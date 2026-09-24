La región del Perú que tiene la población más joven del territorio nacional

Madre de Dios es un departamento que se destaca por su biodiversidad y atractivos turísticos como el Parque Nacional del Manu. (Andina)

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Madre de Dios concentra la población más joven del Perú, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El departamento registró un Índice de Envejecimiento de 27,1, una relación que equivale a 27 personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años. El indicador la ubica por debajo del resto de regiones y describe una estructura demográfica donde la infancia y adolescencia tienen mayor peso.

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Durante la presentación de las cifras en Puerto Maldonado, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, precisó que la población de Madre de Dios llegó a 209 mil habitantes. Del total, el 28,8% tiene menos de 15 años; el 63,4% se encuentra entre los 15 y 59 años, dentro de la edad potencialmente activa; y el 7,8% corresponde a adultos mayores. Los hombres representan el 51,7% y las mujeres, el 48,3%.

Tambopata concentra la mayor cantidad de habitantes del departamento

El censo también mostró cambios en la distribución territorial. La población urbana pasó de 82,7% en 2017 a 81,3% en 2025, mientras la rural aumentó de 17,2% a 18,7%. En las provincias, Tambopata reunió 151 mil personas y anotó un crecimiento de 3,9%. En los distritos, Tambopata alcanzó 97 mil habitantes y creció 2,2%, aunque Inambari, Laberinto y Madre de Dios registraron ritmos superiores.

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Entre 2020 y 2025, el departamento recibió 22 mil 550 inmigrantes. Cusco fue el principal lugar de origen, con 35,8%; le siguieron Lima Metropolitana, con 10,9%; Ucayali, con 8,6%; y Puno, con 8,1%. Esos cuatro destinos representaron el 63,4% de las llegadas. En el mismo periodo, 11 mil 41 residentes salieron de Madre de Dios. Cusco concentró el 40% de esas partidas, seguido por Lima Metropolitana, con 12,3%, y Arequipa, con 10,8%.

Tambopata, en el corazón de la Amazonía peruana, es una reserva que protege no solo la biodiversidad sino también el futuro de la conservación en Perú, ofreciendo un refugio para la vida silvestre y un destino para el ecoturismo. (Andina)

93,3% de los habitantes cuenta con seguro de salud

Los resultados permiten observar otras condiciones de la población. La tasa de analfabetismo entre las personas de 15 años o más bajó de 3,5% en 2017 a 3,2% en 2025. La brecha por sexo persistió: alcanzó al 4,6% de las mujeres y al 1,9% de los hombres.

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Entre las mujeres de 60 años o más, llegó a 22,1%. Sobre identificación étnica, el 58,8% se declaró mestizo, el 23,6% quechua y el 2,7% integrante de un pueblo indígena u originario amazónico.

El seguro de salud alcanzó al 93,3% de los habitantes. Del grupo asegurado, el 78,9% estaba afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), el 13,4% a EsSalud y el 0,8% a un seguro privado.

Además, el 3,9% de la población de cinco años o más informó alguna discapacidad. Las dificultades para caminar o subir escaleras llegaron a 1,8%, y las vinculadas con la visión, incluso con lentes, a 1,7%.

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En materia de vivienda, el 59,1% de los hogares con ocupantes presentes tenía agua potable dentro de la casa en 2025, frente al 58,9% de 2017. El acceso a servicios higiénicos conectados a la red pública dentro de la vivienda fue de 31,8%, 4,8 puntos menos que ocho años antes.

El 28,3% utilizó pozo séptico, tanque séptico o biodigestor, y el 84,6% contó con alumbrado eléctrico. La conectividad alcanzó al 96,9% de los hogares, con el teléfono celular como tecnología más extendida, presente en el 96,8%, mientras el acceso a internet llegó al 65%. Madre de Dios registró 94 mil 687 viviendas: el 72,7% estaba ocupada, el 16,4% desocupada y el 10,9% tenía uso ocasional.

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