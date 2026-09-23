Perú

Papa León XIV en Perú: Todas las actividades del santo padre serán gratuitas

Guillermo Inca indicó que los fieles recibirán información sobre los pases de ingreso a través de las jurisdicciones eclesiásticas. El pontífice llegará el 11 de noviembre y recorrerá cinco regiones

Agenda oficial del papa León XIV a menos de dos meses de sus visita| Foto: Vatican News
Agenda oficial del papa León XIV a menos de dos meses de sus visita| Foto: Vatican News/Promperu
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El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre para iniciar una visita de seis días. Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional del viaje, confirmó que todas las actividades del pontífice serán gratuitas. La Iglesia, la Nunciatura Apostólica y el Gobierno comunicarán los mecanismos de acceso para cada acto público.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana explicó que las personas interesadas deberán esperar las instrucciones de sus jurisdicciones eclesiásticas. Esas oficinas informarán cuándo y cómo obtener los pases necesarios. Inca indicó que los detalles se difundirán en una conferencia de prensa conjunta, todavía sin fecha anunciada por organizadores.

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“Es importante que participen espiritualmente, pero también presencialmente. Pronto la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y el Gobierno ofrecerán una conferencia para dar a conocer más detalles. Las jurisdicciones eclesiásticas donde vives te van a decir en concreto cuándo y cómo debes obtener tu pase de ingreso”, sostuvo Inca.

“Les recuerdo que todo es gratuito. Dios nos da gratuitamente, la experiencia de fe es gratuita”, agregó el representante eclesial. Sus declaraciones apuntan a las celebraciones y reuniones incluidas en la visita del papa León XIV al Perú, que recorrerá cinco regiones entre el 11 y el 16 de noviembre.

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La agenda comenzará el miércoles 11 en Lima. El avión pontificio aterrizará a las 17.30 en la Base Aeronaval del Callao, según el programa difundido. Después, León XIV irá al Palacio de Gobierno para la ceremonia de bienvenida y visita a la presidenta Keiko Fujimori, antes del encuentro con autoridades.

Esa noche, a las 19.45, el pontífice participará en una reunión con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático, empresarios y autoridades en el Gran Teatro Nacional. El jueves tendrá actividades pastorales en la capital, incluida una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental, de Ate.

Hombre de cabello gris con camisa blanca y cruz al cuello sirve arroz, guisantes y guiso de carne en plato blanco. Cocina con ollas grandes
El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Pontífice tendrá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Ucayali

El viernes 13 viajará a Chiclayo, ciudad donde Robert Francis Prevost fue obispo entre 2015 y 2023. Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y sostendrá reuniones con integrantes de la Iglesia y del mundo universitario. El itinerario incluye una visita a la Capilla San Óscar A. Romero.

El sábado 14, la programación prevé el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y un vuelo en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Allí, León XIV oficiará otra misa. Por la tarde regresará a Lambayeque para participar en la clausura del Año Jubilar local prevista.

El domingo 15 será la jornada con desplazamientos a Cusco y Pucallpa. En la primera ciudad, el Papa se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman, además de rezar el Ángelus. En la capital de Ucayali, se encontrará con misioneros y representantes de pueblos amazónicos locales.

La agenda señala que celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali antes de retornar a Lima. El lunes 16 visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, distrito de Lima.

La ceremonia de despedida tendrá lugar a las 13.15 en la Base Aeronaval del Callao. El viaje a Roma comenzará media hora después. La Conferencia Episcopal Peruana presentó el lema “Abramos el Corazón” y el logo oficial de la visita, cuyos alcances serán explicados por los organizadores en una conferencia.

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