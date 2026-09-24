Solo Amazonas ha registrado 8 incendios forestales en lo que va de septiembre: 426 hectáreas fueron afectadas

Los registros corresponden a emergencias reportadas del 1 al 20 de septiembre en los distritos de San Francisco de Daguas, Ocumal, Lonya Grande, Chachapoyas, La Jalca y Santa Catalina. Foto: Andina

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Amazonas ha reportado al menos ocho incendios forestales durante los primeros 20 días de septiembre, de acuerdo con los registros del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Los siniestros se produjeron en diferentes provincias y dejaron una afectación estimada de 426 hectáreas de cobertura natural, además de daños puntuales en cultivos y una vivienda.

Los reportes corresponden a emergencias ocurridas entre el 1 y el 20 de septiembre en los distritos de San Francisco de Daguas, Ocumal, Lonya Grande, Chachapoyas, La Jalca y Santa Catalina. Todos los casos figuran con atención distrital y permanecen abiertos en el sistema del COER Amazonas.

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Ocumal concentra la mayor área afectada

El incendio de mayor magnitud ocurrió el 19 de septiembre en Ocumal, provincia de Luya, donde la superficie comprometida alcanza aproximadamente 400 hectáreas de cobertura natural. Esta cifra representa la mayor parte del terreno afectado por los siniestros reportados en la región durante el periodo analizado.

En San Francisco de Daguas, provincia de Chachapoyas, el fuego registrado el 20 de septiembre dañó unas 4 hectáreas de cobertura natural, entre ellas áreas con plantones de pino y eucalipto. En Lonya Grande, provincia de Utcubamba, los eventos reportados el 1 y 4 de septiembre afectaron unas 5,5 hectáreas.

Un segmento informativo muestra a una presentadora en un estudio. En pantalla se visualiza un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) que informa sobre el monitoreo de un incendio forestal registrado cerca del complejo arqueológico Uyuyuyu, en Puno. El comunicado detalla que no se reportan personas afectadas ni daños materiales, y se mantiene vigilancia sobre zonas turísticas. Se incluye información de contacto para turistas.

Incendios también afectaron cultivos y una vivienda

La información del COER también registra unas 2 hectáreas de cobertura natural afectada en Chachapoyas. A ello se suman los incendios ocurridos en los sectores de Rondón y El Atajo, que en conjunto comprometieron aproximadamente 10 hectáreas de vegetación.

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En Santa Catalina, provincia de Luya, se reportaron 5 hectáreas de cobertura natural afectada y otras 0,25 hectáreas correspondientes a un cultivo de café. En La Jalca, además del daño sobre la cobertura vegetal, se registró la destrucción de una vivienda, evidenciando que el fuego también alcanzó bienes ubicados en las zonas expuestas.

Septiembre concentra una parte importante de áreas quemadas

La situación adquiere relevancia debido al comportamiento histórico de los incendios en Amazonas. Un diagnóstico elaborado con información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) señala que septiembre fue, entre 2017 y 2024, el mes que concentró el 33,7% del área quemada acumulada en la región.

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Las condiciones climáticas previstas para los próximos meses también podrían influir en la evolución de estos eventos. El especialista Markristian Madariaga, ingeniero agroforestal de la Universidad Científica del Sur, explicó que el déficit de precipitaciones y las altas temperaturas asociadas al fenómeno El Niño podrían favorecer la aparición y propagación del fuego en distintas zonas del país.

Según un diagnóstico con datos del Serfor, septiembre concentró el 33,7% del área quemada en Amazonas entre 2017 y 2024. Foto: Andina

El Niño podría prolongar la temporada de incendios

Madariaga señaló que la temporada habitual de incendios forestales en Perú, que actualmente comprende entre tres y cuatro meses, podría extenderse hasta seis meses durante 2027. “Las sequías van a aumentar los factores para que los incendios forestales sean más comunes, se produzcan en corto tiempo y sean de mayor intensidad”, explicó el especialista a Andina.

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El escenario podría presentarse en territorios donde las lluvias favorezcan primero un crecimiento considerable de la vegetación y, posteriormente, una reducción de las precipitaciones provoque su secamiento. Ese material vegetal puede convertirse en combustible y facilitar la propagación de los incendios.

El factor humano continúa siendo determinante

Aunque las condiciones meteorológicas pueden aumentar la vulnerabilidad de los territorios, el inicio de los incendios también está relacionado con actividades humanas. Según Madariaga, más del 98% de los incendios forestales registrados en Perú tiene origen en acciones de las personas, entre ellas prácticas agrícolas como la quema de residuos vegetales.

El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 identifica, además, una población considerablemente expuesta. Según las cifras citadas por el especialista, 511.000 personas se encuentran en riesgo muy alto y otras 567.000 en riesgo alto, principalmente en zonas de la sierra, el sur, el norte y la Amazonía.

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