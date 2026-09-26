María Pía Copello refuta a Mario Hart y defiende a su sobrina tras comprometerse a los 23 años

María Pía Copello se pronuncia sobre el compromiso de su sobrina: “¿Quiénes somos para juzgar?

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María Pía Copello defendió públicamente la decisión de su sobrina Micaela Bebin de comprometerse a los 23 años, luego de que Mario Hart cuestionara en vivo que la influencer tomara ese paso a una edad que él consideró temprana. La conductora sostuvo que cada pareja define sus tiempos y rechazó los juicios sobre la vida privada de la joven.

La hija de Anna Carina Copello anunció su compromiso con Tiago del Río durante un viaje familiar a Argentina. La noticia fue comentada en el programa de streaming de María Pía, donde la animadora compartió detalles de la propuesta y respaldó la decisión de su sobrina.

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El debate surgió cuando Mario Hart intervino con una pregunta sobre la edad de Micaela Bebin. “¿Alguien le ha dicho que está muy chibola para casarse?”, expresó el piloto, quien consideró que la joven todavía tiene experiencias por vivir antes de asumir un compromiso matrimonial.

La conductora no estuvo de acuerdo con esa apreciación. María Pía Copello sostuvo que no existe una edad universal para contraer matrimonio y que cada relación debe definir el momento en que desea formalizar su vínculo.

María Pía Copello respaldó a su sobrina

La presentadora respondió que las relaciones tienen procesos distintos y que la duración de un noviazgo no garantiza el futuro de una pareja. Para explicar su postura, recordó que algunas personas se separan después de años de convivencia, mientras otras formalizan poco después de conocerse y permanecen juntas.

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“¿Crees que hay una edad para eso? Casarse es la decisión de cada pareja, no hay una regla estricta para nada”, manifestó Copello durante la conversación.

La figura de televisión añadió que existen parejas que mantienen una relación durante varios años y, pese a ello, terminan separándose poco después del matrimonio. También mencionó casos de personas que deciden casarse tras pocos meses de conocerse y logran construir una relación duradera.

La pareja mantiene una relación sentimental de más de dos años. (Instagram Mica Bebin)

Para la conductora, el anuncio de su sobrina no debería ser evaluado únicamente por su edad. Su intervención apuntó a que las decisiones personales corresponden a quienes forman parte de la relación, siempre que ambas personas estén de acuerdo con el paso que darán.

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La conversación giró en torno al compromiso de Micaela Bebin, quien mantiene una relación con Tiago del Río desde hace dos años. Copello aclaró que la propuesta de matrimonio no implica que la boda vaya a realizarse de inmediato.

Su sobrina no se casará de inmediato

María Pía Copello explicó que el compromiso abre una etapa de planificación para la pareja, sin que exista una fecha cercana para el matrimonio. También descartó versiones sobre un embarazo de la influencer.

“¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No está embarazada. La han pedido, o sea, no es que mañana se vaya a casar”, comentó la conductora al defender a su sobrina.

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Micaela Bebin y Tiago del Río posan junto al puente de la Mujer en Buenos Aires tras anunciar su compromiso matrimonial. (Instagram Mica Bebin)

Según indicó, la pareja recién empezará a organizar los pasos que seguirán tras la propuesta. Copello insistió en que el compromiso debe entenderse como una decisión de Micaela Bebin y Tiago del Río, no como una obligación de contraer matrimonio en el corto plazo.

La animadora señaló que, dentro de una familia, es posible dar consejos o expresar preocupaciones ante las decisiones de los hijos, hermanos o sobrinos. Sin embargo, afirmó que esas recomendaciones no reemplazan la autonomía de cada persona.

“Uno puede aconsejarles mucho a las personas, a los hermanos, a los sobrinos o a los hijos, pero finalmente cada persona toma su decisión”, expresó.

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Mario Hart mantuvo una posición distinta durante el intercambio. El piloto consideró que 23 años es una edad temprana para pensar en el matrimonio y planteó que la influencer aún podría vivir otras experiencias antes de asumir ese compromiso.

La conversación tuvo momentos de tensión, aunque ambos expusieron sus puntos de vista sin que el debate escalara. Copello dijo respetar la opinión de Hart, pero remarcó que la decisión final depende de su sobrina y de su pareja.

Micaela Bebin muestra su anillo de compromiso en compañía de Tiago del Río durante su anuncio de matrimonio en Buenos Aires. (Instagram Mica Bebin)