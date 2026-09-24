La región del Perú que tiene la población más joven del territorio nacional

Madre de Dios concentra la población más joven del Perú, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El departamento registró un Índice de Envejecimiento de 27,1, una relación que equivale a 27 personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años. El indicador la ubica por debajo del resto de regiones y describe una estructura demográfica donde la infancia y adolescencia tienen mayor peso.
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Durante la presentación de las cifras en Puerto Maldonado, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, precisó que la población de Madre de Dios llegó a 209 mil habitantes. Del total, el 28,8% tiene menos de 15 años; el 63,4% se encuentra entre los 15 y 59 años, dentro de la edad potencialmente activa; y el 7,8% corresponde a adultos mayores. Los hombres representan el 51,7% y las mujeres, el 48,3%.
Tambopata concentra la mayor cantidad de habitantes del departamento
El censo también mostró cambios en la distribución territorial. La población urbana pasó de 82,7% en 2017 a 81,3% en 2025, mientras la rural aumentó de 17,2% a 18,7%. En las provincias, Tambopata reunió 151 mil personas y anotó un crecimiento de 3,9%. En los distritos, Tambopata alcanzó 97 mil habitantes y creció 2,2%, aunque Inambari, Laberinto y Madre de Dios registraron ritmos superiores.
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Entre 2020 y 2025, el departamento recibió 22 mil 550 inmigrantes. Cusco fue el principal lugar de origen, con 35,8%; le siguieron Lima Metropolitana, con 10,9%; Ucayali, con 8,6%; y Puno, con 8,1%. Esos cuatro destinos representaron el 63,4% de las llegadas. En el mismo periodo, 11 mil 41 residentes salieron de Madre de Dios. Cusco concentró el 40% de esas partidas, seguido por Lima Metropolitana, con 12,3%, y Arequipa, con 10,8%.
93,3% de los habitantes cuenta con seguro de salud
Los resultados permiten observar otras condiciones de la población. La tasa de analfabetismo entre las personas de 15 años o más bajó de 3,5% en 2017 a 3,2% en 2025. La brecha por sexo persistió: alcanzó al 4,6% de las mujeres y al 1,9% de los hombres.
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Entre las mujeres de 60 años o más, llegó a 22,1%. Sobre identificación étnica, el 58,8% se declaró mestizo, el 23,6% quechua y el 2,7% integrante de un pueblo indígena u originario amazónico.
El seguro de salud alcanzó al 93,3% de los habitantes. Del grupo asegurado, el 78,9% estaba afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), el 13,4% a EsSalud y el 0,8% a un seguro privado.
Además, el 3,9% de la población de cinco años o más informó alguna discapacidad. Las dificultades para caminar o subir escaleras llegaron a 1,8%, y las vinculadas con la visión, incluso con lentes, a 1,7%.
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En materia de vivienda, el 59,1% de los hogares con ocupantes presentes tenía agua potable dentro de la casa en 2025, frente al 58,9% de 2017. El acceso a servicios higiénicos conectados a la red pública dentro de la vivienda fue de 31,8%, 4,8 puntos menos que ocho años antes.
El 28,3% utilizó pozo séptico, tanque séptico o biodigestor, y el 84,6% contó con alumbrado eléctrico. La conectividad alcanzó al 96,9% de los hogares, con el teléfono celular como tecnología más extendida, presente en el 96,8%, mientras el acceso a internet llegó al 65%. Madre de Dios registró 94 mil 687 viviendas: el 72,7% estaba ocupada, el 16,4% desocupada y el 10,9% tenía uso ocasional.
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