¿Habrá pases para ver al papa León XIV en Cusco? Arzobispado evalúa la medida para el 15 de noviembre

Un reporte informa sobre las medidas organizativas ante la llegada del papa León XIV a Cusco. En las imágenes se observa una delegación recorriendo la explanada de Sacsayhuamán, así como la transmisión desde el estudio periodístico junto a un reportero en el lugar. La nota da cuenta de la propuesta del Arzobispado para implementar pases y códigos QR con el fin de controlar el aforo durante los eventos previstos. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

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La visita del papa León XIV a Cusco prevista para el próximo 15 de noviembre plantea un nuevo reto para las autoridades y la Iglesia: organizar el ingreso de miles de personas a los espacios donde se desarrollarán las principales actividades. Ante la expectativa por la llegada del pontífice, el Arzobispado del Cusco evalúa entregar pases o tickets para controlar el aforo.

La propuesta contempla mecanismos de inscripción para quienes quieran ingresar a la explanada de Sacsayhuamán, donde León XIV participará en el “Encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular”. De acuerdo con la Agencia Andina, los pases podrían gestionarse mediante un enlace o códigos QR, aunque todavía no se conocen los criterios ni la modalidad definitiva de entrega.

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El anuncio ocurre mientras también se analiza ampliar la capacidad de Sacsayhuamán y establecer medidas para ordenar el desplazamiento del público durante el recorrido del Papa Móvil. Según 24 Horas de Panamericana Televisión, la expectativa de asistencia podría alcanzar a unas 500 mil personas provenientes de Cusco, regiones vecinas y otros países.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo funcionaría la entrega de pases para la visita del papa León XIV?

El Arzobispado del Cusco todavía define cómo se realizará el registro de las personas que podrán ingresar a las actividades. El padre Julio Velasco Paz, coordinador de prensa y comunicaciones de la institución, explicó a la Agencia Andina que la propuesta contempla pases o tickets para los asistentes.

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“Ya hay un día confirmado, un horario confirmado por la Santa Sede, lo que toca ahora es qué se va trabajar en cada uno de estos momentos”, declaró Velasco Paz al citado medio.

Una de las alternativas que analiza el Arzobispado consiste en habilitar un enlace o utilizar códigos QR para que los asistentes puedan obtener sus pases. La modalidad todavía se encuentra en evaluación y sería anunciada en los próximos días.

Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de 24 Horas también señaló que aún no se conocen los criterios que se utilizarían para distribuir los tickets. La situación genera dudas especialmente por las personas que tengan hoteles, restaurantes u otros establecimientos en los alrededores de la Plaza Mayor del Cusco.

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Evalúan ampliar el aforo de Sacsayhuamán para la visita del papa León XIV

Uno de los puntos que todavía debe definirse es el aforo de Sacsayhuamán para la actividad del 15 de noviembre. Francisco Solís, jefe del parque arqueológico, señaló inicialmente una capacidad aproximada de 50 mil asistentes para la explanada.

Papa León XIV podría viajar a Perú en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Sin embargo, el Arzobispado analiza solicitar una ampliación de esta cifra. “Hubo ya una reunión con el ministro de Cultura (Alberto Beingolea) con el que se están ultimando algunos detalles más, la idea es que tal vez se amplíe un poco más el aforo para dar más posibilidad a mucha más gente”, explicó Velasco Paz al medio digital.

El reporte de 24 Horas indicó que la capacidad podría elevarse a entre 60 mil y 70 mil personas en Sacsayhuamán. Para la Plaza Mayor del Cusco, en tanto, se estima una asistencia de entre 20 mil y 30 mil personas, aunque todavía no existe una cifra oficial de aforo para la actividad.

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La Plaza Mayor presenta además una particularidad por la presencia de hoteles, restaurantes y otros establecimientos en sus alrededores. Por ello, todavía queda por precisar cómo se organizará el acceso de huéspedes, trabajadores y otras personas que necesiten desplazarse por la zona durante las restricciones.

El papa León observa la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Este será el recorrido del papa León XIV por Cusco el 15 de noviembre

El itinerario contempla que León XIV llegue a Cusco alrededor de las 10:00 horas al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Desde allí se trasladará hacia Sacsayhuamán, donde participará en el encuentro con fieles y representantes de la piedad popular y ofrecerá un discurso.

La celebración de una misa en la explanada quedó fuera de las posibilidades debido al tiempo que demandaría su organización. Según Andina, todavía se contempla la posibilidad de realizar el rezo del Santo Rosario antes de la intervención del pontífice.

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El papa León XIV llega a su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Después, el Papa se dirigirá hacia la Plaza Mayor del Cusco, donde está previsto el rezo del Ángelus a las 11:45 horas frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Para esta actividad todavía no se estableció un aforo.

Andina informó que se contempla priorizar la presencia de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas adultos mayores, niños y personas con enfermedades. Además, durante el recorrido del Papa Móvil se prevén restricciones vehiculares, zonas delimitadas y la instalación de barandas para ordenar a quienes busquen observar el paso del pontífice. El Arzobispado y las autoridades locales continúan coordinando estas medidas antes de la visita del papa León XIV.

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