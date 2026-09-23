Niño de 8 años termina internado tras presunta agresión de un compañero en Huancayo: madre denuncia dos años de bullying

Un niño de ocho años se encuentra internado en una clínica de Huancayo tras sufrir una lesión en la cabeza ocasionada por un golpe. Según la denuncia presentada por la madre, el menor fue empujado por un compañero en el colegio Corporación Educativa San Juan Bosco. Fuente: Latina Noticias

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Un niño de 8 años permanece internado en una clínica de Huancayo luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza tras ser empujado, según denunció su madre, por un compañero de colegio. El hecho ocurrió en la Corporación Educativa San Juan Bosco y la familia sostiene que el menor afrontaba situaciones de bullying desde al menos dos años atrás.

De acuerdo con el testimonio de la madre, recogido por Latina Noticias, el escolar habría sido embestido por otro estudiante y cayó de cabeza contra el suelo. Tras el golpe, presentó complicaciones de salud que obligaron a sus familiares a llevarlo nuevamente a emergencia. La mujer asegura que ya presentó una denuncia por lo ocurrido.

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El caso se conoce en un contexto de preocupación por la violencia escolar en Perú, luego de la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. El hecho ocurrió el 15 de septiembre dentro de un bus escolar en Lima y es investigado por las autoridades.

Un zapato escolar yace en el suelo del patio de un colegio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madre denuncia agresión contra su hijo de 8 años por parte de uno de sus compañeros

Según relató la madre, el menor se encontraba en el colegio cuando otro estudiante se acercó y lo habría empujado con fuerza. “De pronto el niño de la nada viene y le da una embestida tan brutal que se va de cabeza”, contó durante el reportaje.

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La mujer aseguró que su hijo cayó contra el suelo y quedó tendido mientras se sujetaba la cabeza con ambas manos. También señaló que otros estudiantes se acercaron para observarlo y que transcurrieron varios minutos antes de que una profesora se aproximara al menor.

La familia sostiene que el golpe provocó distintas complicaciones. La madre afirmó que el niño presentó vómitos y convulsiones y que, cuando estaba próximo a recibir el alta médica, dejó de ver, por lo que tuvo que regresar a emergencia para someterse a nuevos exámenes.

“Cuando le han dado casi el alta, no miraba. Ha tenido que regresar a emergencia”, declaró la madre. El caso fue denunciado por la familia, que exige que se esclarezcan las circunstancias de la agresión y se adopten medidas frente a lo ocurrido.

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Un niño de ocho años permanece internado en una clínica de Huancayo tras sufrir un golpe en la cabeza por un presunto empujón de un compañero de colegio. (Composición: Infobae Perú)

Niño habría sufrido dos años de bullying

La madre aseguró que el episodio ocurrido en septiembre no sería un hecho aislado. Según su versión, desde los primeros años de primaria comunicó al colegio diferentes situaciones que involucraban a su hijo y que consideraba como bullying escolar.

Entre los hechos que denunció figura un presunto episodio en el que otros estudiantes habrían ahorcado al menor. También relató que sus compañeros le quitaron un zapato y jugaron con él en el patio, pateándolo mientras se encontraba en el suelo.

La mujer también cuestionó una presunta conducta de una docente. Según declaró, la profesora habría hecho jurar al niño utilizando una amenaza relacionada con su madre. La familia considera que estos hechos forman parte de una situación que se extendió durante varios años.

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“El colegio no hace nada más que supuestamente reportar en el programa Sí SeVe, pero tampoco nos han dado el código”, afirmó la madre. Añadió que las quejas por estos episodios comenzaron desde primer grado de primaria. Ante esta situación, decidió cambiar a su hijo de institución educativa.

Día contra el bullying: Ministerio de Justicia brinda recomendaciones para actuar ante el acoso escolar. (Foto: Agencia Andina)

Colegio señala que activó protocolo ante presunto caso de acoso escolar

A través de un comunicado publicado el 18 de septiembre, la Corporación Educativa San Juan Bosco informó que el hecho ocurrió el 14 de septiembre y señaló que activó su protocolo de atención tras conocer la presunta agresión entre estudiantes.

La institución indicó que el procedimiento contempló la comunicación del caso, su registro, el reporte oficial al SíseVe, soporte emocional y el resguardo de evidencias. También sostuvo que brindó información a los padres de los menores involucrados.

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La Corporación Educativa San Juan Bosco de Huancayo informa en un comunicado que activó los protocolos de atención ante una presunta agresión entre estudiantes. (Foto: Facebook / Colegio Particular San Juan Bosco)

El colegio rechazó cualquier acto de agresión o violencia y afirmó que durante el año escolar desarrolla actividades preventivas para fortalecer la convivencia entre sus estudiantes. Asimismo, señaló que colaborará con las autoridades que requieran información para esclarecer lo sucedido.

El caso ocurre mientras crece la atención sobre la violencia entre escolares. Según las cifras de SíseVe proporcionadas para este reporte, entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.805 reportes a nivel nacional, de los cuales 8.156 correspondieron a agresiones entre estudiantes. Estas cifras colocan nuevamente el acoso y la violencia escolar en el centro de la preocupación de las familias.

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¿Cómo denunciar un caso de bullying o violencia escolar?

Las familias que necesiten reportar un caso de bullying o violencia escolar pueden recurrir a los canales habilitados por las autoridades. Estos son los principales medios de atención:

Línea gratuita SíseVe: 0800-76888 , para reportes y orientación sobre casos de violencia escolar.

WhatsApp SíseVe: 991 410 000 , para enviar consultas o alertas mediante mensajes.

Correo electrónico: siseve@minedu.gob.pe , para realizar consultas relacionadas con casos de violencia escolar.

Línea 100: 100, servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para orientación y atención ante situaciones de violencia.