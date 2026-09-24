Perú

Keiko Fujimori anuncia inversión de USD 300 millones para reforestar 50 mil hectáreas en los Andes

El programa fue presentado durante un encuentro con inversionistas y organismos internacionales en el marco de la Asamblea General de la ONU

Personas con vestimenta tradicional plantan pequeños árboles en una ladera junto a un camino, con montañas nevadas de fondo.
La iniciativa prevé la reforestación de 50 mil hectáreas en los Andes peruanos en un plazo de cinco años.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció desde Nueva York el relanzamiento del programa Sierra Verde, una iniciativa que contempla una inversión de US$ 300 millones en un plazo de cinco años destinada a reforestar 50 mil hectáreas en los Andes peruanos. El anuncio se enmarca en los esfuerzos internacionales frente al cambio climático y forma parte de la agenda que la mandataria desarrolla en el exterior, según informó Andina Noticias.

La presentación se realizó durante el encuentro organizado por Rainforest Alliance, denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro, Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”, desarrollado en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La actividad reunió a representantes de bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados interesados en promover inversiones sostenibles en el país.

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Una mujer con micrófono habla sentada entre dos hombres de traje frente a una mesa de madera con vasos de agua y papeles.
La presidenta Keiko Fujimori anunció en Nueva York una inversión de 300 millones de dólares para reforestar 50 mil hectáreas en los Andes mediante el programa Sierra Verde. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecto generará más de 350 mil empleos

Durante su intervención, la mandataria explicó que Sierra Verde permitirá generar más de 350 mil puestos de trabajo, preservar 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea y beneficiar a 100 comunidades andinas. Según detalló, la propuesta busca aprovechar la riqueza natural del país para impulsar el desarrollo productivo de los Andes mediante acciones de reforestación y manejo de ecosistemas.

“Perú es un país con una inmensa riqueza nacional y diversidad, uno de los mejores en el planeta, desde la costa, Andes y la Amazonía, que alberga una extraordinaria combinación de recursos marinos, suelo y biodiversidad”, expresó Fujimori, en declaraciones citadas por el medio peruano. La jefa de Estado añadió que el país cuenta con una base construida sobre políticas públicas, inversión, compromisos ambientales y conocimiento científico para sostener esta estrategia.

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Un grupo de personas utiliza picos y palas para trabajar la tierra en una ladera montañosa junto a un camino rural.
El proyecto Sierra Verde contempla la generación de más de 350 mil puestos de trabajo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programa con 28 años de historia

La mandataria recordó que Sierra Verde fue iniciado hace 28 años por su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y remarcó la importancia de dar continuidad a políticas públicas que hayan demostrado resultados favorables. “Mi padre fue ingeniero agrícola y para mí lo más importante fue hablar con la comunidad y escuchar cómo este proyecto cambió sus vidas”, manifestó, según el reporte de Andina Noticias.

El relanzamiento del programa había sido planteado por la mandataria durante su campaña electoral, cuando anunció que, de llegar al Gobierno, retomaría la iniciativa impulsada por su padre, orientada entre otras acciones a la construcción de zanjas de infiltración y reservorios para retener agua de lluvia y recuperar tierras mediante la forestación.

Varias personas vestidas con trajes formales se sientan alrededor de una mesa de madera mientras una mujer sostiene un micrófono y habla
Keiko Fujimori encabeza en Nueva York el relanzamiento del programa Sierra Verde ante autoridades e inversionistas internacionales durante un encuentro sobre sostenibilidad ambiental. (Agencia Andina)

Ministro del Ambiente explica la inversión

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien participó en el encuentro junto al canciller Carlos Espá y el embajador Carlos Pareja, señaló que uno de los objetivos del programa consiste en vincular la conservación de ecosistemas con oportunidades económicas sostenibles para las comunidades, al tiempo que se generan condiciones favorables para la inversión privada.

“Por eso queremos construir junto con nuestros socios una cartera de inversiones que combine impacto climático, viabilidad económica y beneficios concretos para las poblaciones”, afirmó el ministro, de acuerdo con declaraciones recogidas por el citado medio.

Inversión internacional

Huaroc explicó que la estrategia contempla alianzas financieras, fondos de respaldo ambiental y mecanismos que permitan convertir iniciativas con impacto ambiental y social en inversiones viables y escalables. “El Perú tiene mucho que aportar. Contamos con una extraordinaria riqueza natural, comunidades que han protegido esos territorios durante generaciones y una arquitectura climática que estamos fortaleciendo”, sostuvo el funcionario.

En esa línea, la presidenta Fujimori extendió una invitación a los inversionistas y expertos presentes en el encuentro. “Los invito a visitar el Perú para ver estos proyectos, a darnos más ideas, porque no necesitamos inventar nuevos proyectos, ustedes son los expertos”, enfatizó la mandataria, según el reporte de Andina Noticias. El ministro Huaroc indicó que el siguiente paso será ampliar la escala de estas iniciativas y movilizar mayores recursos para el desarrollo del programa.

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