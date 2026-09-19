Sport Boys vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Hoy, sábado 19 de septiembre, continúa la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos que marcará el destino de los equipos. La lucha por el título podría tener novedades luego de la jornada porque se enfrentarán rivales directos que están en la cima de la tabla de posiciones.
Programación de hoy, sábado 19 de septiembre, por la fecha 10
- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)
- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)
- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)
- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)
¡Partidazo en Arequipa! Sport Boys visitará a Melgar en la ‘Ciudad Blanca’, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Este duelo será vital para definir los primeros lugares del campeonato, ambos son candidatos.
¿Cómo llegan Sport Boys y Melgar al choque?
Sport Boys habilitó a tres préstamos para contar con Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop ante Melgar. El club chalaco cumplió con el pago previsto en los acuerdos de cesión, una condición necesaria para que los futbolistas puedan enfrentar al equipo dueño de sus derechos.
Los tres jugadores quedaron disponibles para el técnico Carlos Desio en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan tras ganar en la jornada anterior.
La institución rosada habría desembolsado cerca de USD 45.000 para habilitar a los futbolistas. La cifra toma como referencia una penalidad de USD 15.000 por cada uno de los jugadores cedidos.
Melgar afrontará el duelo luego de vencer 1-0 a Cusco FC en su presentación anterior por el campeonato peruano. En sus cuatro partidos más recientes, el cuadro dominó acumuló dos triunfos, un empate y una derrota. Durante esa secuencia anotó ocho goles y recibió dos.
El encuentro se presenta como una disputa entre clubes que buscarán prolongar el impulso de sus últimas victorias. Sport Boys contará para ello con sus tres futbolistas habilitados tras cumplir la condición económica de sus préstamos.
Dónde ver Sport Boys vs Melgar por el Torneo Clausura 2026
Sport Boys y Melgar podrán seguirse por L1 MAX, señal que transmitirá el partido desde Arequipa para los abonados al servicio oficial de la Liga 1. Los usuarios con acceso al canal podrán ver el encuentro por televisión sin contratar una plataforma digital adicional.
La alternativa para seguir el compromiso por internet será L1 Play. El servicio requiere una suscripción y estará disponible en teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
La cobertura de Infobae Perú ofrecerá información previa y las alineaciones antes del inicio. Durante el duelo, el portal publicará actualizaciones minuto a minuto. Al finalizar el encuentro, la publicación difundirá el resumen y el registro de los goles.
Precios de entradas
Los ‘rojinegros’ continúan con la venta de entradas para crucial duelo con los ‘rosados’, los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal de Teleticket.
- Sur: S/. 15 soles
- Sur Niño: S/. 10 soles
- Bernardo Cuesta (Oriente): S/. 35 soles
- Occidente: S/. 55 soles
- Butaca Lateral: S/. 99 soles
- Butaca Central: S/. 110 soles
- Palco Dominó: S/. 149 soles
A qué hora juega Sport Boys vs Melgar por el Torneo Clausura 2026
Sport Boys y Melgar medirán fuerzas este sábado 19 de septiembre en el estadio Monumental de la UNSA, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará en Arequipa y comenzará a las 20.15 para los espectadores de Perú, Colombia y Ecuador.
La programación establece el inicio a las 21.15 en Chile, Bolivia y Venezuela. En Argentina, Brasil y Uruguay, el pitazo inicial será a las 22.15. Los distintos horarios permitirán que los seguidores de ambos clubes sigan el partido desde diversos países de la región.