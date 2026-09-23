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A qué hora juega Ecuador vs Corea del Sur: partido debut de Marcelo Gallardo en amistoso por fecha FIFA 2026

En el debut del Marcelo Gallardo, la ‘tri’ chocará con los asiáticos tras su participación en el Mundial 2026, donde llegó a los 16avos de final. Conoce los horarios del vibrante duelo de equipos mundialistas

A qué hora juega Ecuador vs Corea del Sur por fecha FIFA. (latribunatv.ec)
A qué hora juega Ecuador vs Corea del Sur por fecha FIFA. (latribunatv.ec)
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Ecuador y Corea del Sur abrirán un nuevo ciclo tras sus respectivas participaciones en el Mundial 2026. El amistoso por fecha FIFA permitirá observar los primeros cambios de ambas selecciones luego del torneo internacional. La principal novedad en la ‘Tri’ será el debut de Marcelo Gallardo como entrenador.

El técnico argentino tendrá su primera prueba al frente del combinado ecuatoriano. Los asiáticos también iniciarán una etapa distinta con Robert Moreno como técnico interino. El partido servirá para conocer las primeras decisiones de los nuevos responsables de cada equipo.

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A qué hora juega Ecuador vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

Ambas selecciones se medirán este jueves 24 de septiembre en un amistoso internacional de la FIFA. El encuentro se disputará desde las 06:00, hora de Perú y Ecuador, en el Estadio Mundialista de Suwon. El partido comenzará a las 08:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En México, el inicio está programado para las 05:00 horas, mientras que en España será a las 13:00 horas.

Horarios de Ecuador vs Corea del Sur por amistoso fecha FIFA.
Horarios de Ecuador vs Corea del Sur por amistoso fecha FIFA.

Canal TV de Ecuador vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

La selección ecuatoriana continuará su preparación con una gira internacional por Asia, cuyos tres partidos podrán verse por televisión abierta en Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que TC Televisión y Teleamazonas transmitirán los encuentros de la ‘Tri’, con señal disponible para los hogares del país. También estará disponible a través de la señal de KBS (Korean Broadcasting System) en Youtube.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador contra Alemania - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. El ecuatoriano Enner Valencia celebra tras el partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador contra Alemania - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. El ecuatoriano Enner Valencia celebra tras el partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto

¿Cómo llegan Ecuador y Corea del Sur al partido?

Marcelo Gallardo iniciará su etapa como entrenador de Ecuador con una convocatoria que mantendrá gran parte de la base que disputó el Mundial 2026. El técnico argentino anticipó que realizará pocos cambios en relación con la nómina anterior, aunque incluirá algunas excepciones. La extensa fecha FIFA le permitirá observar de cerca a los futbolistas citados.

Ecuador y Corea del Sur jugarán su primer partido después de la Copa del Mundo. La ‘Tri’ quedó eliminada tras perder 2-0 ante México en los 16avos de final, mientras que el seleccionado asiático se despidió en la fase de grupos con una derrota 1-0 frente a Sudáfrica.

Marcelo Gallardo (izquierda) y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas (derecha), sostienen una camiseta durante la presentación de Gallardo como nuevo entrenador de la selección de fútbol de Ecuador en Quito, Ecuador, el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dolores Ochoa)
Marcelo Gallardo (izquierda) y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas (derecha), sostienen una camiseta durante la presentación de Gallardo como nuevo entrenador de la selección de fútbol de Ecuador en Quito, Ecuador, el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dolores Ochoa)

La posible formación ecuatoriana tendría a Hernán Galíndez en el arco. En defensa, Willian Pacho sería uno de los titulares y estaría acompañado por Leonardo Realpe o Félix Torres.

En el mediocampo, Pedro Vite y Denil Castillo aparecen como alternativas. Gonzalo Plata, Keny Arroyo y Jordy Caicedo integrarían el ataque.

Corea del Sur contaría con Gu Sungyun en la portería, además de Kim Geonhui y Kim Min Jae en la defensa. Lee Kangin tendría un lugar en el mediocampo, mientras que Heugmin Son y Oh Sehun comandarían la ofensiva.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. Son Heung-min, de Corea del Sur, y sus compañeros de equipo aplauden a sus aficionados tras el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. Son Heung-min, de Corea del Sur, y sus compañeros de equipo aplauden a sus aficionados tras el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

Ecuador vs Corea del Sur: posibles alineaciones

- Selección de Ecuador: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Pedro Vite, Jordy Alcívar, John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo. DT: Marcelo Gallardo

- Selección de Corea del Sur: Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok, Baek Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min, Cho Kyu-sung. DT: Robert Moreno

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