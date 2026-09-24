Sporting Cristal femenino mantendrá la mayoría de su plantel para el 2027: “Si quieren venir a quitarnos algo, no van a poder”

Sporting Cristal se proyecta para el 2027 y se perfila a mantener a la mayoría de su plantilla. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

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Sporting Cristal femenino afrontará los ‘play-offs’ del Torneo Clausura con dos frentes abiertos: la definición deportiva de la temporada y la planificación de 2027. El cuadro celeste busca conservar la base de su plantel para el próximo año, tras la campaña que lo tuvo como finalista del Torneo Apertura y clasificado a la fase decisiva del segundo certamen.

Alonso Galdós, jefe de equipo de Sporting Cristal, aseguró que el club ya avanzó en las renovaciones de varias futbolistas nacionales. Según explicó al periodista Ítalo Villafuerte, cerca del 75% de las peruanas del plantel firmó contratos por dos temporadas, una medida que permite anticipar una continuidad amplia para el siguiente curso.

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“Casi el setenta y cinco por ciento de jugadoras peruanas tiene contrato por dos años. Básicamente el plantel el próximo año está armado”, detalló Galdós. El dirigente sostuvo que el objetivo de la institución es evitar una salida masiva de futbolistas al cierre de la competencia.

La brasileña Giovanna Suárez es una de las extranjeras que seguirá en La Florida. Galdós adelantó que la atacante ya acordó su renovación, aunque no precisó la situación contractual de Tamara Alves, una de las máximas goleadoras del elenco rimense. “Puedo adelantar que Giovanna Suárez ya renovó con el Sporting Cristal para el próximo año”, señaló.

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El director deportivo del club Sporting Cristal, Alonso Galdós, se refirió a la continuidad de gran parte de la plantilla para el próximo año y de un próximo amistoso del equipo contra un equipo que jugará Copa Libertadores.

El jefe de equipo también se refirió a la competencia por las jugadoras del plantel. “A Cristal no le van a sacar prácticamente nada los rivales directos. Lo puedo decir con total tranquilidad porque tenemos una o dos jugadoras que nos faltan y después, si quieren venir a quitarnos algo, no van a poder”, afirmó.

Antes del inicio de las eliminatorias, Cristal pretende disputar un amistoso ante un rival internacional. Galdós indicó que existen conversaciones con un club que participará en la Copa Libertadores, aunque el acuerdo todavía depende de detalles logísticos. “Estamos cerca de cerrar un amistoso internacional. Ojalá se pueda dar, de parte de Cristal está toda la intención”, expresó.

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Cristal cerró su paso por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por el chileno Daniel Carrasco quedó instalado en los ‘play-offs’ del Torneo Clausura 2026. De forma provisional, su rival en los cuartos de final sería Atlético Andahuaylas, aunque las posiciones finales quedarán establecidas después de la fecha 11, que cerrará la fase regular.

Cristal cayó 2-0 ante Alianza Lima en la décima jornada, en el Complejo de La Florida. Las visitantes marcaron por medio de Montoya, a los 64 minutos, y Marquínez, a los 89. La derrota impidió que las ‘celestes’ llegaran a la última fecha con opciones de acercarse a la cima de la tabla. Alianza Lima aseguró el primer lugar del certamen.

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Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura y jugará los 'play-offs' 2026. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

La campaña del conjunto ‘rimense’ tuvo un cambio de dirección técnica. Vivián Ayres dejó el cargo y Carrasco asumió el equipo durante el Clausura. Con el nuevo entrenador, las ‘bajopontinas’ alternaron resultados y no lograron imponerse ante Atlético Andahuaylas, Alianza Lima ni Universitario.

Así se jugará la fecha final del Torneo Clausura

La fecha 11 definirá la ubicación de los equipos que accederán a los ‘play-offs’. Los dos primeros clasificarán de manera directa a las semifinales, mientras que los clubes ubicados entre el tercer y sexto puesto jugarán los cuartos de final a partido único, con localía para el elenco mejor clasificado.

Universitario visitará a UNSAAC y necesita un resultado que le permita asegurar su pase directo a semifinales. Alianza Lima, ya líder, recibirá a FBC Melgar. La jornada también resolverá la ubicación de Atlético Andahuaylas y la lucha por evitar el descenso, con Defensor del Ilucán, Yanapuma y otros equipos involucrados en la parte baja.

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Viernes 25 de septiembre

FC Killas vs. Flamengo F.B.C., a las 10:30, en el Municipal de La Molina.

Sábado 26 de septiembre

UNSAAC vs. Universitario, a las 13:00, en el Alberto Díaz Vega.

Atlético Andahuaylas vs. Defensor del Ilucán, a las 13:00, en el Municipal Los Chankas.

Carlos A. Mannucci vs. Yanapuma C.D., a las 15:15, en la UPAO.

Domingo 27 de septiembre

Alianza Lima vs. FBC Melgar, a las 15:00, en el Hugo Sotil.