Ministro de Justicia pide al Poder Judicial resolver casos de Chavín de Huántar y El Frontón antes de expresar “indignación pública”

El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, defiende la validez constitucional de cuestionar las resoluciones judiciales frente a las críticas del Poder Judicial. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que el Ejecutivo respeta la separación de poderes y afirmó que las críticas hacia resoluciones judiciales cuentan con respaldo constitucional. Sus declaraciones surgieron como respuesta a los cuestionamientos formulados por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respecto al mensaje que la mandataria Keiko Fujimori ofreció ante las Naciones Unidas, según informó Andina Noticias.

“Nosotros en el gobierno somos sumamente respetuosos de la separación de poderes, práctica que tiene muchos siglos, esto se traduce que la crítica a las resoluciones judiciales están constitucionalizadas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, declaró el funcionario en entrevista con RPP, recogida por el citado medio.

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Janet Tello pide al Congreso rectificarse. Foto: Poder Judicial

Críticas a decisiones judiciales

Álvarez remarcó que cuestionar el desempeño de determinados jueces o fiscales no representa una falta de respeto ni una injerencia en las funciones de otros órganos constitucionales. Según explicó, esta práctica se encuentra amparada por la jurisprudencia de los organismos mencionados y forma parte de un ejercicio legítimo dentro del marco democrático.

En ese contexto, el titular del sector Justicia planteó que, en lugar de manifestar indignación pública, resultaría más pertinente esclarecer investigaciones que permanecen sin resolución. Mencionó de manera puntual el caso de los comandos de Chavín de Huántar, al que calificó como un proceso inacabable, y el caso conocido como El Frontón.

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El operativo Chavín de Huántar de 1997 logró recuperar el control tras la toma de rehenes, convirtiéndose en símbolo de la lucha peruana contra el terrorismo. (Andina)

Casos judiciales de más de 30 años

El ministro también señaló la necesidad de que el Poder Judicial resuelva causas vinculadas a militares y policías que continúan sin sentencia, algunas de ellas con más de 30 años de antigüedad. Esta afirmación se dio en el marco de su respuesta a las críticas formuladas por Tello sobre el pronunciamiento de la presidenta Fujimori ante el organismo internacional.

Además, Ernesto Álvarez cuestionó el trámite facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Consideró que podría existir obstruccionismo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, dado que, hasta el momento de sus declaraciones, dicho grupo de trabajo no había aprobado un dictamen sobre el pedido.

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“La Constitución da 15 días de plazo al Legislativo, en este caso a Diputados y no lo ha merituado, ni siquiera intentó esforzarse para cumplir el plazo, no hay intento de tratar de llegar a una solución, a una decisión y hay una situación de obstruccionismo”, aseguró el ministro, en declaraciones difundidas por Andina Noticias.

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