A qué hora juega Uruguay vs Japón: partido debut de Diego Forlán en amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Uruguay y Japón tendrá lugar este jueves en el Q&A Stadium Miyagi de Rifu. En Perú, el encuentro está programado para las 5:05 p.m. de acuerdo con el horario informado.

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El fútbol uruguayo abre una nueva página este jueves 24 de septiembre. Luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, la ‘Celeste’ inicia un ciclo de transición con Diego Forlán como entrenador interino, y lo hace ante Japón, en el Q&A Stadium Miyagi de la localidad de Rifu.

El estadio, con capacidad para 49.133 espectadores, será el escenario del primer partido de siete que el histórico delantero podrá dirigir en esta etapa provisional al frente del combinado nacional.

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El choque se podrá ver en vivo también a través de DSports, con opciones de streaming en Flow, Montecable, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal y DGO. También por AUF TV para todo el territorio uruguayo.

A qué hora juega Uruguay vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Uruguay y Japón arranca a las 7:05 en Uruguay, Argentina y Chile; a las 5:05 en Colombia, Perú y Ecuador; a las 4:05 en México; y a las 12:05 en España.

Se trata del primero de tres encuentros que la Celeste disputará en esta ventana FIFA: el lunes 28 de septiembre, a las 6:00 (hora peruana), enfrentará a Corea del Sur en Seúl, y el martes 6 de octubre, a las 9:00, recibirá a India en Calcuta.

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Cómo llega Uruguay

Uruguay afrontará su primer partido con Diego Forlán como entrenador interino, en un plantel que mantiene a referentes como Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez y Giorgian de Arrascaeta (Selección de Uruguay)

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció el 6 de agosto la contratación de Diego Forlán para conducir tanto al equipo absoluto como al sub-20 hasta el año próximo, tras no renovarle el vínculo a Marcelo Bielsa después de la decepcionante actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, la Celeste empató ante Arabia Saudita y Cabo Verde, cayó frente a España y quedó fuera en la fase de grupos.

El plantel que Forlán eligió para esta gira asiática mantiene como columna vertebral a futbolistas de la última Copa del Mundo: Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez son parte del grupo. Además, regresan Lucas Torreira y Nahitan Nández, y aparecen caras nuevas como Facundo Bernal, Santiago Mouriño y Martín Satriano, este último con chances de liderar el ataque.

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La baja más sensible llegó en las últimas horas: Federico Valverde quedó fuera de la gira por una lesión de grado 3 en el tobillo izquierdo y será reemplazado por Emiliano Martínez, del Palmeiras. En cambio, Araujo y De Arrascaeta, quienes estuvieron presentes en el Mundial pero no pudieron jugar por lesión, estarían desde el inicio.

El técnico viajó a Japón el jueves pasado y comenzó a recibir jugadores el lunes. El plantel completo tuvo un único entrenamiento conjunto, el miércoles previo al partido.

La alineación prevista para Uruguay es: Santiago Mele; Nahitan Nández, José María Giménez, Ronald Araujo, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Zalazar, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Martín Satriano y Maximiliano Araújo.

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Así lo hace la selección de Japón

Japón comenzará ante Uruguay su preparación rumbo al Mundial 2030. El equipo de Hajime Moriyasu mantiene a figuras como Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daichi Kamada y Ayase Ueda. (AP)

El seleccionado japonés, dirigido por Hajime Moriyasu, afronta este amistoso como el puntapié inicial de su camino rumbo al Mundial 2030. Los nipones también vienen de participar en la última Copa del Mundo, donde terminaron segundos del Grupo F tras vencer a Túnez y empatar ante Países Bajos y Suecia. En los dieciseisavos de final se pusieron en ventaja ante Brasil, pero terminaron cediendo 2-1 por un tanto de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido.

Para este duelo, Moriyasu cuenta con la mayoría de los futbolistas convocados en el Mundial, entre ellos Zion Suzuki, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daichi Kamada y Ayase Ueda. La novedad es la incorporación de Kaito Tanimura y Kuki Matsuki, quienes reciben su primera citación al equipo mayor, mientras que Ryunosuke Sato regresa tras no haber sido considerado para el certamen. La principal ausencia es la de Takehiro Tomiyasu, quien no está disponible por lesión, y cuyo lugar en la zaga será cubierto por una línea defensiva encabezada por Hiroki Ito.

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La formación prevista para Japón es: Zion Suzuki; Ko Itakura, Tomoya Ando, Hiroki Ito; Kaishu Sano, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un duelo equilibrado. El último antecedente se produjo el 24 de marzo de 2023, en el Estadio Nacional de Tokio, con empate 1-1: Valverde abrió el marcador para la Celeste y Takuma Nishimura igualó para los locales. Antes de ese resultado, Japón había vencido 4-3 a Uruguay en un amistoso de 2018, y en la Copa América 2019 ambas selecciones habían repartido puntos con un 2-2.

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