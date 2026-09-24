Perú

Natalidad en Perú cae 28%: medicina reproductiva apuesta por IA para elevar al 75% el éxito del embarazo

La tasa de fecundidad nacional se ubica en 1,76 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional fijado en 2,1

Un hombre y una mujer observan una pantalla con cuatro fotografías microscópicas de embriones en un laboratorio.
Los nacimientos inscritos en el Perú cayeron un 28,2% entre 2019 y 2024, lo que situó la tasa de fecundidad en 1,76 hijos por mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los nacimientos inscritos en el Perú cayeron 28,2% entre 2019 y 2024, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La caída redujo la tasa de fecundidad nacional a 1,76 hijos por mujer, un nivel por debajo del umbral de reemplazo generacional, fijado en 2,1 hijos por mujer, lo que anticipa un envejecimiento poblacional acelerado en las próximas décadas.

El fenómeno no es exclusivo del país. Reportes del American Journal of Obstetrics & Gynecology (AJOG) documentan que en Estados Unidos el congelamiento planificado de óvulos se multiplicó por cuatro en los últimos años, un indicio de que las familias postergan la maternidad y buscan alternativas médicas para preservar su fertilidad. Ante ese escenario, la medicina reproductiva ha virado hacia un modelo preventivo, que combina diagnóstico temprano con tecnologías de precisión para reducir el margen de incertidumbre en los tratamientos de fertilidad.

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Una mujer con mascarilla y redecilla observa por un microscopio junto a una pantalla que muestra la imagen ampliada de una célula
Una especialista utiliza equipos de alta precisión para el análisis y la selección embrionaria en un laboratorio de fertilidad.

IA impulsa la ciencia reproductiva

La respuesta médica frente a esta transformación demográfica ya no se basa en esquemas de ensayo y error, sino en laboratorios capaces de analizar la vitalidad celular y seleccionar embriones con mayor probabilidad de implantación sin alterar su desarrollo. Carlos Aguilar Ojeda, gerente general de Inmater, explicó que el objetivo es que la tecnología “acorte el camino hacia la maternidad y erradique la incertidumbre de las familias peruanas”.

Según Aguilar Ojeda, la combinación de biotecnología e inteligencia artificial permite elevar la tasa de embarazo del 50% al 75%, con un promedio de apenas 1,04 embriones transferidos por paciente. Ese dato se difundirá en el marco del Congreso CIRA, un espacio que busca abrir la discusión científica sobre un modelo preventivo de salud reproductiva sostenido en evidencia y en el uso de tecnología aplicada a la fertilidad.

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Manos manipulando una placa de laboratorio transparente debajo de la lente de un microscopio
Un especialista maneja un equipo de laboratorio durante un proceso de selección embrionaria en un centro de fertilidad.

Cinco pautas para la fertilidad

Con base en criterios respaldados por la comunidad médica, Inmater plantea una serie de recomendaciones dirigidas a parejas que buscan planificar su proyecto reproductivo:

  • Conocer la reserva de óvulos a tiempo: realizar análisis hormonales a partir de los 30 años, antes de que la fertilidad disminuya de forma natural después de los 35.
  • Evaluar al hombre desde la primera consulta: el factor masculino representa entre el 40% y el 50% de las causas de infertilidad en la pareja.
  • Congelar células jóvenes para el futuro: preservar óvulos o espermatozoides antes de los 35 años para disponer de células viables a futuro.
  • Selección de embriones con inteligencia artificial: acudir a centros con sistemas de monitoreo continuo las 24 horas que identifiquen los embriones más viables sin manipular su entorno biológico.
  • Cero margen de error con chip de seguridad: exigir mecanismos de radiofrecuencia que garanticen la identificación y custodia precisa de las muestras biológicas.
Una mano sostiene una prueba de embarazo con dos líneas sobre un fondo naranja junto a una ecografía enmarcada, dos chupetes y varias cápsulas
Una prueba de embarazo y elementos de planificación familiar ilustran las opciones de fertilidad asistida ante la disminución de nacimientos en el Perú.

Edad y paternidad: nuevos factores a considerar

Aguilar Ojeda sostuvo que decidir ser padres a una edad más avanzada, o después de intentos fallidos, no tiene por qué implicar incertidumbre. “La salud reproductiva dejó de ser una decisión asociada únicamente al número de nacimientos y pasó a ser una decisión ligada a ampliar las posibilidades de vida de las personas”, afirmó el gerente general de Inmater.

El directivo agregó que la empresa pone a disposición de las familias peruanas tecnología de diagnóstico y selección embrionaria orientada a reducir los márgenes de error en los procesos de fertilización asistida, en un contexto donde la caída sostenida de la natalidad plantea desafíos estructurales para la composición demográfica del país en las próximas décadas.

Las manos de dos personas sostienen una impresión de ecografía médica con imágenes embrionarias sobre un pantalón de mezclilla
Una pareja sostiene una ecografía médica en un escenario donde la tecnología busca optimizar los tratamientos de fertilización asistida.

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