Golazo de Jhonny Vidales tras gran acción colectiva en Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

El delantero definió con mucha calidad ante la salida del portero chalaco - Crédito: L1MAX.

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Jhonny Vidales fue protagonista en el Melgar vs Sport Boys, disputado este sábado 19 de septiembre por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El atacante del ‘dominó’ apareció en los minutos finales del primer tiempo para culminar una gran combinación de sus compañeros y poner el 1-0 ante la algarabía de los hinchas en el estadio Monumental de la UNSA.

La acción se produjo a los 40 minutos de juego, cuando el conjunto local elaboró una buena jugada desde su propio campo. El elenco arequipeño movió el balón de un sector a otro hasta encontrar el espacio para avanzar hacia el área de la ‘misilera’.

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En ese momento, Matías Lazo recibió la pelota y levantó la cabeza para buscar una opción en ataque. El lateral encontró habilitado a Jhonny Vidales y le entregó el balón con precisión para dejarlo en una inmejorable posición frente al arco rival.

El delantero no desaprovechó la oportunidad y definió con un remate cruzado hacia el palo más lejano. Diego Melián intentó achicar el ángulo y evitar la caída de su arco, pero no logró contener el disparo del atacante ‘rojinegro’.

El 1-0 desató la celebración de los hinchas de Melgar en las tribunas del Monumental de la UNSA. El cuadro dirigido por Miguel Rondelli había encontrado la ventaja en un duelo directo entre dos equipos que llegaban a la fecha con 17 puntos y buscaban mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

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Celebración de Jhonny Vidales tras abrir el marcador en Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026. Crédito: Melgar

Sport Boys reaccionó antes del descanso

Melgar parecía tener todo encaminado para irse al entretiempo con la ventaja, pero Sport Boys reaccionó en los minutos finales de la primera mitad del choque en Arequipa. El cuadro chalaco adelantó sus líneas y encontró espacios para generar peligro en el área rojinegra.

Cuando todo hacía indicar que los locales conservarían el 1-0, Hernán Da Campo apareció en los descuentos para marcar el 1-1 y silenciar momentáneamente el Monumental de la UNSA. El medio campista argentino aprovechó la oportunidad y devolvió la paridad a un encuentro que había ganado intensidad con el paso de los minutos.

De esta manera, Melgar vio cómo su ventaja se esfumó antes del descanso, mientras que Sport Boys tomó un nuevo impulso de cara al complemento. Ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador igualado y todo por definir en la segunda mitad.

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Vidales y su gran temporada goleadora

Con su anotación ante Sport Boys esta noche, Jhonny Vidales alcanzó los 12 goles en la temporada 2026 y se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos de Melgar. El atacante viene atravesando un destacado momento y volvió a responder cuando el equipo necesitaba de su aporte frente al arco.

Jhonny Vidales alcanzó los 12 goles en la temporada 2026 con Melgar. Crédito: Melgar

Además, el tanto frente al conjunto chalaco le permitió igualar a Bernardo Cuesta como máximo goleador de la plantilla del ‘dominó’ en la presente campaña. Ambos encabezan la producción ofensiva del cuadro arequipeño y se mantienen como piezas importantes en la lucha por los objetivos del equipo en la Liga 1 2026.

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La cifra refleja el buen año que viene protagonizando Jhonny Vidales, quien continúa sumando goles a su registro personal y aportando soluciones en ataque. Su presencia se ha convertido en una carta importante para Melgar, especialmente en una etapa decisiva del Torneo Clausura 2026.