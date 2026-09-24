Kevin Martínez y Valeria Garcés consiguen las preseas doradas en paleta frontón para el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Perú cumple con la expectativa en paleta frontón y se lleva las medallas de oro en individuales. Crédito: Federación de Paleta Frontón.

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El Team Perú obtuvo dos medallas de oro en paleta frontón durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con las victorias de Kevin Martínez y Valeria Garcés en las pruebas individuales disputadas frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. La disciplina, nacida en Lima, tuvo en esta edición su estreno en el programa suramericano y confirmó el dominio peruano fuera del país por primera vez. El resultado prolongó los títulos logrados por Perú en Lima 2019 y los Juegos Bolivarianos de 2025.

Las dos finales se resolvieron el jueves 24 de septiembre. Garcés abrió la jornada con el oro femenino y Martínez completó el doblete con el título masculino. Ambos superaron a rivales argentinos en los partidos decisivos, una circunstancia que dejó a la delegación local con dos platas en el escenario montado junto al río Paraná.

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Paleta frontón hizo su estreno por primera vez en una competencia fuera del Perú. Crédito: Instagram Juegos Suramericanos 2026.

Valeria Garcés consiguió la primera medalla

Garcés inició su recorrido en el Grupo A ante la boliviana Rocío Rengifo. Ganó por 2-0, con parciales de 15-5 y 15-3. Luego se midió con Melina Spahn y se impuso 15-3 en el primer set. La argentina abandonó el encuentro antes de que se disputara el segundo. En la última fecha de la fase inicial, la peruana venció a la venezolana Diana Rangel por 15-1 y 15-5, resultado que le aseguró el acceso a la final.

La definición repitió el duelo ante Spahn. Garcés cerró el torneo sin derrotas y ganó por 2-0, con marcadores de 15-8 y 15-7. La actuación le otorgó a Perú su primera presea en esta disciplina y permitió que la paleta frontón estrenara dos campeones en las pruebas individuales de Santa Fe.

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Valeria Garcés celebró la medalla de oro obtenida en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026. Crédito: Instagram COP.

Kevin Martínez ratificó su condición de favorito

Martínez comenzó su campaña frente al argentino Guillermo Osorio y obtuvo un 2-0 gracias a los parciales de 15-7 y 15-9. Después derrotó al boliviano Daniel Condori por doble 15-5. Su tercer triunfo fue ante el chileno Renato Bolelli, con un 15-9 y un 15-8. En su último partido de la ronda clasificatoria, doblegó al venezolano Víctor Moreno por 15-1 y 15-7. Esos cuatro resultados lo instalaron en la lucha por la medalla dorada.

En el encuentro decisivo, Martínez volvió a jugar contra Osorio y se llevó ambos sets por 15-9 y 15-11. El frontonista peruano sumó así la segunda conquista nacional de la jornada y ratificó su condición de favorito tras una campaña sin sets perdidos. Con los dos oros, Perú ganó todas las competencias de paleta frontón incorporadas al calendario de los Juegos Suramericanos.

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De momento, la delegación peruana acumula 74 medallas: 22 de oro, 28 de plata y 24 de bronce. Ese registro incluye las preseas obtenidas en otras disciplinas durante la jornada y ubica al país por detrás de Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. La competencia continuará hasta el sábado 26 de septiembre con nuevas pruebas y posibilidades de ampliar la cosecha peruana en Rosario. El equipo buscará superar la marca de oros de Medellín 2010 y Asunción 2022 durante las dos jornadas restantes previstas.

El deportista nacional repitió las gestas de los Panamericanos en 2019 y de los Bolivarianos 2025. Crédito: X Punto en Juego.

Jesús Poma amplió la cosecha de oro peruana en frontball

Jesús Poma obtuvo la medalla de oro en frontball individual masculino tras imponerse por 2-0 al brasileño Filipe Otheguy en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El peruano se adjudicó el título en la competencia disputada en Rosario y añadió una nueva presea dorada para la delegación nacional.

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El frontball formó parte de las competencias de pelota vasca junto con la paleta frontón. Poma llegó al torneo como campeón de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y mantuvo ese antecedente en Santa Fe. Su victoria completó una jornada con tres títulos peruanos en estas especialidades, luego de los oros de Valeria Garcés y Kevin Martínez en paleta frontón.