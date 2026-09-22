Rafael Cardozo felicitó a ‘Cachaza’ en vivo tras perder una apuesta: “Te deseo lo mejor con tu esposo y tu hijo, sé feliz”

Rafael Cardozo sorprende a todos en el set al dedicarle un sincero mensaje a Cachaza. A pesar de su historia, le desea felicidad con su esposo y el bebé que esperan, culminando sus palabras con un simple pero poderoso "Sé feliz" que conmovió a los presentes. Video: América TV / Esto es Guerra

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Rafael Cardozo protagonizó un momento inesperado durante una transmisión en vivo de ‘Esto es guerra’, luego de perder una apuesta que lo obligó a dirigirse públicamente a su expareja Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, quien contrajo matrimonio semanas atrás con el actor André Bankoff. El modelo brasileño aprovechó el momento para hacer un repaso de la relación que mantuvo con ella durante más de 10 años.

Cardozo perdió una apuesta y tuvo que felicitar a su expareja frente a cámaras

El origen del mensaje se remonta a una competencia dentro del programa, en la que Cardozo cayó derrotado ante su compañero Pancho Rodríguez. Como parte del castigo pactado en vivo, el modelo debió tomar el micrófono y dirigirse a Carol Reali para felicitarla por su reciente boda. “Quiero decirte a ti, ‘Cachaza’, nunca nos hablamos, nunca ni por un mensaje de texto. Pero te deseo lo mejor con tu nueva vida, con tu esposo, con el hijo de ustedes que está por venir”, declaró Cardozo frente a los demás participantes del reality.

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Rafael Cardozo perdió una apuesta en 'Esto es guerra' y felicitó públicamente a su expareja Carol Reali, conocida como Cachaza.

El brasileño continuó su mensaje con una reflexión sobre los años que compartió junto a Reali, con quien llegó a comprometerse sin concretar la boda. “Yo no tengo ninguna crítica que hacer durante todos estos 10 años. La gente cree que no funcionó; yo creo que funcionó 10 años”, afirmó. Cardozo cerró su intervención con una frase que generó sorpresa entre los presentes, al replicar una expresión atribuida, sin confirmar, a Hugo García tras la boda de su expareja Mafer Neyra con el comunicador Ernesto Cabieses.

“Quiero cerrar con la frase de un gran amigo mío, que también dedicó esa frase a su ex, y también te voy a dedicar a ti: ‘Sé feliz’”, remató Cardozo. La escena provocó la risa inmediata del conductor Mathias Brivio en pleno programa. El propio Cardozo simuló después estar llorando de forma exagerada, lo que llevó a varios de sus excompañeros de reality a acercarse para “consolarlo” entre risas frente a las cámaras.

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El modelo reconoció sentirse incómodo tras dedicarle el mensaje a su expareja

Minutos después de la transmisión, Cardozo fue abordado por las cámaras del programa ‘Más Espectáculos’, donde reflexionó sobre lo ocurrido y admitió cierta incomodidad por haberse referido a la vida actual de su expareja. “Me sentí un poco mal, porque no creo que tenga el derecho de hablar, ya está ahí con una nueva pareja, ya casada, va a tener su hijo. Yo soy parte de su pasado, todo lo que pasó en su vida pasada y nada más. Perdí una apuesta, tuve que hacerlo”, explicó el modelo brasileño.

Rafael Cardozo tuvo que cumplir un reto y hablar de 'Cachaza'. El brasileño mencionó que ella ya está casada y va a tener un hijo, por lo que siente que no tiene derecho a opinar sobre su vida. Video: América TV / Más Espectáculos

El episodio ocurrió en el mismo set donde Cardozo y Reali iniciaron su relación sentimental hace más de una década, un vínculo que se extendió por casi 12 años y que incluyó una propuesta de matrimonio que nunca llegó a concretarse. Por su parte, Carol Reali y André Bankoff formalizaron su unión mediante una boda civil íntima realizada en São Paulo, Brasil, tras más de tres años de relación. Tras la ceremonia, la modelo regresó brevemente al Perú antes de volver a Brasil, donde permanecerá los próximos meses a la espera del nacimiento de su primer hijo junto a Bankoff.

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Karla Tarazona y las conductoras de ‘América Hoy’ cuestionaron las palabras del modelo

Las declaraciones de Cardozo generaron reacciones encontradas dentro de la farándula peruana. La conductora radial, Karla Tarazona, cuestionó la postura del brasileño sobre el matrimonio y la maternidad de su expareja, al recordar el tiempo que tardó en comprometerse con ella durante su relación. “Qué puede opinar Rafael si se demoró doce años en pedir la mano, pide la mano y se separa. No entiendo. A ‘Cachaza’ ahora se le ve tan feliz”, sostuvo Tarazona.

La conductora añadió una reflexión sobre el momento actual que atraviesa la modelo. “Ella soñó tantos años con una familia y encontró una persona que le dio una, que tenía los mismos pensamientos, las mismas metas que ella y listo”, agregó.

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En el programa ‘América Hoy’, las conductoras Janet Barboza y Rebeca Escribens también manifestaron su desacuerdo con la intervención de Cardozo. “A qué viene ahora a hablar de Cachaza que está embarazada y que se acaba de casar. Yo creo que lo que está haciendo Rafael Cardozo es simple y llanamente buscando su nota de prensa, buscando el clip en redes sociales. Bastante inoportuno, no me ha gustado la verdad ese comentario”, afirmó Barboza.

Los conductores de 'América Hoy' analizan el reciente mensaje de felicitación de Rafael Cardozo a su ex, 'Cachaza', por su matrimonio y embarazo. Janet Barboza asegura que solo busca titulares, desatando un intenso debate en el set. Video: América TV / América Hoy

Escribens fue más directa en su crítica hacia el modelo. “Ya no tienes que hablar nada más, hijito, porque tú has cometido errores. Parece ser que él solamente figura cuando habla de Cachaza”, sostuvo la conductora. El comentarista de espectáculos Ric La Torre también se sumó a los cuestionamientos y afirmó que el brasileño “armó un show” con sus declaraciones, en un momento en que Reali atraviesa una nueva etapa de su vida junto a Bankoff y la espera de su primer hijo en común.

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