Eres bueno, Charlie Brown’ llega a Lima desde Broadway: Luis Baca interpretará a Snoopy

La obra presentará las historias de Charlie Brown, Snoopy y sus amigos durante una temporada de sábados y domingos en Santiago de Surco

Guardar

El musical de Broadway ‘Eres bueno, Charlie Brown’ llegará a Lima bajo la dirección de Henry Gurmendi, con una temporada programada entre el 10 de octubre y el 1 de noviembre en la Sala 1 del Multiteatro Movistar, en Santiago de Surco. La puesta llevará al escenario a los personajes creados por el historietista estadounidense Charles M. Schulz.

La obra propone un recorrido por situaciones cotidianas de Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus, Sally y Schroeder. A través de escenas breves, canciones y diálogos, el espectáculo aborda las inseguridades, los deseos y los conflictos propios de la infancia, con una mirada que busca conectar con el público familiar.

PUBLICIDAD

El montaje estará dirigido por Henry Gurmendi, quien ya llevó esta obra a escena años atrás y ahora retoma el texto desde una propuesta más íntima. El director explicó que uno de los desafíos del proyecto consiste en representar a personajes infantiles con actores adultos sin perder la lógica ni la sensibilidad que caracteriza a la historieta Peanuts.

“El gran reto ha sido lograr que actores adultos interpreten a estos niños sin caer en la caricatura falsa, rescatando esa lógica infantil tan pura y esa filosofía de vida de Peanuts”, señaló Gurmendi sobre la preparación de la obra.

PUBLICIDAD

Una mirada íntima sobre los personajes de Peanuts

‘Eres bueno, Charlie Brown’ parte de una estructura compuesta por pequeños episodios de la vida de sus protagonistas. Charlie Brown enfrenta sus dudas, Lucy expresa sus opiniones con firmeza, Linus conserva su apego por la manta y Schroeder mantiene su vínculo con la música. Snoopy, por su parte, transita entre sus fantasías y la vida junto a su dueño.

La propuesta recupera el universo de Charles M. Schulz, creador de la tira cómica Peanuts, publicada durante décadas en distintos países. Sus personajes se convirtieron en referentes de la cultura popular por presentar conflictos vinculados con la amistad, la frustración, los vínculos familiares y la búsqueda de aceptación.

PUBLICIDAD

Para Gurmendi, el montaje propone una pausa frente a la dinámica de las redes sociales y la búsqueda constante de reconocimiento. El director sostuvo que el mensaje de la obra se relaciona con la necesidad de valorar experiencias sencillas y vínculos cercanos.

“Vivimos buscando permanentemente el siguiente logro, la siguiente meta o el siguiente like, sin darnos cuenta de que la vida transcurre en esos pequeños detalles que parecen insignificantes”, comentó.

Henry Gurmendi dirige la nueva puesta de “Eres bueno, Charlie Brown”, que llegará al Multiteatro Movistar desde el 10 de octubre

La puesta incluye una canción de cierre adaptada bajo el título “Ser feliz”. De acuerdo con el director, el número final resume el tono de la obra al poner el foco en el acompañamiento y los afectos por encima de los logros materiales.

PUBLICIDAD

“No nos habla de alcanzar riquezas extraordinarias, sino del valor de sentirse acompañado”, afirmó Gurmendi.

Luis Baca, Yaco Salas y Kalid Lino en escena

El elenco de ‘Eres bueno, Charlie Brown’ está integrado por Luis Baca en el papel de Snoopy, Yaco Salas como Charlie Brown y Kalid Lino en el rol de Lucy.

También participan Alejandro Tagle como Linus, Jorge César como Schroeder y Paula Véliz como Sally Brown. Los seis intérpretes asumirán personajes reconocidos por varias generaciones a través de las tiras cómicas, las series animadas y las adaptaciones teatrales de Peanuts.

La obra plantea un trabajo actoral que se aleja de la imitación infantil. Gurmendi busca que los intérpretes mantengan la esencia de los personajes y representen sus emociones desde una perspectiva cercana, sin convertirlos en estereotipos.

PUBLICIDAD

El director señaló que ese equilibrio resulta central para que el musical pueda conectar con niños y adultos. Los espectadores más jóvenes encontrarán historias protagonizadas por personajes de su edad, mientras que el público adulto podrá reconocer conflictos y preguntas presentes en la obra original.

La producción busca convocar a familias durante una corta temporada de funciones que se realizarán los sábados y domingos. El estreno está previsto para el sábado 10 de octubre.

‘Eres bueno, Charlie Brown’ se presentará en la Sala 1 del Multiteatro Movistar, ubicado en la avenida Alfredo Benavides 4981, en Santiago de Surco.

PUBLICIDAD

La temporada irá del 10 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con funciones todos los sábados y domingos. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Luis Baca, Yaco Salas, Kalid Lino, Alejandro Tagle, Jorge César y Paula Véliz integran el elenco del musical inspirado en Peanuts