Daniel Urresti cuestiona a López Aliaga por sus propuestas de seguridad y plantea eliminar la ATU en Lima

En declaraciones a la prensa durante la jornada del debate municipal, Daniel Urresti reta a Rafael López Aliaga a participar y exponer sus planes. Acusa a su rival de querer victimizarse y de presentar propuestas poco serias para combatir la delincuencia en Lima. | América Noticias

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Poco antes del inicio del debate municipal realizado en la Biblioteca Nacional, el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó la ausencia de Rafael López Aliaga en el certamen y calificó de insuficiente la propuesta de seguridad ciudadana presentada por Carlos Álvarez, candidato de Renovación Popular. El exministro del Interior también planteó la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y propuso trasladar sus funciones a la Municipalidad de Lima.

En declaraciones recogidas por RPP, Urresti sostuvo que López Aliaga evita el debate porque “no sabe debatir” o porque teme “exponerse” ante los demás candidatos. “Esperemos que sí venga y que muestre, que nos diga exactamente a todos los peruanos cómo es que Carlos Álvarez, contestando un teléfono, va a hacer que va a luchar contra la delincuencia y contra la extorsión”, afirmó el candidato.

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El candidato Daniel Urresti cuestiona la ausencia de Rafael López Aliaga en el debate municipal previo a las elecciones en Lima. (Infobae Perú/Captura video: América Televisión)

Fuerte crítica a Rafael López Aliaga

Según explicó Urresti a RPP, López Aliaga figuraba entre los invitados al debate pese a no ser el candidato titular a la alcaldía por Renovación Popular, sino primer regidor de la lista encabezada por Álvarez. El postulante de Podemos Perú anticipó que existe la posibilidad de que López Aliaga “se victimice” y atribuya su ausencia a una supuesta oposición de otros partidos.

“La gran propuesta de López Aliaga. Carlos Álvarez va a contestar una línea telefónica donde va a responder a aquellos que sean víctimas de la extorsión y los va a tranquilizar”, ironizó Urresti, quien pidió al empresario “más seriedad” y dejar de “burlarse de los limeños” con amenazas dirigidas al Gobierno.

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Cuestionamiento al JNE

El candidato también dirigió críticas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que calificó de “pusilánime” por no pronunciarse sobre si López Aliaga recibiría las credenciales de alcalde en caso de que Renovación Popular resulte ganadora. “Si se la van a entregar, ¿cuál es el problema de que venga al debate? Deberían pronunciarse de una vez, porque se va a agarrar de esto para victimizarse”, planteó Urresti.

Además, denunció un trato desigual en la cobertura mediática de la campaña. Aseguró haber sido “vetado” por algunos medios de comunicación, mientras que López Aliaga cuenta con espacios televisivos completos a su disposición. “Hay otros medios de comunicación que le dan programas enteros a López Aliaga. Ya no está Chibolín, ahora está otro. Todo el programa para él”, señaló.

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Propuestas sobre seguridad ciudadana y transporte

En materia de seguridad, Urresti remarcó que, si bien el alcalde de Lima no tiene mando sobre el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional, sí puede actuar como “gran coordinador” mediante convenios con la institución policial para ejecutar medidas contra la delincuencia. El candidato definió la situación de la capital como una “Lima que se está desangrando” y afirmó que buscará convencer al electorado con propuestas concretas frente a otros postulantes.

Respecto al transporte, Urresti planteó impulsar una ley para eliminar la ATU y transferir sus competencias a la Municipalidad de Lima. Argumentó que el tráfico y el transporte público “son dos caras de una misma moneda” y que la actual separación de funciones impide una gestión eficiente. Adelantó que buscará el respaldo de congresistas y senadores electos por la región Lima para tramitar la iniciativa.

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El candidato Daniel Urresti ofrece declaraciones a la prensa antes del inicio del debate municipal en Lima. (Infobae Perú/Captura video: América Televisión)

Consultado sobre su obra emblemática en caso de ser elegido, Urresti indicó que ya trasladó a la presidenta de la República un conjunto de propuestas en materia de seguridad ciudadana para su aplicación inmediata en Lima, sin recibir hasta el momento una respuesta. “Parece que no he llegado a ella, no me ha escuchado”, declaró el candidato, quien sostuvo que la ejecución temprana de esas medidas permitiría resultados visibles frente a la delincuencia en la capital.