Perú

Mónica Torres, Nelly Rossinelli y más influencers se unen contra el bullying: el video que nació tras el escándalo del Liceo Naval

Un grupo de figuras públicas peruanas grabó un video conjunto haciendo un llamado para que los estudiantes acompañen y denuncien cualquier situación de acoso escolar

Cuatro imágenes verticales contiguas que muestran los rostros de dos mujeres y dos hombres hablando frente a la cámara con subtítulos
Artistas y figuras del entretenimiento peruano, como Mónica Torres, Daniel Cáceres, Nelly Rossinelli y Cristhian Palomino impulsaron una campaña de concientización contra el bullying escolar tras la agresión reportada en el Liceo Naval.
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Mónica Torres, Nelly Rossinelli, Cristhian Palomino y otras figuras del entretenimiento peruano se unieron en una campaña de concientización contra el bullying, luego de la repercusión generada por el caso de agresión sexual denunciado en el Liceo Naval Almirante Guise. La iniciativa incluyó un video conjunto en el que cada participante entregó un mensaje sobre la importancia de no guardar silencio frente al acoso escolar.

El material, compartido en redes sociales, reunió a actores, modelos, empresarios y creadores de contenido con distintos niveles de exposición pública, unidos bajo un mismo llamado dirigido principalmente a los jóvenes que son testigos de situaciones de intimidación en sus entornos escolares.

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El video reúne a ocho figuras públicas con un mensaje contra la indiferencia

El biólogo marino Daniel Cáceres Bartra, representante para América Latina de la Alianza Oceánica Sostenible (SOA), fue quien difundió el video en sus redes sociales y etiquetó a cada uno de los participantes de la iniciativa. “Cada vez que alguien rompe el silencio, el abusador pierde poder”, afirmó Mónica Torres al abrir el mensaje colectivo.

Mónica Torres, Sofía Cajo, Daniel Cáceres, Elida Morillo, Almendra Palacios, Bruno Vega, Nelly Rossinelli y Cristhian Palomino grabaron un video con un poderoso mensaje no solo para quienes sufren bullying, sino para quienes lo presencian. Esto tras el caso del adolescente víctima de agresión sexual en el Liceo Naval y de diversos casos de bullying en los colegios del Perú. Video: Instagram

La modelo Sofía Cajo, coronada Miss Perú International 2024, continuó la secuencia con un llamado directo a los testigos de casos de acoso. “Este mensaje no es solo para las personas que sufren de bullying, es sobre todo para quienes lo ven”, señaló. Cáceres complementó la idea con una instrucción concreta. “Si están acosando, humillando o intimidando a un compañero, no lo dejes solo”, expresó el biólogo marino en el video.

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La diseñadora Elida Morillo, fundadora de Casa Morillo, insistió en la necesidad de reportar los casos ante las autoridades correspondientes. “Cuéntaselo a un profesor, a tus padres, al director. Escribe, denuncia”, sostuvo. Por su parte, la modelo Almendra Palacios, quien compitió en Miss Perú 2025, advirtió sobre las consecuencias de la impunidad frente al acoso escolar. “Porque cuando alguien intimida, amenaza o se burla y nunca encuentra consecuencias, empieza a creer que eso es tener poder”, afirmó.

El empresario Bruno Vega, dueño de Rutina Café, remarcó el impacto social de este tipo de conductas. “Ese no puede ser el modelo de liderazgo que construyamos para nuestro país”, sostuvo. La conductora Rossinelli, conocida como la ‘mamá de los pericotitos’, hizo un llamado a la solidaridad entre estudiantes. “Necesitamos jóvenes con el valor de ponerse al lado de quien está solo, aunque no sea el más popular ni el más fuerte”, expresó.

Captura de pantalla de Instagram con un texto blanco sobre fondo negro contra el acoso escolar junto a la publicación de un usuario
Un grupo de creadores de contenido peruanos difunde en Instagram un mensaje contra el acoso escolar tras los hechos reportados en el Liceo Naval.

El actor y creador de contenido Palomino, conocido como ‘El Chico de las Noticias’, cerró el mensaje colectivo con una reflexión sobre el tipo de referentes que necesita la sociedad. “Necesitamos ser parte de una nueva generación de ciudadanos, no de los que admiren a los que intimidan, sino de quienes tengan el valor de ponerse al lado de quien está solo”, declaró.

En la publicación, Cáceres acompañó el video con un mensaje escrito dirigido a sus seguidores. “Si ves que están humillando, acosando o intimidando a alguien, no te quedes mirando. Defender también significa acompañar, hablar y tener el valor de decir, esto no está bien”, escribió, y agregó una frase que se convirtió en el eje central de la campaña: “Si ves bullying, habla. Si nadie te escucha, insiste”.

La publicación generó comentarios de apoyo entre los propios participantes y otros usuarios. “Por una generación de respeto, donde se protejan los unos a los otros”, escribió Cajo en la sección de comentarios. Palacios, por su parte, profundizó en el mensaje central de la iniciativa. “No siempre podemos evitar que alguien haga daño, pero sí podemos decidir no ser indiferentes”, señaló la modelo.

Nelly Rossinelli pidió a seguidores sin empatía que dejen de seguirla

Días antes de participar en el video colectivo, Rossinelli protagonizó un intercambio público con parte de su comunidad en Instagram, luego de invitar a sus seguidores a sumarse a la Marcha Blanca, realizada el domingo 21 de setiembre en distintos puntos de Lima en apoyo al estudiante agredido en el Liceo Naval. La conductora informó en sus historias que se dirigía al centro naval para participar de la protesta e invitó a sus seguidores a acompañarla.

Tres capturas de pantalla de mensajes de texto en la aplicación Instagram con recuadros negros superpuestos
La creadora de contenido Nelly Rossinelli publica capturas de pantalla con sus respuestas a usuarios que criticaron la marcha convocada tras una agresión en el Liceo Naval.

Tras esa publicación, Rossinelli recibió mensajes privados de usuarias que cuestionaron la pertinencia de la manifestación por su cercanía con el club social de la institución educativa. La conductora respondió con firmeza a una de las usuarias que la increpó por su participación en la marcha. “Perdóname pero a mí me daría vergüenza que esto haya pasado en el colegio de mi hijo y no salir a marchar porque considere más importante no incomodar al club o a los alumnos cuando violaron a un compañero”, escribió.

Rossinelli también cuestionó la ausencia de familias vinculadas al colegio durante la movilización. “Con razón no había ninguno del colegio en la marcha”, agregó, antes de cerrar el intercambio con un pedido directo hacia la usuaria. “Y por favor déjame de seguir que no necesito gente así en mi comunidad”, escribió la conductora.

La influencer extendió el mismo mensaje al resto de su comunidad a través de una nueva publicación en sus historias de Instagram. “Por favor gente que piense igual pueden dar unfollow, no necesito gente sin empatía cerca”, señaló, en una imagen acompañada de una segunda frase que resumió su postura frente a las críticas recibidas: “Que el privilegio no te nuble la empatía”.

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