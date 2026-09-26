‘La mujer de negro’ llega a Lima: Alberto Isola y Nicolás Galindo protagonizan clásico inglés de suspenso

Alberto Isola interpreta al abogado Arthur Kipps en 'La mujer de negro', clásico de suspenso que se presenta en el Teatro Británico

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Alberto Isola y Nicolás Galindo protagonizan ‘La mujer de negro’, el clásico de suspenso que llegó al Teatro Británico, bajo la dirección de Norma Martínez. La obra, basada en la novela de la escritora británica Susan Hill, inició su temporada en Lima el 19 de septiembre y propone una historia de misterio construida con dos actores en escena, diseño sonoro e iluminación.

La versión teatral de ‘La mujer de negro’ se presenta por primera vez en el país luego de una trayectoria de más de tres décadas en escenarios internacionales. La puesta, adaptada por Stephen Mallatratt, permaneció 33 años en cartelera en el West End de Londres y reunió a más de 7 millones de espectadores en distintas ciudades.

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La historia se centra en Arthur Kipps, un abogado que no logra dejar atrás una experiencia de su juventud. Años después de aquel episodio, decide reconstruir lo ocurrido frente a un público. Para hacerlo, contrata a un actor que lo ayudará a representar los hechos y ordenar un relato marcado por una presencia desconocida.

Alberto Isola interpreta a Kipps, mientras que Nicolás Galindo asume el papel del actor que lo acompaña en ese proceso. Ambos personajes ingresan a una narración donde los límites entre el ensayo teatral y los acontecimientos que atormentan al abogado se vuelven cada vez menos claros.

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Arthur Kipps vuelve a un episodio que marcó su vida

‘La mujer de negro’ parte de un conflicto que Kipps mantiene oculto durante años. El abogado busca enfrentar un recuerdo que persiste en su vida adulta y considera que llevarlo a escena puede ayudarlo a liberarse de esa carga.

Para ese propósito, convoca a un actor de temperamento escéptico, quien acepta participar en los ensayos sin prever el alcance de la historia. La reconstrucción de los hechos los lleva a una casa aislada, a una comunidad marcada por el silencio y a la aparición de una figura vestida de negro.

Norma Martínez dirige la primera temporada en Lima de la adaptación teatral de la novela de Susan Hill

La obra desarrolla el miedo a partir de la sugerencia y de los elementos que el público completa con su propia imaginación. La adaptación no recurre a una acumulación de efectos explícitos, sino que utiliza pausas, cambios de luz, sonidos y la interacción de los intérpretes para sostener la tensión.

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La directora Norma Martínez explicó que aceptó el proyecto pese a que el género de terror no suele estar entre sus preferencias. Para ella, el principal punto de partida estuvo en el texto y en las posibilidades que brinda el escenario para activar la imaginación de quienes asisten a la función.

“Cuando recibí la propuesta para dirigir la obra, acepté aun sabiendo que me iba a sumergir en un terreno desconocido, pues las historias de miedo no son mis favoritas”, comentó Martínez.

El poder de la imaginación en escena

La directora sostuvo que el atractivo de la obra está vinculado con la capacidad del teatro para construir imágenes a partir de recursos limitados. Con solo dos actores, la puesta plantea distintos espacios, personajes y situaciones sin abandonar la estructura de una narración íntima.

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“La respuesta estaba en el texto: con el uso de la imaginación”, señaló Martínez. “Ahí radican el atractivo de ‘La mujer de negro’ y el incomparable poder del teatro: su capacidad para invitarnos a imaginar y, en el mejor de los casos, provocar una catarsis”.

Nicolás Galindo encarna al actor que acompaña a Arthur Kipps en la reconstrucción de un episodio de su pasado

La directora asocia ese concepto con la posibilidad de expresar emociones contenidas. En la obra, el miedo aparece como parte de una experiencia ligada a la memoria, la culpa y los episodios que los personajes intentan ocultar.

El montaje también plantea un reto para los protagonistas. Isola y Galindo deben alternar entre los personajes centrales y las distintas figuras que aparecen en el relato de Kipps. La propuesta exige que ambos sostengan el ritmo de una obra con cambios de tono y escenas en las que el sonido o la oscuridad adquieren un papel narrativo.

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La historia ya tuvo una adaptación cinematográfica en 2012, dirigida por James Watkins y protagonizada por Daniel Radcliffe y Ciarán Hinds. La película llevó el relato a un lenguaje audiovisual, mientras que la versión teatral conserva una estructura basada en la narración y en la participación activa de la audiencia.

Lugar y precio de entradas

‘La mujer de negro’ se ha consolidado como uno de los títulos de suspenso más representados del teatro inglés. Su permanencia durante 33 años en Londres la convirtió en una referencia del género y permitió que la obra llegara a otros escenarios con montajes en diferentes países.

La temporada peruana se realiza en el Teatro Británico de Miraflores, ubicado en jirón Bellavista 527. Las funciones son de jueves a sábado a las 20:00 y los domingos a las 19:00.

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Las entradas tienen un valor de S/ 65 para la tarifa general. El precio para adultos mayores es de S/ 55, la tarifa popular cuesta S/ 50 y las entradas para estudiantes y personas con discapacidad tienen un valor de S/ 40. Los boletos están disponibles en la plataforma Joinnus.

La obra utiliza iluminación, sonido y el trabajo de dos actores para construir una historia de misterio en escena