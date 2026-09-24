Perú

Papa León XIV visitará casa hogar de adultos mayores en el Callao: ancianos se preparan para recibir al sumo pontífice

La hermana María Vázquez, del Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, contó que conoció al pontífice cuando era obispo de Chiclayo y destacó su cercanía durante las visitas a la congregación

El papa León XIV visitará el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados en el Callao, donde se reunirá con alrededor de 60 adultos mayores. La hermana María Vázquez contó cómo se preparan para recibir al pontífice y recordó que ya lo conocía desde su etapa como obispo de Chiclayo. Fuente: TV Perú Noticias
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El papa León XIV visitará el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, ubicado en el Callao, durante su recorrido por el Perú. El lugar, administrado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, será uno de los puntos que el pontífice recorrerá durante su estadía en el país, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Durante su visita, el Santo Padre ingresará a la capilla del hogar para realizar una oración privada acompañado por algunas religiosas y miembros de su comitiva. Después, se trasladará a uno de los patios del establecimiento, donde tendrá la oportunidad de encontrarse con los aproximadamente 60 adultos mayores que viven allí y reciben atención de la congregación.

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La llegada del pontífice genera expectativa entre los residentes y las religiosas. En declaraciones a TV Perú Noticias, la hermana María Vázquez, representante del hogar, contó que la confirmación de la visita fue recibida con alegría y sorpresa. El encuentro también tendrá un significado especial para la religiosa, quien conoció personalmente a León XIV durante su etapa pastoral en Chiclayo.

Composición con una mujer madura que habla ante un micrófono y el papa León XIV vestido con vestidura blanca y cruz pectoral
El papa León XIV visitará el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados en el Callao durante su viaje pastoral a Perú. (Composición: Infobae Perú)

Papa León XIV rezará en la capilla y se reunirá con los adultos mayores

La visita del papa León XIV comenzará en la capilla del Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados. De acuerdo con la hermana María Vázquez, el pontífice realizará allí una oración en privado y estará acompañado por algunas integrantes de la congregación y personas de su comitiva.

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“Él se va a dirigir a la capilla para hacer la oración, su oración en privado”, explicó la religiosa a TV Perú Noticias. La capilla será, de esta manera, uno de los primeros espacios que recibirá al Santo Padre durante su paso por el establecimiento.

Después de este momento, León XIV se dirigirá hacia uno de los patios del hogar. En este espacio podrá encontrarse con los residentes, quienes llevan parte de su vida acompañados por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

La hermana Vázquez señaló que los adultos mayores esperan con entusiasmo la llegada del pontífice. “Ellos están con mucho entusiasmo, alegría, porque quieren, como todos, recibir la bendición del Santo Padre”, declaró.

El papa León XIV. EFE/ Angel Medina G.
El papa León XIV. EFE/ Angel Medina G.

Emoción en el hogar del Callao por la próxima visita del papa León XIV

El hogar alberga aproximadamente a 60 adultos mayores, quienes participarán del encuentro previsto con el papa León XIV. Las religiosas también organizan los espacios del establecimiento ante la llegada del pontífice, programada para el último día de su recorrido por el Perú.

La confirmación de que el Callao formaría parte del itinerario tomó por sorpresa a las integrantes de la congregación. “Ha sido una alegría inmensa. Imagínese, fue una sorpresa, un regalo de Dios para nosotras, porque no lo esperábamos”, contó la hermana María Vázquez.

Antes de confirmar el lugar, representantes del Vaticano y de la Santa Sede acudieron al hogar para conocer las instalaciones y verificar las condiciones del establecimiento. Según explicó la religiosa, la visita previa permitió constatar dónde se desarrollaría el encuentro.

Entre las residentes también existe expectativa. Silvia Laura del Castillo, una de las adultas mayores entrevistadas por el medio nacional, contó que se siente feliz de vivir en el hogar y que espera agradecer personalmente al pontífice cuando pueda verlo frente a frente.

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV preside una asamblea diocesana que marca la apertura del nuevo año pastoral para la Diócesis de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia, el 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo
FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV preside una asamblea diocesana que marca la apertura del nuevo año pastoral para la Diócesis de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia, el 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

León XIV ya había visitado a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

La visita al hogar de adultos mayores del Callao tendrá además un antecedente en Chiclayo. La hermana María Vázquez contó que conoció personalmente a Robert Prevost cuando ejercía como obispo de esa diócesis y que él acudió en distintas oportunidades al hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

“Es una dicha poderle conocer porque es una persona muy, muy sencilla, muy cercano, muy acogedor”, recordó la religiosa durante la entrevista con TV Perú Noticias. Según explicó, Prevost participó en actividades de la congregación y mantuvo contacto con las religiosas durante su etapa en Chiclayo.

Uno de esos momentos ocurrió durante la inauguración de una nueva casa hogar ubicada en la avenida Balta. La hermana Vázquez recordó que el entonces obispo fue invitado para la consagración del altar y que también permaneció en el lugar durante un almuerzo.

El papa León XIV llega a su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV llega a su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

“Se quedó a almorzar, vio las distintas presentaciones artísticas que hicieron también los chiclayanos”, relató. La experiencia forma parte de los recuerdos que la religiosa conserva de la relación del actual pontífice con la congregación.

Visita de León XIV al Perú incluirá varias ciudades

El recorrido del papa León XIV por Perú se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, comunidades amazónicas y otros sectores de la sociedad.

En Lima, el pontífice llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 17:30 del 11 de noviembre. Desde la capital continuará con las actividades previstas en su agenda antes de trasladarse a otras ciudades del país.

Ilustración en acuarela de un papa con vestimenta blanca que saluda con la mano, con la bandera roja y blanca de Perú detrás.
Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita al hogar de los adultos mayores se encuentra prevista para el último día de su recorrido. Mientras se acerca la fecha, las religiosas y los residentes del establecimiento ultiman los preparativos para recibir al Santo Padre en este espacio del Callao.

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