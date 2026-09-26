Hermano de Jolín Bazán sería lugarteniente de ‘La Confederación’, red criminal que extorsiona desde el penal Ancón I

Un sorpresivo allanamiento en el penal de máxima seguridad de Ancón 1 desbarató una red criminal que operaba desde el interior. Se incautaron 32 celulares ocultos en el techo, drogas y armas, destapando a la organización 'La Confederación', dedicada a la extorsión. América Noticias

Guardar

El nombre de Jimmy Larry Bazán Valderrama, hermano de Jolín Bazán, aparece en una investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado por su presunta vinculación con ‘La Confederación’, una organización criminal que habría operado desde el penal Ancón I, en Lima, para coordinar extorsiones.

El dato fue revelado en el informe de América Noticias sobre el allanamiento realizado la madrugada del último miércoles en el pabellón 1 del establecimiento penitenciario. La diligencia permitió encontrar 32 celulares ocultos en el techo de mallas del comedor, además de cocaína, marihuana y objetos cortantes.

PUBLICIDAD

La investigación está a cargo del Tercer Equipo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lima Noroeste, que sostiene que ‘La Confederación’ habría sido formada dentro del propio penal y estaría dedicada a actividades extorsivas. La organización habría obtenido más de S/2 millones desde 2025 mediante estos delitos, de acuerdo con la investigación.

El hermano de Jolín sería el lugarteniente de la red criminal

De acuerdo con la información difundida, Jimmy Larry Bazán Valderrama sería considerado presunto lugarteniente de ‘La Confederación’ y una persona de confianza de Wilfredo Anthony Montalvo Malky, alias ‘Lápiz’, señalado como presunto cabecilla de esta organización.

Agentes de seguridad intervienen el penal Ancón I en Perú durante una investigación contra una red de extorsión vinculada a un grupo criminal. (Infobae Perú)

Montalvo Malky permaneció recluido en el penal Ancón I, pero fue trasladado semanas atrás a otro establecimiento penitenciario. La investigación fiscal busca establecer el rol que habría cumplido cada uno de los integrantes de la presunta organización y la manera en que esta habría coordinado sus actividades desde prisión.

PUBLICIDAD

El nombre de Jimmy Larry Bazán adquiere relevancia por su vínculo familiar con Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de ‘La Jauría’, organización criminal que opera en Trujillo y mantiene una disputa con ‘Los Pulpos’.

Jolín Bazán Derrama, presunto líder de la organización criminal La Jauría en Trujillo, viste camisa blanca, chaleco beige y corbata roja en un retrato. (ATV)

Jolín Bazán fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado. Actualmente permanece prófugo y figura en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, con una recompensa de S/300 mil por información que permita su ubicación y captura.

‘La Confederación’ y los otros investigados

Además de Jimmy Larry Bazán y alias ‘Lápiz’, el reportaje identificó como presuntos integrantes de ‘La Confederación’ a Víctor Junior Galarza Benvenuto, alias ‘Canco’, Adam Smith Lucano Cotrina y Johairo Arancibia Sevillano.

PUBLICIDAD

Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I - Contraloría

Según la información expuesta, Lucano Cotrina sería identificado como enemigo de Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, mientras que Arancibia Sevillano habría sido señalado como presunto brazo armado de este último.

La investigación fiscal apunta a determinar cómo funcionaba la organización dentro del penal y el uso de celulares para coordinar actividades delictivas desde el establecimiento penitenciario.

El hallazgo de los teléfonos ocurrió durante un allanamiento judicial ejecutado en Ancón I. Los equipos fueron encontrados escondidos dentro de medias en una zona del techo del comedor y tenían las cámaras cubiertas. Sin embargo, el dato que ahora se incorpora a la investigación es la presunta participación de Jimmy Larry Bazán Valderrama, hermano de uno de los principales objetivos de la Policía en Trujillo.

PUBLICIDAD