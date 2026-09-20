Perú Deportes

Golazo de Jhonny Vidales tras gran acción colectiva en Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

El atacante del ‘dominó’ apareció en los minutos finales de la primera mitad y definió con categoría para abrir el marcador en el estadio Monumental de la UNSA

El delantero definió con mucha calidad ante la salida del portero chalaco - Crédito: L1MAX.
Guardar

Jhonny Vidales fue protagonista en el Melgar vs Sport Boys, disputado este sábado 19 de septiembre por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El atacante del ‘dominó’ apareció en los minutos finales del primer tiempo para culminar una gran combinación de sus compañeros y poner el 1-0 ante la algarabía de los hinchas en el estadio Monumental de la UNSA.

La acción se produjo a los 40 minutos de juego, cuando el conjunto local elaboró una buena jugada desde su propio campo. El elenco arequipeño movió el balón de un sector a otro hasta encontrar el espacio para avanzar hacia el área de la ‘misilera’.

PUBLICIDAD

En ese momento, Matías Lazo recibió la pelota y levantó la cabeza para buscar una opción en ataque. El lateral encontró habilitado a Jhonny Vidales y le entregó el balón con precisión para dejarlo en una inmejorable posición frente al arco rival.

El delantero no desaprovechó la oportunidad y definió con un remate cruzado hacia el palo más lejano. Diego Melián intentó achicar el ángulo y evitar la caída de su arco, pero no logró contener el disparo del atacante ‘rojinegro’.

El 1-0 desató la celebración de los hinchas de Melgar en las tribunas del Monumental de la UNSA. El cuadro dirigido por Miguel Rondelli había encontrado la ventaja en un duelo directo entre dos equipos que llegaban a la fecha con 17 puntos y buscaban mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

PUBLICIDAD

Celebración de Jhonny Vidales tras abrir el marcador en Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026.
Celebración de Jhonny Vidales tras abrir el marcador en Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026. Crédito: Melgar

Sport Boys reaccionó antes del descanso

Melgar parecía tener todo encaminado para irse al entretiempo con la ventaja, pero Sport Boys reaccionó en los minutos finales de la primera mitad del choque en Arequipa. El cuadro chalaco adelantó sus líneas y encontró espacios para generar peligro en el área rojinegra.

Cuando todo hacía indicar que los locales conservarían el 1-0, Hernán Da Campo apareció en los descuentos para marcar el 1-1 y silenciar momentáneamente el Monumental de la UNSA. El medio campista argentino aprovechó la oportunidad y devolvió la paridad a un encuentro que había ganado intensidad con el paso de los minutos.

De esta manera, Melgar vio cómo su ventaja se esfumó antes del descanso, mientras que Sport Boys tomó un nuevo impulso de cara al complemento. Ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador igualado y todo por definir en la segunda mitad.

Vidales y su gran temporada goleadora

Con su anotación ante Sport Boys esta noche, Jhonny Vidales alcanzó los 12 goles en la temporada 2026 y se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos de Melgar. El atacante viene atravesando un destacado momento y volvió a responder cuando el equipo necesitaba de su aporte frente al arco.

Jhonny Vidales alcanzó los 12 goles en la temporada 2026 con Melgar.
Jhonny Vidales alcanzó los 12 goles en la temporada 2026 con Melgar. Crédito: Melgar

Además, el tanto frente al conjunto chalaco le permitió igualar a Bernardo Cuesta como máximo goleador de la plantilla del ‘dominó’ en la presente campaña. Ambos encabezan la producción ofensiva del cuadro arequipeño y se mantienen como piezas importantes en la lucha por los objetivos del equipo en la Liga 1 2026.

La cifra refleja el buen año que viene protagonizando Jhonny Vidales, quien continúa sumando goles a su registro personal y aportando soluciones en ataque. Su presencia se ha convertido en una carta importante para Melgar, especialmente en una etapa decisiva del Torneo Clausura 2026.

Temas Relacionados

Jhonny VidalesSport BoysMelgarLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 2-2 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Daniel Vallejo venció a Ignacio Buse e igualó la serie. Juan Pablo Varillas tendrá la responsabilidad de darle el pase a Perú a los ’Qualifiers’

Perú 2-2 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Golazo de Hernán Da Campo tras gran jugada colectiva para empate de Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

El volante rompió líneas y aprovechó una asistencia precisa de Pablo Erustes para marcar el 1-1 en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

Golazo de Hernán Da Campo tras gran jugada colectiva para empate de Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper fue contundente tras sufrir dolorosa goleada con Universitario ante Deportivo Garcilaso: “Hemos hecho todo mal”

El entrenador argentino analizó la derrota por 4-0 de la ‘U’, que le costó el primer lugar del Torneo Clausura 2026 en la fecha 10

Héctor Cúper fue contundente tras sufrir dolorosa goleada con Universitario ante Deportivo Garcilaso: “Hemos hecho todo mal”

Sport Boys 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rosados’ intentarán dar el golpe de visita en la altura arequipeña contra los ‘rojinegros’ en un duelo clave por las primeras posiciones de la tabla. Sigue las incidencias de crucial cotejo

Sport Boys 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima venció a ADT el viernes 18. Hoy, sábado 19 de setiembre, Sporting Cristal superó a Atlético Grau; mientras que Universitario fue goleado por Deportivo Garcilaso en el Cusco

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

Marina Gold revela que sufrió bullying durante tres años en el Liceo Naval y usuarios señalan a Michelle Onetto

DEPORTES

Perú 2-2 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Perú 2-2 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Golazo de Hernán Da Campo tras gran jugada colectiva para empate de Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper fue contundente tras sufrir dolorosa goleada con Universitario ante Deportivo Garcilaso: “Hemos hecho todo mal”

Sport Boys 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada