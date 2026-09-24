“Un Fiscal en tu Colegio”: la estrategia del Ministerio Público para prevenir el bullying y otras formas de violencia escolar en Perú

El Ministerio Público impulsa “Un Fiscal en tu Colegio”, una estrategia que busca prevenir el bullying, el ciberbullying y otras formas de violencia escolar. La fiscal superior Lydia Flores Rezza explica cómo se desarrolla esta iniciativa y el trabajo con estudiantes, docentes y padres de familia. Fuente: Exitosa Noticias

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Los casos de violencia escolar y acoso escolar mantienen la alerta en los colegios del país. Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación registró 11.805 reportes a nivel nacional, con las agresiones entre estudiantes como una de las principales formas de violencia reportadas.

Ante esta problemática, el Ministerio Público impulsa la campaña “Un Fiscal en tu Colegio”, una estrategia que busca prevenir situaciones de bullying, ciberbullying y otras formas de violencia dentro de las comunidades educativas. En Lima Noroeste, el programa tiene como meta capacitar a 10 mil escolares.

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La iniciativa cobra especial relevancia tras los recientes casos de violencia que involucran a estudiantes, entre ellos el ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, donde se investiga una presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años. La fiscal superior de Familia de Lima Noroeste, Lydia Flores Rezza, explicó a Exitosa Noticias cómo funciona esta intervención y cuáles son sus principales objetivos.

Un representante del Ministerio Público supervisa un colegio público mientras varios estudiantes conversan en el patio escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de la Fiscalía para prevenir el bullying en los colegios

La iniciativa nació en Piura como una buena práctica y luego fue replicada en otras jurisdicciones. Flores Rezza explicó a Exitosa que se trata de un “equipo capacitador antibullying” que trabaja dentro de las comunidades educativas y adapta sus intervenciones según las necesidades de cada colegio.

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En Lima Noroeste, los integrantes del programa acudieron a las UGEL de Puente Piedra y Ventanilla para recopilar información sobre los colegios, el número de estudiantes y las principales situaciones de riesgo identificadas en estas zonas. La fiscal señaló que ambos distritos reúnen alrededor de 206 mil alumnos.

El equipo está integrado por fiscales especializados en materia penal, familia y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además de profesionales que brindan apoyo durante las actividades. La UGEL 04 también confirmó la articulación con fiscales, psicólogos y tutores para desarrollar jornadas en instituciones educativas focalizadas.

La fiscal Lydia Flores Rezza encabeza la campaña Un Fiscal en tu Colegio en la Institución Educativa Kumamoto de Puente Piedra para prevenir el acoso escolar. (Foto: Ministerio Público)

“Como Ministerio Público queremos prevenir, llegar antes de que ocurran los hechos”, sostuvo Flores Rezza durante la entrevista con Exitosa Noticias. La intervención contempla temas vinculados con bullying, ciberbullying, violencia psicológica y otras situaciones que puedan afectar a los escolares.

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Padres, docentes y estudiantes forman parte de la estrategia

Uno de los ejes de “Un Fiscal en tu Colegio” está dirigido a los padres de familia. De acuerdo con Flores Rezza, las actividades buscan reforzar aspectos relacionados con la crianza, la escucha y la identificación de señales de alerta que puedan advertir que un menor atraviesa una situación de violencia.

El segundo grupo está conformado por los docentes, quienes reciben orientación sobre las señales que deben identificar y las rutas de atención que corresponde seguir cuando un estudiante comunica un caso de acoso o alguna otra situación que requiera intervención.

El Ministerio Público imparte una charla de la campaña Un Fiscal en tu Colegio a estudiantes de la escuela Kumamoto en el distrito de Puente Piedra. (Foto: Ministerio Público)

Con los estudiantes, las actividades se enfocan en reconocer situaciones de riesgo y conocer cómo pedir ayuda. El Ministerio Público informó que las jornadas también abordan el bullying y ciberbullying, así como distintas formas de violencia que pueden presentarse dentro o fuera del aula.

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La UGEL 04 detalló que las primeras acciones se desarrollan en colegios focalizados de Puente Piedra y Ancón, entre ellos la institución educativa Kumamoto I. La intervención contempla charlas con alumnos, conversatorios con docentes y reuniones con madres y padres de familia.

La prevención cobra relevancia ante el aumento de casos de violencia escolar

Los registros de SíseVe muestran la dimensión del problema. Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 11.805 reportes de violencia escolar en el país. De esa cifra, 8.156 correspondieron a agresiones entre estudiantes, un número que representa un incremento de 18,5 % frente al mismo periodo de 2025.

Dentro de los registros también aparecen 1.198 reportes de presunta violencia sexual entre estudiantes, cifra que aumentó frente al mismo periodo del año anterior. Estos reportes forman parte de un sistema que recoge denuncias o presuntos hechos de violencia y que puede incluir más de un reporte relacionado con una misma situación.

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Un adolescente se sienta solo y cabizbajo en el suelo de un pasillo escolar, con su mochila a un lado, mientras otros estudiantes caminan a lo lejos, simbolizando el aislamiento y el impacto del bullying. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este escenario se encuentra el caso del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, donde se investiga una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La Defensoría del Pueblo informó que supervisa las actuaciones de las autoridades y las medidas adoptadas en el colegio para atender el caso y prevenir hechos similares.

Frente a esta realidad, el programa del Ministerio Público plantea una intervención centrada en la detección temprana. Flores Rezza explicó a Exitosa que las actividades se ajustan a la problemática de cada institución, mientras que la Fiscalía busca que padres, profesores y estudiantes cuenten con herramientas para identificar señales de alerta y actuar oportunamente.

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