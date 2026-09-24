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Sport Boys pierde a su insignia: Hernán Da Campo padece un esguince de ligamentos de rodilla; dos meses de baja aproximadamente

El mediocentro, que se ha ganado el cariño del pulso de las calles del Callao por su profesionalismo, deberá centrarse en una ardua rehabilitación, tras lesionarse en Arequipa

Hernán Da Campo, jerarca y capitán del Sport Boys. - Crédito: Difusión
Hernán Da Campo, jerarca y capitán del Sport Boys. - Crédito: Difusión
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Sport Boys deberá afrontar el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026 sin la presencia de su jerarca Hernán Da Campo. Unas molestias ligamentarias de una de sus rodillas prendieron las alertas en el Callao, tras el empate a uno contra FBC Melgar, y los resultados generaron más de un lamento en el primer puerto.

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Tras tres días de espera, el capitán de la ‘misilera’ se sometió a pruebas de imagen en el área afectada, las cuales confirmaron un esguince de segundo grado en los ligamentos de la rodilla derecha. Aunque la situación es desalentadora, no deberá pasar por quirófano y tan solo tendrá que usar una férula por tres semanas.

Nicolás Da Campo terminó el partido contra Melgar con dolor en la rodilla.
Nicolás Da Campo terminó el partido contra Melgar con dolor en la rodilla. Crédito: LFP

En lo que respecta al tiempo en el que estará de baja en el plantel chalaco, se estima que Da Campo no podrá volver a los gramados entre un mes y medio a dos meses, aunque los médicos de la institución se centrarán únicamente en su caso para reducir los tiempos de espera.

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Definitivamente el desmarque temporal por lesión de ‘Nico’ ha caído como un baldazo de agua fría entre los simpatizantes del Sport Boys, pero a nivel interno no existe un drama mayor, dado que consideran que los resultados son menos aterradores que lo imaginado incluso por el propio ancla argentino.

El volate recibió un gran pase de Pablo Erustes y definió con mucha calidad en Arequipa - Crédito: L1MAX.

Por un lado, el inicio del receso por la actividad de las selecciones nacionales ofrece un enorme respiro en ‘el primer campeón’ para establecer un programa de rehabilitación física para Hernán Da Campo, cuya ausencia sí que se sentirá en el eje de la configuración perfilada por Carlos Desio.

Sin el capitán en buen estado de forma, Sport Boys deberá encarar inmediatamente las semifinales de la Copa de la Liga 2026 contra Alianza Atlético. Luego se meterá de lleno en el Torneo Clausura, donde nuevamente chocará contra el ‘vendaval’ y después sostendrá sendos lances ante Juan Pablo II College y FC Cajamarca.

Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar
Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar

Da Campo, auténtico líder

Hernán Da Campo dio inicio a su andadura en el Callao a inicios del año pasado. Por su condición de extranjero se esperó que su impacto fuera inmediato, pero tardó más de la cuenta para hacerse notar en el centro del campo.

Fue recién en el curso actual que el argentino se ha destapado por su carácter competitivo y compenetración en ataque. Llevando la jineta de capitán, ‘Nico’ ha llevado el peso de varios partidos toda vez que ha sido clave en situaciones capitales.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

El premio que tanto esperaba, precisamente, llegó en un histórico partido contra Sporting Cristal, en el estadio Miguel Grau. Suyo fue el único gol del encuentro, con el que Sport Boys rompió una mala racha de casi dos décadas sin imponerse contra ‘cerveceros’.

Al respecto, Da Campo dijo que “estamos disfrutando el momento con los pies sobre la tierra porque hay que ir por más; fue una tarde soñada, fue de lo mejor que me ha pasado en mi carrera”.

Hernán Da Campo se constituyó como el héroe del Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Hernán Da Campo se constituyó como el héroe del Sport Boys vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Con su aportación, Sport Boys atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. En la actualidad, aparece en la parte alta de la clasificación del Torneo Clausura, con la posibilidad de luchar por el galardón que reconoce al ganador.

La resurrección del conjunto ‘rosado’ ha sido posible por el estilo plasmado por el DT Desio, quien ha logrado revitalizar a un plantel muy venido a menos.

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