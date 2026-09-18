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Canal TV que transmitirá la Noche Regatas 2026: presentación oficial de las chorrillanas frente Alianza Lima

Las ‘celestes’ confirmaron la señal que televisará su evento previo a su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Tendrá a las ‘blanquiazules’ como rivales el próximo martes 6 de octubre

Canal TV que transmitirá la Noche Regatas 2026
Canal TV que transmitirá la Noche Regatas 2026
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Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín confirmaron sus presentaciones, y Regatas Lima no se queda atrás. Las chorrillanas también anunciaron su evento esperado que iniciará su camino a la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Las ‘celestes’ enfrentarán a Alianza Lima en la Noche Regatas 2026, según confirmó la gerente deportiva del club, Karina Del Castillo. El amistoso se disputará el martes 6 de octubre a las 16:30 horas en el mismo club. El esperado duelo tendrá lugar 11 días antes del inicio oficial de la liga, programado para el 17 de octubre.

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Canal TV para ver la Noche Regatas 2026

Se confirmó que la presentación de las chorrillanas será televisado por Latina TV a través de sus canales 2 y 702 en HD. También vía streaming por la web y aplicativo, plataforma que es totalmente gratis. La Noche Regatas 2026 llegará a todos los hogares peruanos debido a la señal abierta.

“Una noche para presentar a nuestras protagonistas y celebrar el inicio de una nueva temporada junto a toda la familia Regatas”, publicó el club ‘celeste’ por sus redes sociales.

Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026
Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026

Las 4 extranjeras de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Regatas Lima incorporará a Julieta Sández y Marina Scherer para la temporada 2026/2027, con el objetivo de recuperar protagonismo en la Liga Peruana de Vóley. El club de Chorrillos inició sus entrenamientos bajo la conducción de Horacio Bastit, quien continuará una campaña más al frente del plantel.

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Las celestes vienen de finalizar quintas en la última edición del campeonato nacional. La ubicación dejó malestar entre la directiva, el cuerpo técnico, las jugadoras y los aficionados, debido a que la institución había peleado por los primeros puestos durante las temporadas anteriores.

Karina del Castillo reveló los nombres de las nuevas incorporaciones de su equipo. Créditos: Se Formaron Las Parejas / Youtube.

La central argentina Julieta Sández, de 1,90 metros, es uno de los refuerzos anunciados por el elenco chorrillano. La jugadora llega procedente del vóley estadounidense y ya fue presentada a través de las redes sociales de la institución.

La segunda incorporación será la armadora brasileña Marina Scherer, quien regresará al Perú después de una etapa breve en España. La voleibolista ya conoce el campeonato peruano, aunque en esta oportunidad defenderá la camiseta de Regatas Lima.

Kyla Kenyatte será la tercera incorporación de Regatas Lima para la temporada 2026/2027. La central estadounidense, de 1,93 metros, llega desde el Porto de Portugal y su fichaje no se había informado hasta ahora.

La cuarta y última refuerzo del plantel será Fatou Diop. La jugadora española tiene 24 años y disputó la campaña anterior con Guía CDV UFP Canarias, de España.

Marina Scherer se perfila para ser la armadora titular de Regatas Lima.
Marina Scherer se perfila para ser la armadora titular de Regatas Lima. Crédito: Instagram Regatas Lima.

¿Cuándo arranca la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el sábado 17 de octubre, luego de que la Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmara una modificación en el calendario del campeonato nacional. El torneo estaba programado inicialmente para iniciar el 5 de octubre. La nueva fecha supone una postergación de 12 días para el arranque de la competencia.

La FPV también comunicó cambios en el reglamento. La selección peruana Sub 19 disputará la primera fase del certamen. Además, la rueda inicial incluirá descenso automático. Esa medida formará parte de las condiciones que deberán afrontar los equipos desde el comienzo de la temporada.

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