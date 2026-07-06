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Tuvo uno de los looks más excéntricos de la historia de los Mundiales y hoy sorprende al mundo del fútbol desde otro rol

Alexi Lalas se convirtió en la cara de la selección de Estados Unidos en los años 90. Tres décadas después, se destaca fuera de los terrenos de juego junto a figuras de la talla de Zlatan Ibrahimović y se ríe de su pasado

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Alexi Lalas, exjugador de EEUU
Alexi Lalas, la estrella de Estados Unidos en la década del 90 que se destaca como comentarista en el Mundial 2026 (@alexi_lalas)

Alexi Lalas es uno de los futbolistas estadounidenses más conocidos de la historia. El defensor fue una de las primeras estrellas del deporte en el país norteamericano y fue la cara de su selección en el Mundial de 1994. Además de ser el referente del plantel, es recordado por su excéntrico look de pelo largo y barba frondosa. Más de tres décadas después, el jugador es protagonista de la Copa del Mundo 2026 acompañando de Zlatan Ibrahimović como conductor de un programa de televisión.

El defensor disputó 96 partidos con Estados Unidos y se convirtió en el primer futbolista de su país en jugar en la Serie A italiana, una trayectoria que lo ubicó entre las figuras centrales del resurgir de la selección estadounidense en los Mundiales de la década de 1990. El exdefensor marcó nueve goles con su país y fue titular en dos Copas del Mundo consecutivas, en 1994 y 1998. También integró el Salón de la Fama del Fútbol Nacional en la generación de 2006, después de una carrera en la que pasó por Europa, Ecuador y varias franquicias de la liga estadounidense.

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Miles de fanáticos se "disfrazan" de Alexi Lalas para disfrutar de los patidos de Estados Unidos (@alexi_lalas)
Miles de fanáticos se "disfrazan" de Alexi Lalas para disfrutar de los patidos de Estados Unidos (@alexi_lalas)

Después de retirarse, Lalas pasó a ocupar cargos ejecutivos en la MLS, al punto de que fue presidente de Los Ángeles Galaxy y tomó notoriedad por las negociaciones con el Real Madrid y David Beckham para la llegada del futbolista inglés al club en la temporada 2007/08. Tras su etapa como dirigente, se dedicó de lleno a la retransmisión de partidos.

Luego de trabajar en una de las cadenas deportivas más importantes de Estados Unidos, en 2015 se sumó a FOX Sports para participar regularmente en coberturas de alto nivel, incluidas varias Copas del Mundo, después de haber comentado los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Durante la edición de 2026, Alexi Lalas forma equipo en la programación con figuras de la talla de Zlatan Ibrahimović o Thierry Henry. El exfutbolista recuerda su llamativo look y se ríe del pasado junto a imitadores invitados al programa.

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Alexi Lalas trabaja en un panel con figuras de la talla de Zlatan Ibrahimović o Thierry Henry (@rebeccalowetv)
Alexi Lalas trabaja en un panel con figuras de la talla de Zlatan Ibrahimović o Thierry Henry (@rebeccalowetv)

Fuera del fútbol, desarrolló una actividad pública ligada a causas humanitarias y participó en reconocidos programas de televisión estadounidenses. Su perfil artístico también siguió activo: grabó en 1998 el disco Ginger con su banda Alexi Lalas, en la que fue cantante y guitarrista.

Lalas debutó con la selección absoluta el 6 de mayo de 1991 ante Canadá. Dos años después convirtió su primer gol internacional, el 8 de mayo de 1993 frente a Colombia, y ese mismo año anotó en la victoria por 2-0 sobre Inglaterra en la US Cup. También integró el plantel de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y volvió a hacerlo en Atlanta 1996. Su presencia internacional, sin embargo, quedó definida sobre todo por su papel en la defensa estadounidense de los años noventa.

En el Mundial de 1994, disputado en Norteamérica, fue titular en los cuatro partidos de Estados Unidos. Jugó en el empate 1-1 con Suiza el 18 de junio, la victoria por 2-1 sobre Colombia el 22 de junio, la derrota por 1-0 ante Rumania en el cierre de la fase de grupos y la caída por 1-0 frente a Brasil en octavos de final el 4 de julio. Su trascendencia en el equipo estuvo marcada, además, por su excéntrico look con uno de los rostros más reconocibles dentro y fuera del campo.

El look de Lalas es replicado por miles de fanáticos en la previa de cada partido de Estados Unidos (@alexi_lalas)
El look de Lalas es replicado por miles de fanáticos en la previa de cada partido de Estados Unidos (@alexi_lalas)

El punto de inflexión en su carrera llegó tras el Mundial de 1994. Después de su actuación en ese torneo, debutó el 27 de julio de ese año con el Padova y se convirtió en el primer estadounidense en jugar en la historia del calcio. Permaneció en el club italiano hasta 1996. En 1995 recibió además la distinción de U.S. Soccer Male Athlete of the Year, un reconocimiento que acompañó su consolidación como uno de los futbolistas más visibles de su país.

De regreso en Estados Unidos, jugó en New England Revolution, donde mantuvo un rendimiento que le permitió ser incluido en el MLS All-Star. En 1997 fue cedido al Emelec de Ecuador y, tras esa etapa, volvió a la MLS para incorporarse a MetroStars.

Su primera retirada llegó en 2000, después de su paso por Kansas City Wizards. Pero en 2001 regresó a la actividad como jugador de Los Ángeles Galaxy y sumó los mayores títulos de su tramo final: ese año el equipo ganó la Confederations Cup y la U.S. Open Cup, y en 2002 obtuvo su primera MLS Cup.

Además de ese título, Lalas fue elegido para cuatro equipos All-Star de la MLS y formó parte del Once Ideal en 2002. Su retiro definitivo se produjo en 2003, después de completar una carrera que combinó experiencias en tres países y un lugar estable en la historia de la liga estadounidense.

Alexi Lalas participó como presentador del calendario oficial del Mundial 2026 con la FIFA (REUTERS/Jeenah Moon)
Alexi Lalas participó como presentador del calendario oficial del Mundial 2026 con la FIFA (REUTERS/Jeenah Moon)

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