Detienen a nueve ecuatorianos en Trujillo: PNP incauta Mini Uzi, dinamita, marihuana y cuadernos con presuntos cupos

Quiénes fueron detenidos, dónde, qué dice la PNP sobre el presunto vínculo con “Los Tiguerones Trux” y qué delitos se investigan. Difusión

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Nueve ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo ejecutado en Huanchaco, provincia de Trujillo, por su presunta vinculación con la organización denominada “Los Tiguerones Trux”. La intervención permitió incautar armas de fuego, explosivos, droga, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a las diligencias.

La operación se realizó en un inmueble que, según la información policial, era utilizado como un ‘búnker’ por los sospechosos. Los intervenidos tienen entre 19 y 39 años y son investigados por los presuntos delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.

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Entre los objetos encontrados durante la inspección figuran una Mini Uzi, un revólver y nueve cartuchos de dinamita con mecha. La Policía también encontró cuatro municiones, 23 teléfonos celulares, tres balanzas y cerca de un kilo de marihuana.

El operativo contó con la colaboración del FBI, según informó la Embajada de Estados Unidos en Perú, que calificó la intervención como una acción contra el crimen organizado en Trujillo. La PNP también coordina con la Policía de Ecuador para corroborar las identidades de los detenidos y establecer si registran antecedentes en ese país.

Armas, explosivos y droga incautados

En un exitoso megaoperativo en Huanchaco, Trujillo, la Policía Nacional del Perú capturó a nueve ciudadanos ecuatorianos, presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Tiguerones Trux'. Fueron detenidos en flagrancia por delitos como tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y trata de personas. Policía Nacional del Perú

La intervención permitió retirar del inmueble dos armas de fuego: una Mini Uzi y un revólver. A estos objetos se sumaron nueve cartuchos de dinamita con mecha y cuatro municiones, elementos que serán materia de las investigaciones correspondientes.

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Los agentes también decomisaron aproximadamente un kilo de marihuana y tres balanzas. Los 23 equipos celulares encontrados durante el operativo quedaron bajo disposición policial para las diligencias destinadas a establecer posibles vínculos entre los intervenidos y las actividades investigadas.

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que la operación se desarrolló con participación del FBI y señaló que los detenidos estarían relacionados con delitos vinculados con armas, drogas y trata de personas.

Entre las evidencias halladas aparecen dos cuadernos con anotaciones relacionadas con presuntos cobros de cupos. La documentación quedó incorporada a las diligencias para determinar su procedencia y posible relación con las actividades atribuidas a los intervenidos.

En el lugar también se encontraron S/2.490 en efectivo y una tela con la inscripción “Los Tiguerones Trux”. La presencia de este material será evaluada dentro de la investigación para establecer su relación con la agrupación que la Policía atribuye a los nueve detenidos.

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Durante la inspección también fueron hallados más de mil preservativos, además de otros bienes de interés para las autoridades. La información proporcionada por la PNP señala que entre los objetos encontrados existen elementos cuya utilidad o relación con los hechos investigados todavía debe ser determinada.

PNP coordina con autoridades de Ecuador

Explicar específicamente los dos cuadernos, el dinero en efectivo y la tela con la inscripción de la agrupación. Dejar claro que se trata de evidencias cuya relación con los delitos debe establecerse. Composición: Infobae

La Policía Nacional del Perú realiza diligencias para verificar la identidad de los nueve ciudadanos ecuatorianos intervenidos. Para ese proceso, la institución coordina con la Policía de Ecuador con el objetivo de corroborar posibles antecedentes y otros datos relacionados con los detenidos.

Además de los objetos incautados, los agentes encontraron documentación vinculada a uno de los intervenidos. Ese material, junto con los equipos celulares, cuadernos y demás evidencias, forma parte de las diligencias que buscan establecer el nivel de participación de cada uno de los sospechosos.

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La investigación comprende presuntos delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas. La PNP mantiene las diligencias para determinar las responsabilidades individuales que correspondan.