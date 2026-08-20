Tras el Mundial Sub 17, ocho voleibolistas se suman a la preselección Sub 19 de Perú: conoce la lista oficial

Luego de disputar el Mundial Sub 17, ocho voleibolistas se suman a la preselección Sub 19 de Perú. Crédito: Volleyball World

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El vóley peruano continúa fortaleciendo el trabajo con sus categorías formativas. Tras la participación en el Mundial Sub 17 de Chile 2026, ocho voleibolistas que representaron al país en dicho certamen internacional fueron convocadas a la preselección nacional Sub 19, como parte del proceso de preparación con miras al próximo Campeonato Sudamericano de la categoría.

Las jugadoras que se incorporarán a los trabajos desde el lunes 24 de agosto son Nahir Cueva, Fernanda Pinto, Kiara Lazo, Zoe Koechlin, Avril Moran, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén. Todas integraron el plantel dirigido por Marcello Bencardino, que culminó su participación en el certamen mundialista en el decimotercer lugar.

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Ahora, las ocho voleibolistas tendrán la oportunidad de dar un nuevo paso en su proceso de formación y trabajar junto a un grupo de mayor edad. Su incorporación también les permitirá competir por un lugar en el equipo que representará a Perú en los próximos desafíos internacionales de la categoría.

El llamado adquiere especial relevancia por el rendimiento que varias de ellas mostraron en Chile, donde algunas destacaron en distintos aspectos estadísticos y dejaron buenas sensaciones de cara al futuro del vóley nacional.

Lista oficial

Nahir Cueva (punta)

Fernanda Pinto (punta)

Kiara Lazo (central)

Zoe Koechlin (central)

Avril Moran (central)

Tamara Galdós (opuesta)

Ana Marcela Manrique (armadora)

Vannia Adrianzén (líbero)

Lista de jugadoras sub 17 convocadas a la preselección sub 19 de Perú. Crédito: FPV

Mundialistas de gran proyección

Entre las mundialistas que ahora se suman a la preselección destaca Fernanda Pinto, quien terminó como la máxima anotadora de Perú en el Mundial Sub 17. La atacante consiguió 101 puntos a lo largo de la competencia, superando a Nahir Cueva, quien registró 90 unidades, y a Kiara Lazo, que acumuló 89.

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Lazo, además, tuvo un aporte importante en el bloqueo. La central fue la mejor bloqueadora de la selección peruana, con 24 puntos de bloqueo durante el campeonato.

Estos números reflejan el aporte que tuvieron varias de las jugadoras que ahora continuarán su proceso en una categoría superior. Sin embargo, el llamado también resulta especialmente significativo para Tamara Galdós, Zoe Koechlin y Ana Marcela Manrique, quienes tienen apenas 14 años y todavía cuentan con edad para disputar otro Mundial Sub 17.

Pese a ello, las tres ya fueron consideradas para trabajar con la preselección Sub 19, un paso que les permitirá adelantar su proceso de formación y adquirir experiencia junto a jugadoras de mayor edad. Su inclusión demuestra la apuesta por acelerar el desarrollo de las jóvenes con proyección dentro de las selecciones nacionales.

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Perú terminó en el puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Vannia Adrianzén, otra de las figuras del Mundial

Otro de los nombres que sobresalió fue Vannia Adrianzén. La líbero cerró el Mundial como la mejor defensora del torneo, con 166 defensas registradas, además de terminar como la segunda mejor receptora de la competencia.

Su rendimiento convirtió a Adrianzén en una de las principales figuras individuales de la participación peruana en Chile y ahora tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo en una categoría superior.

Vannia Adrianzén fue uno de los pilares de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Martín Escudero prepara al equipo para el Sudamericano Sub 19

Las ocho voleibolistas se sumarán a los trabajos de la preselección peruana Sub 19, que entrena en la Videna bajo las órdenes del entrenador Martín Escudero. El técnico viene trabajando con el grupo con miras al próximo gran objetivo internacional de la categoría.

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El reto será el Campeonato Sudamericano Sub 19, que se desarrollará en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, del 5 al 12 de octubre de 2026.

La incorporación de las ocho mundialistas sub 17 amplía las opciones del comando técnico y permitirá evaluar a estas jugadoras en un nuevo contexto competitivo. Para ellas, será también un paso importante dentro de su proceso de crecimiento y una oportunidad para continuar ganando experiencia internacional.

Así, tras su enriquecedora experiencia en Chile, Nahir Cueva, Fernanda Pinto, Kiara Lazo, Zoe Koechlin, Avril Moran, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén ya tienen un nuevo desafío con la selección peruana: buscar un lugar en el equipo Sub 19 que representará al país en el Sudamericano de octubre.

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