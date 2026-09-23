Ethel Pozo confiesa que intentó tener hijos con Julián Alexander y la razón por la que desistieron: “Estamos bien así”

La exconductora de televisión Ethel Pozo habla sobre su relación con Julián Alexander y la decisión conjunta de no tener hijos. Durante el diálogo, la presentadora aborda aspectos de su vida familiar y explica las razones que la llevaron a descartar un nuevo embarazo.

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Ethel Pozo reveló que intentó tener hijos con Julián Alexander en tres oportunidades, pero ambos decidieron dejar atrás esa posibilidad. La conductora explicó que la edad de sus hijos y el momento que atraviesa su familia fueron determinantes para tomar esa decisión.

La conversación ocurrió en el pódcast de Kenji Fujimori, donde la hija de Gisela Valcárcel respondió preguntas sobre su matrimonio, su entorno familiar y los proyectos que evaluó junto al director.

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Ante la consulta sobre la posibilidad de tener un hijo con Alexander, Pozo fue tajante. “Ya no, ya no, totalmente. Intentamos unas tres veces, pero no”, señaló.

La presentadora Ethel Pozo conversa en un set de televisión sobre sus planes familiares y su relación con Julián Alexander.

La conductora y el director formaron una familia ensamblada. Ella tiene dos hijas de su matrimonio anterior con el fotógrafo Fernando Garabán, mientras que Alexander es padre de un hijo de una relación previa.

Con el tiempo, ambos analizaron las edades de sus hijos y concluyeron que no querían volver a iniciar el proceso de crianza de un bebé. Pozo indicó que esa reflexión surgió cuando observaron los cambios que se aproximan en la dinámica familiar.

“Después, en un momento, nos vimos y dijimos: ‘Oye, Dome ya se va a la universidad, Lua está a años de terminar el cole, Cris sigue… 19, 17 y va a cumplir 13, Cris. Entonces, ¿ya para qué volver a empezar?’”, relató.

La conductora Ethel Pozo conversa con Kenji Fujimori en el set del programa Tampodcast sobre aspectos de su vida personal.

La presentadora sostuvo que la conversación les permitió coincidir en una misma postura. “Entonces dijimos: ‘No, ¿ya para qué? Estamos bien así’”, añadió con una sonrisa.

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La decisión llegó luego de valorar el presente de cada uno de sus hijos. Según contó Pozo, la pareja prefirió sostener la familia que ya construyó, con adolescentes que atraviesan distintas etapas escolares y personales.

En los últimos meses, Ethel Pozo y Julián Alexander también han ganado presencia conjunta en plataformas digitales. Allí han compartido parte de su cotidianeidad, así como reflexiones sobre su relación y la convivencia con sus hijos.

Julián Alexander y su posición frente a la infidelidad

Durante la misma conversación, Julián Alexander se refirió a la posibilidad de una infidelidad dentro de una relación. El director reconoció que las tentaciones pueden aparecer, aunque consideró que cada persona debe responder por el compromiso que asumió con su pareja.

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“Las tentaciones para ambos siempre están, pero es un compromiso que uno le pone a la relación”, afirmó frente a cámaras.

Alexander indicó que una eventual falta no afectaría solo a su esposa. Para él, una decisión de ese tipo tendría consecuencias sobre todos los integrantes de la familia ensamblada que comparte con la conductora.

“Yo siempre tengo claro que si le fallo, no le estoy fallando solo a ella, le estoy fallando a mi propio hijo, a sus hijas, que son de los dos, porque yo las crío con todo el amor”, sostuvo.

Julián Alexander se sincera sobre los altibajos del matrimonio, destacando que es un compromiso diario. Explica que ser infiel no solo sería traicionar a su pareja, Ethel Pozo, sino a sus hijos, su suegra y a toda la estructura familiar que han construido juntos. Video: YouTube Q / Sin más que decir

El director precisó que no establece diferencias entre su hijo y las hijas de Pozo. También destacó que ella mantiene el mismo trato hacia el adolescente, una situación que, según explicó, refuerza el vínculo familiar.

“No hago ninguna diferencia con mi hijo y ella tampoco”, expresó. Alexander añadió que una infidelidad también sería una falta hacia Gisela Valcárcel, a quien mencionó con afecto, y hacia su propia madre.

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Las palabras del director provocaron el llanto de Pozo durante la grabación. Al notar su reacción, Alexander le dijo: “No vale llorar, amor”.

La conductora explicó que se emocionó porque considera que muchas personas no reparan en el alcance de una infidelidad. “Los hombres no se ponen a pensar a veces, lamentablemente, que si le fallas a tu pareja” también pueden afectar a los demás miembros de la familia, manifestó.