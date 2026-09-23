Usuarios en redes sociales comparan la canción 'Redlights' de Miley Cyrus con la icónica melodía peruana 'El Cóndor Pasa', destacando sus sorprendentes semejanzas melódicas y explorando la historia de la pieza andina. TikTok.

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La melodía de “REDLIGHTS”, una de las canciones del décimo álbum de Miley Cyrus, ‘Bass Persuades’, despertó comparaciones entre usuarios peruanos de TikTok con “El cóndor pasa”, composición de Daniel Alomía Robles considerada una de las obras más representativas del repertorio nacional.

El debate surgió pocos días después del lanzamiento de ‘Bass Persuades’, publicado el 18 de septiembre de 2026. El álbum contiene 10 canciones y REDLIGHTS figura entre sus temas, según la información de distribución digital disponible para el lanzamiento.

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En TikTok, varios usuarios comenzaron a señalar que ciertos pasajes melódicos de la canción de Miley Cyrus les recuerdan a ”El cóndor pasa". Las publicaciones no sostienen que exista una confirmación oficial de sample, adaptación o crédito de la composición peruana, sino que plantean una semejanza musical percibida por quienes escucharon ambos temas.

Hasta ahora, Miley Cyrus, su equipo y Atlantic Records no han confirmado públicamente que REDLIGHTS haya sido inspirada en El cóndor pasa. Por ello, la comparación que circula en redes sociales debe entenderse como una interpretación de usuarios y no como una atribución autoral confirmada.

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¿Canción de Miley Cyrus se inspiró en “El Cóndor Pasa”? Usuarios en TikTok detallan sus semejanzas

Usuarios de TikTok comparan “REDLIGHTS” con “El cóndor pasa”

Uno de los videos que impulsó la conversación fue publicado por el usuario Daniel Gallegos, quien contó que no conocía la historia de “El cóndor pasa” y decidió investigarla después de leer comentarios sobre la similitud entre la canción de Miley Cyrus y la obra peruana.

“Una disculpa a los peruanos, pero yo no la conocía. Pero ya hice mi investigación y para los que no teníamos idea sobre esto, acá les explico”, comentó al introducir su análisis.

En su video, Gallegos señaló que ‘El cóndor pasa’ no surgió como una canción pop, sino como parte de una obra escénica. También vinculó la melodía con una sensación de libertad y espiritualidad que, según su percepción, podría explicar por qué muchas personas identificaron una cercanía emocional con REDLIGHTS.

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Otro usuario de TikTok planteó el tema de forma directa: “Miley Cyrus se inspiró en El cóndor pasa de Perú para su nueva canción Red Lights. ¿Pero qué me estás diciendo? Estoy leyendo incontables comentarios que indican esta semejanza. Vamos a comprobarlo”.

El creador añadió que, desde su punto de vista, algunos fragmentos de ambas piezas presentan una sonoridad similar. “Yo me lo juego porque la melodía sí suena similar”, dijo, antes de invitar a otros usuarios a compartir su opinión.

Las reacciones se dividieron entre quienes encontraron una referencia evidente y quienes consideraron que se trata de una coincidencia en el desarrollo melódico. La discusión no incluye, por el momento, una explicación de la cantante estadounidense ni de los créditos oficiales que vincule el tema con la obra de Daniel Alomía Robles.

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Miley Cyrus lanzó Bass Persuades el 18 de septiembre de 2026, álbum que incluye la canción REDLIGHTS.

La historia de “El cóndor pasa”, obra de Daniel Alomía Robles

“El cóndor pasa” fue compuesta por el músico peruano Daniel Alomía Robles y formó parte de una zarzuela con libreto de Julio Baudouin, conocido también como Julio de la Paz. La obra se estrenó el 19 de diciembre de 1913 en el Teatro Mazzi de Lima.

La historia de la zarzuela transcurre en un asentamiento minero de los Andes y plantea el enfrentamiento entre los abusos de los propietarios de una mina y la lucha de los trabajadores indígenas por su libertad. El Ministerio de Cultura ha señalado que la obra tiene un contenido de denuncia social y que su argumento gira alrededor de esa tensión.

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Con el paso de los años, la composición se convirtió en una de las melodías peruanas más difundidas a nivel internacional. La pieza fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 y suele ser mencionada popularmente como el “segundo Himno Nacional del Perú”, aunque esa denominación no es oficial.

El valor simbólico de la obra también está ligado a la figura del cóndor, asociada en el imaginario andino con la libertad, la altura y la fuerza. La Biblioteca Nacional del Perú recuerda que la obra fue estrenada en 1913 y explica que su historia presenta el sueño de un pueblo que, pese a las dificultades, imagina un futuro distinto.

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Esa carga cultural explica por qué la comparación con una canción internacional generó tantas reacciones entre usuarios peruanos. Para buena parte del público, El cóndor pasa no es solo una melodía conocida, sino una obra vinculada con la identidad, la memoria y la historia musical del país.

El cóndor pasa, de Daniel Alomía Robles, fue estrenada en Lima en 1913 como parte de una zarzuela peruana.

La versión de Simon y Garfunkel que llevó la melodía al mundo

La difusión global de “El cóndor pasa ”aumentó con la versión que Simon & Garfunkel grabó para su álbum Bridge over Troubled Water, publicado en 1970. Paul Simon escuchó la melodía interpretada por Los Incas y la incorporó en una versión con letra en inglés titulada El Condor Pasa (If I Could).

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Esa adaptación permitió que públicos de distintos países conocieran la composición de Daniel Alomía Robles. Sin embargo, la amplia popularidad internacional de la canción también hizo que muchas personas la identificaran primero con Simon & Garfunkel y no con la obra peruana estrenada en 1913.

La conversación en TikTok sobre REDLIGHTS ha vuelto a colocar ese origen en el centro del debate. Más allá de que se confirme o no alguna referencia directa de Miley Cyrus, los videos han servido para que usuarios recuerden que la melodía nació en Perú y forma parte de una zarzuela creada hace más de un siglo.

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En las publicaciones que comparan ambas canciones, algunos usuarios destacan la secuencia vocal y el clima instrumental que perciben en REDLIGHTS. Otros piden cautela y advierten que una similitud melódica no basta para afirmar que existe un sample o una inspiración directa.

Simon & Garfunkel incorporó en una versión con letra en inglés titulada "El Condor Pasa" (If I Could).