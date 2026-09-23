Perú

Microescapadas en Perú: destinos para viajar uno, dos o tres días sin esperar las vacaciones

Desde el Cañón de Autisha y Lunahuaná hasta Cusco y Áncash, existen alternativas para aprovechar y conocer nuevos destinos durante el año

Un hombre con chullo y mochila camina por un camino de tierra sin asfaltar en un entorno montañoso.
Las microescapadas en Perú consisten en viajes de uno a tres días para conocer destinos sin esperar periodos vacacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las microescapadas en Perú, viajes de uno a tres días, se presentan como una alternativa para quienes buscan conocer nuevos destinos sin esperar las vacaciones largas. La tendencia cobra relevancia en el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, y permite aprovechar fines de semana o días libres para sumar nuevas experiencias durante el año.

Esta modalidad también coincide con las perspectivas del turismo interno. Según Promperú, el 58% de los peruanos que viajaron por vacaciones en 2025 planea mantener o incrementar sus viajes dentro del país durante 2026. Esta intención abre espacio para opciones más cortas, cercanas y flexibles, que permitan distribuir los viajes a lo largo del año.

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turismo - semana santa
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¿Qué son las microescapadas?

Las microescapadas son viajes cortos, generalmente de uno a tres días, que permiten conocer destinos cercanos o realizar actividades sin necesidad de esperar un periodo largo de vacaciones. Esta modalidad facilita sumar pequeños descansos o aventuras durante el año.

La oferta turística también se adapta a esta dinámica con alternativas que integran transporte, actividades y recorridos en una sola jornada. En esa línea, Bigbox, plataforma especializada en experiencias, ha incorporado este tipo de propuestas dentro de su catálogo, facilitando el acceso a opciones que anteriormente podían requerir una coordinación más extensa.

Un grupo de personas con mochilas y bastones de senderismo camina por la cumbre de una colina sobre un paisaje urbano
Un grupo de excursión recorre una ruta en las alturas frente a una vista urbana, una modalidad de viaje de corta duración que gana espacio en el turismo interno.

¿Dónde viajar cerca de Lima por un día?

Entre las alternativas para una escapada de un día se encuentra el Cañón de Autisha, en Huarochirí, ubicado a unas tres horas de Lima. El destino permite realizar trekking, recorrer el interior del cañón y efectuar una caminata subterránea hasta la catarata Sheke, además de actividades como rapel.

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Lunahuaná es otra opción accesible desde la capital, con actividades como canotaje en el río Cañete y visitas a bodegas de vinos y piscos. En tanto, Paracas ofrece alternativas como el trekking Sombras Doradas, que recorre parte de la reserva y culmina con una vista panorámica de la bahía durante el atardecer.

Para quienes buscan planes todavía más cercanos, también existen propuestas que no requieren estructurar un viaje completo, como surfear en el Callao, hacer paddle en Chorrillos, realizar cabalgatas en Lima o tomar rutas cortas hacia Canta y la Cordillera de la Viuda. Estas opciones pueden resolverse en pocas horas o convertirse en el punto de partida de un fin de semana fuera de la ciudad.

Un hombre con gorra y camiseta oscura transporta una tabla de paddle surf a la orilla de una playa de piedras frente al mar y cerros
Un hombre camina con una tabla de paddle surf en una playa de cantos rodados en Chorrillos, Lima, donde las actividades acuáticas forman parte de la oferta de microescapadas en Perú.

¿Qué destinos visitar en Perú en dos o tres días?

Con dos o tres días disponibles, las posibilidades se amplían y permiten llegar a otras regiones del país. Una escapada a la caleta San José, en Arequipa, puede incluir una navegación hacia la isla Hornillos.

En Cusco, es posible sumar una experiencia en globo aerostático, mientras que en Áncash se puede dedicar el fin de semana al trekking hacia la laguna 69, dentro del Parque Nacional Huascarán. Estas alternativas permiten aprovechar periodos cortos para conocer otros destinos sin concentrar todos los viajes en las vacaciones.

Casas pequeñas de adobe sobre la ladera de una montaña con vegetación seca y un camino de tierra en la sierra peruana
Un caserío rural en la ladera de los Andes peruanos ilustra la oferta de destinos de cercanía para el turismo interno.

¿Cómo organizar una microescapada y aprovechar el tiempo?

Más que reemplazar las vacaciones largas, las microescapadas permiten sumar pequeños viajes durante el año y aprovechar oportunidades que antes podían postergarse por falta de tiempo. Su principal característica es la posibilidad de adaptar la experiencia a la cantidad de días disponibles.

Cuando el tiempo es limitado, la organización también adquiere importancia. Coordinar transporte, ingresos, actividades y horarios por separado puede restarle agilidad a un plan pensado para desconectarse.

Manos extendidas sobre un mapa impreso del Perú en una mesa de madera con una mochila beige, una cámara, un teléfono móvil y una libreta.
Un viajero consulta un mapa físico del Perú y organiza un itinerario junto a un teléfono celular, una cámara y una libreta sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, una de las ventajas de este tipo de viajes está en elegir planes que ya tengan resuelta buena parte de la logística. De esta manera, se puede reducir el tiempo dedicado a la organización y aprovechar mejor las horas disponibles para disfrutar de la experiencia.

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