Policía en retiro fue asesinado a tiros frente a su casa en Villa El Salvador: sicario lo atacó cuando llegaba a su vivienda

Un policía en retiro, identificado como Jhoel Anderson Zamora Peña, fue asesinado a balazos frente a su vivienda en la urbanización Pachacámac, Villa El Salvador. Cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido durante la madrugada. Tras los disparos, familiares y vecinos acudieron en su auxilio y lo trasladaron a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento. La Policía Nacional investiga el caso para identificar a los responsables.

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La madrugada terminó en tragedia para los residentes de la tercera etapa de la urbanización Pachacámac, en Villa El Salvador. Un hombre recibió varios disparos cuando se encontraba cerca de su vivienda y quedó tendido en la vía pública. El estruendo de los balazos hizo que algunos vecinos salieran de sus casas para averiguar qué había ocurrido.

La víctima fue identificada como Jhoel Anderson Zamora Peña, un efectivo de la Policía Nacional en situación de retiro. De acuerdo con la información difundida por América Noticias, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:55 a. m., cuando el hombre retornaba a su domicilio.

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Luego de la balacera, familiares llevaron al exefectivo hasta un establecimiento de salud cercano en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento. La investigación quedó en manos de la Policía, que busca determinar quién estuvo detrás del homicidio.

Una cámara de seguridad registra la escena del ataque a tiros contra el policía en retiro Jhoel Anderson Zamora Peña en Villa El Salvador. (Captura: América Noticias)

Sicario atacó a expolicía en la puerta de su casa

El ataque ocurrió durante las primeras horas del día, cuando gran parte de los residentes permanecía en sus viviendas. La cantidad de disparos llamó la atención de quienes vivían en los alrededores y varios decidieron salir para conocer el motivo del ruido.

Al llegar al lugar, los pobladores encontraron a Jhoel Anderson Zamora Peña gravemente herido sobre la pista. Una mujer permanecía junto al hombre y pedía auxilio, mientras se esperaba la llegada de familiares que pudieran trasladarlo a un centro médico.

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Los testimonios recogidos por América Noticias reflejaron que los vecinos tenían poca información sobre la víctima. “Sí, es un policía, dicen, pero no lo conocemos”, comentó una residente.

Una mujer intenta auxiliar a Jhoel Anderson Zamora Peña, expolicía atacado a balazos en la urbanización Pachacámac de Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Una tercera vecina señaló que sabía que el hombre vivía en el lugar, aunque tampoco conocía mayores detalles sobre él. Otra pobladora contó que solo escuchó las detonaciones y, al salir, observó a una mujer junto al herido. “Tratando de auxiliarlo”, añadió otra vecina al describir la escena.

El expolicía murió tras ser trasladado a un centro médico

Tras el ataque, los familiares de Jhoel Anderson Zamora Peña optaron por trasladarlo en un vehículo particular hacia un establecimiento de salud ubicado cerca de la zona. El objetivo era recibir atención médica ante la gravedad de las lesiones.

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Pese al traslado, los esfuerzos resultaron infructuosos. El personal del centro médico confirmó que el exefectivo había fallecido como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles.

La muerte activó las diligencias policiales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Los agentes deberán establecer, entre otros aspectos, cómo se produjo el ataque y qué ocurrió inmediatamente después de los disparos.

El caso fue asumido por el Depincri correspondiente al sector. Los investigadores también recogerán información de las personas que estuvieron en los alrededores durante la madrugada y que puedan aportar datos sobre el agresor.

Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar al sicario

Las cámaras de seguridad de la urbanización Pachacámac forman parte de las principales evidencias que revisarán los investigadores. Los dispositivos instalados en viviendas y calles cercanas podrían aportar información sobre los momentos previos y posteriores al crimen.

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Según América Noticias, el material permitirá seguir los desplazamientos del atacante y conocer la posible ruta que utilizó después de disparar contra el exefectivo. La Policía también busca obtener características que ayuden a reconocerlo.

Las grabaciones serán contrastadas con los testimonios recogidos durante las primeras diligencias. De esta manera, los investigadores intentarán establecer cómo llegó el atacante al lugar, qué dirección tomó tras el homicidio y si otras personas participaron en el hecho.

Por ahora, la investigación continúa para identificar al autor del asesinato y determinar el móvil del ataque contra Jhoel Anderson Zamora Peña. Las imágenes de vigilancia y los testimonios de los residentes serán parte de las evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

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