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Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos: Camila Monge y Ariana Vásquez lideran el grupo rumbo al Sudamericano

La nueva generación del vóley peruano ya entrena en la Videna con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia internacional

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Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos rumbo al Sudamericano de la categoría.
Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos rumbo al Sudamericano de la categoría. Crédito: FPV

La selección peruana femenina Sub 19 de vóley inició un nuevo ciclo de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento de la VIDENA, marcando el arranque de su preparación con la mira puesta en el próximo Sudamericano de la categoría. Bajo la dirección del ‘head coach’ Antonio Rizola, el equipo empezó a perfilarse con un grupo de jóvenes promesas que buscarán destacar en este proceso y asegurar un lugar en la nómina final.

El acto de presentación de la preselección contó con la presencia del director técnico de la categoría, Martín Escudero, junto a su asistente Arturo Gambini. Completan el comando técnico el estadístico Ángel Ramírez y el médico Mauricio Tejada, quienes acompañarán este proceso de evaluación y formación de cara a la competencia internacional.

En esta primera etapa, un total de 22 jugadoras han sido convocadas para entrenar en la VIDENA entre el 6 y el 17 de este mes. Durante este periodo, el cuerpo técnico evaluará el rendimiento individual y colectivo de las deportistas con el objetivo de ir perfilando la nómina final que representará al país.

La convocatoria marca el inicio de una etapa exigente, en la que cada entreno será determinante. El propio Rizola enfatizó la importancia del compromiso y la actitud, motivando a las jugadoras a competir por un lugar en la selección nacional a partir del esfuerzo diario y la mejora constante.

Antonio Rizola conversando con la preselección nacional sub 19 de vóley.
Antonio Rizola conversando con la preselección nacional sub 19 de vóley. Crédito: FPV

Monge, Vásquez y Quiroz se integran tras la Liga

Al grupo se han integrado tres nombres clave: Camila Monge, Ariana Vásquez y Brenda Quiroz, quienes no formaron parte de la lista inicial debido a su participación en la fase final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Con su temporada ya finalizada, las tres jugadoras se sumaron a los entrenamientos en la VIDENA, aunque descansaron el primer día.

Su llegada representa un refuerzo importante para el grupo, ya que las tres han tenido continuidad y protagonismo en clubes competitivos como Regatas, Atlético Atenea y Deportivo Géminis. Ese rodaje en el máximo nivel del voleibol nacional podría ser clave para elevar el rendimiento del equipo juvenil en esta etapa de preparación.

En el caso de Monge y Vásquez, ambas ya cuentan con experiencia internacional en la categoría, tras haber integrado la selección peruana que disputó el Mundial Sub 19 el año pasado, incluso siendo parte de una generación menor. Además de ellas también figura Gianella Chanca, otra de las convocadas que integró ese proceso anterior, mientras que Liana Torres, quien también formó parte de ese plantel, no será parte de esta etapa de trabajos.

Preselección Perú Sub 19 sin Monge, Vásquez y Quiroz.
Preselección Perú Sub 19 sin Monge, Vásquez y Quiroz. Crédito: FPV

Un proceso exigente rumbo al Sudamericano

Durante la presentación en Videna, Antonio Rizola motivó a las jugadoras a aprovechar al máximo esta oportunidad, resaltando la importancia del esfuerzo diario para ganarse un lugar en la selección nacional. El comando técnico busca no solo talento, sino también compromiso y evolución constante dentro del grupo.

El objetivo está claro: llegar en las mejores condiciones al Sudamericano Femenino Sub 19 2026, torneo que prevé reunir a un total de ocho selecciones —Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela— y que otorgará tres cupos al próximo Mundial de la categoría.

Con la sede y fechas aún por confirmarse, la selección peruana inicia así un nuevo ciclo cargado de ilusión, en el que una nueva generación de ‘matadorcitas’ buscará dejar su huella y mantener al país como protagonista en el voleibol sudamericano.

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