¿Qué pasó hoy en la Línea 1 del Metro de Lima? Usuarios reportaron una situación inusual en la estación Pirámide del Sol

Usuarios registraron fuego y chispazos en la zona de las catenarias, mientras un tren permanecía detenido en la estación. Composición: Infobae

Guardar

Se reportó un incidente en la zona de las catenarias de la estación Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. Usuarios registraron imágenes en las que se observan fuego y chispazos cerca de la infraestructura eléctrica, mientras un tren permanece detenido en el paradero.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre y generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban en la estación. Los registros difundidos por ciudadanos muestran una situación anómala en el sistema de alimentación eléctrica del tren.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de usuarios, también se comunicó una posible restricción de ingreso a las estaciones ubicadas entre Bayóvar y Miguel Grau. Esta información circuló durante los momentos posteriores al incidente y generó dudas sobre una eventual interrupción del servicio en ese tramo.

La situación ocurre en un sistema de transporte que moviliza diariamente a pasajeros entre distintos sectores de Lima. Por ello, cualquier inconveniente relacionado con las catenarias o la infraestructura eléctrica puede requerir medidas operativas para proteger a los usuarios y al personal.

Infobae tuvo conocimiento de que el incidente se habría originado por un globo metálico que entró en contacto con la infraestructura eléctrica de la estación. El episodio duró apenas unos segundos, según la información conocida por este medio.

PUBLICIDAD

Fuego y chispazos fueron reportados en las catenarias

Videos difundidos por pasajeros muestran fuego y chispazos en la zona de las catenarias de la estación Pirámide del Sol. La empresa informó que el servicio continuaba con normalidad. Facebook

El incidente se concentró en la zona de las catenarias de la estación Pirámide del Sol. Los videos registrados por pasajeros permiten observar chispazos y fuego en el sector donde se encuentra este sistema eléctrico, mientras una unidad permanece dentro del paradero.

Las catenarias cumplen una función esencial para el desplazamiento de los trenes eléctricos, por lo que una anomalía en esta infraestructura puede generar medidas de prevención dentro de una estación. En este caso, los usuarios permanecieron atentos a las indicaciones relacionadas con el funcionamiento del servicio.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se detalló la causa del fuego ni se precisó si el incidente produjo daños en la infraestructura. Tampoco se informó sobre personas afectadas a raíz del hecho.

PUBLICIDAD

Línea 1 reportó funcionamiento normal en sus 26 estaciones

Mientras los usuarios difundían imágenes del incidente en Pirámide del Sol, la Línea 1 del Metro de Lima precisó a través de sus canales oficiales que la operación del sistema continuaba con normalidad. La empresa indicó que sus 26 estaciones permanecían habilitadas este miércoles 23 de septiembre.

La Línea 1 señaló: “Informamos a todos nuestros pasajeros que el servicio se encuentra operando con normalidad en sus 26 estaciones”. El pronunciamiento corresponde a la información oficial difundida por la empresa durante la jornada.

La versión de la concesionaria se conoció mientras circulaban registros grabados por pasajeros desde la estación, donde se observa el incidente en la infraestructura eléctrica y un tren detenido en el lugar.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima

Antecedentes de contingencias en la Línea 1

La Línea 1 del Metro de Lima registra antecedentes de contingencias relacionadas con su operación. Entre los incidentes reportados en distintos momentos figuran atropellos y caídas de usuarios a las vías, situaciones que requirieron la suspensión temporal de determinados tramos para permitir labores de rescate.

PUBLICIDAD

También existen antecedentes de fallas técnicas y cortes de energía que afectaron el desplazamiento de trenes en los viaductos elevados. En esos casos se produjeron evacuaciones de emergencia y concentración de pasajeros en estaciones.

Estos episodios involucran distintos tipos de contingencias y no permiten establecer una relación directa con el incidente reportado este miércoles en Pirámide del Sol.