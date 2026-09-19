Sport Boys vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Hoy, sábado 19 de septiembre, continúa la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos que marcará el destino de los equipos. La lucha por el título podría tener novedades luego de la jornada porque se enfrentarán rivales directos que están en la cima de la tabla de posiciones.

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

¡Partidazo en Arequipa! Sport Boys visitará a Melgar en la ‘Ciudad Blanca’, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Este duelo será vital para definir los primeros lugares del campeonato, ambos son candidatos.

10:37 hs

¿Cómo llegan Sport Boys y Melgar al choque?

Sport Boys habilitó a tres préstamos para contar con Pablo Erustes, Emilio Saba y Mathías Llontop ante Melgar. El club chalaco cumplió con el pago previsto en los acuerdos de cesión, una condición necesaria para que los futbolistas puedan enfrentar al equipo dueño de sus derechos.

Los tres jugadores quedaron disponibles para el técnico Carlos Desio en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan tras ganar en la jornada anterior.

La institución rosada habría desembolsado cerca de USD 45.000 para habilitar a los futbolistas. La cifra toma como referencia una penalidad de USD 15.000 por cada uno de los jugadores cedidos.

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

Melgar afrontará el duelo luego de vencer 1-0 a Cusco FC en su presentación anterior por el campeonato peruano. En sus cuatro partidos más recientes, el cuadro dominó acumuló dos triunfos, un empate y una derrota. Durante esa secuencia anotó ocho goles y recibió dos.

El encuentro se presenta como una disputa entre clubes que buscarán prolongar el impulso de sus últimas victorias. Sport Boys contará para ello con sus tres futbolistas habilitados tras cumplir la condición económica de sus préstamos.