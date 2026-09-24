Christian Yaipén sorprende al cantar junto a Hermanos Yaipén en reencuentro familiar y seguidores se emocionan: “La familia es la familia”

Christian Yaipén asistió al cumpleaños de su tío Javier Yaipén y cantó junto a la orquesta Hermanos Yaipén.

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Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, protagonizó un momento inesperado durante la celebración del cumpleaños de su tío Javier Yaipén, cofundador de Hermanos Yaipén, ocurrida el 22 de setiembre. El cantante tomó el micrófono junto a la orquesta y su otro tío, Walter Yaipén, para interpretar en vivo canciones que marcaron la trayectoria musical de la familia.

El encuentro, registrado en video durante la reunión familiar, se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones de sorpresa entre los seguidores de la cumbia norteña, en particular por los rumores de distanciamiento que en los últimos años rodearon a las distintas ramas de la familia Yaipén.

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El líder de Grupo 5 se presentó en el cumpleaños de su tío Javier Yaipén y entonó canciones del Grupo 5 haciendo bailar a todos los invitados. Video: TikTok @fansdeyaipen

Christian Yaipén cantó ‘Senderito de amor’ junto a su tío Walter

Durante la celebración, Christian Yaipén se animó a interpretar junto a Walter Yaipén el tema ‘Senderito de amor’, una canción con un significado especial para la familia, ya que fue popularizada por Elmer Yaipén, fundador de Grupo 5 y padre del propio Christian. El momento estuvo marcado por la emotividad, según reportó Radio Nueva Q, que difundió las primeras imágenes del encuentro.

El vocalista también interpretó un popurrí de canciones de Grupo 5 durante la reunión y dedicó un mensaje a su tío homenajeado. “Feliz cumpleaños mi tío Javier Yaipén, con mucho cariño”, expresó Christian frente a los asistentes a la celebración.

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Christian Yaipén, del Grupo 5, le dio una increíble sorpresa a su tío Javier Yaipén por su cumpleaños, llegando a su fiesta para cantar juntos y celebrar este día especial en familia. Aquí cantó junto a su otro tío, Walter Yaipén la canción 'Senderito de amor'. Video: Facebook Alejandrocalderonpiura

Las imágenes fueron compartidas por distintas cuentas de espectáculo, entre ellas la del comunicador Alejandro Calderón, de Pura Cumbia y Pura Kandela, quien describió el episodio como un reencuentro significativo dentro de la familia. “El encuentro estuvo acompañado de música y una presentación entre los integrantes de esta reconocida familia de la cumbia peruana”, señaló Calderón en su publicación.

El tiktoker José Pastor también difundió un extracto del momento y planteó la posibilidad de una futura colaboración musical entre ambas agrupaciones. “Christian Yaipén sorprendió junto a su tío, uno de los dueños de Hermanos Yaipén, cantando juntos. Y ahora la gran pregunta es, ¿se vendrá una colaboración entre Grupo 5 y los Hermanos Yaipén? Lo que el público está pidiendo desde hace mucho tiempo”, comentó el comunicador en su cuenta de TikTok.

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El vocalista de Grupo 5, Christian Yaipén, fue captado en una reunión familiar cantando junto a los integrantes de Hermanos Yaipén, desatando la euforia de los fans. Todo se dio en una reunión familiar por el cumpleaños de Javier Yaipén. Video: TikTok @josepastord

El video generó comentarios sobre la unión familiar tras rumores pasados de distanciamiento

La publicación del video, compartida inicialmente por la cuenta @fansdeyaipen en TikTok bajo el mensaje “Christian Yaipén en el cumpleaños de su tío Javier Yaipén”, acumuló numerosos comentarios de usuarios que destacaron la reunión de la familia. “La familia es la familia, “Su padre desde el cielo debe estar muy contento de ver a su familia unida” y “Qué bonito es cuando la familia se junta, excelente”, se leyó entre las reacciones más compartidas.

El reencuentro cobró mayor relevancia debido a los rumores de distanciamiento que en distintos momentos involucraron a las ramas de la familia Yaipén, entre ellas Grupo 5, Hermanos Yaipén y Orquesta Candela. Aunque las tres agrupaciones surgieron de una misma raíz familiar, sus caminos se separaron en distintos momentos: Walter y Javier Yaipén se apartaron de Grupo 5 en el año 2000 para fundar Hermanos Yaipén, mientras que Orquesta Candela quedó a cargo de los hijos de Víctor Yaipén Uypan, otro de los hermanos fundadores.

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El episodio más notorio de distancia pública se registró en setiembre de 2025, cuando Walter Yaipén confirmó que Grupo 5 no formaría parte de las celebraciones por los 25 años de Hermanos Yaipén, en respuesta a una situación similar ocurrida durante el aniversario de 50 años de la agrupación liderada por Christian. “No nos convocaron. Tendrán sus razones”, había declarado Walter en esa oportunidad.

Christian Yaipén asistió al cumpleaños de su tío Javier Yaipén y cantó junto a la orquesta Hermanos Yaipén canciones del Grupo 5. Video: TikTok @fansdeyaipen

Pese a estos antecedentes, ahora, algunos usuarios notaron la ausencia de integrantes de Orquesta Candela durante la celebración del cumpleaños de Javier Yaipén, agrupación con la que Christian también mantuvo un trato distante en los últimos años. En julio del año pasado, sin embargo, el vocalista de Grupo 5 grabó junto a su primo Billy Yaipén, de Orquesta Candela, el tema ‘Tan dentro de mi alma’, como homenaje a Víctor Yaipén Uypan, fallecido en enero de 2025, en un gesto que ya había anticipado un acercamiento entre ambas ramas de la familia.

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Con el nuevo encuentro entre Christian y sus tíos Walter y Javier Yaipén, los seguidores de la cumbia peruana renovaron las expectativas sobre una posible colaboración conjunta entre Grupo 5 y Hermanos Yaipén, aunque hasta el momento ninguna de las agrupaciones ha confirmado un proyecto musical en común. También siguen los pedidos de poder tener a las tres familias reunidas en un mismo escenario.