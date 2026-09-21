Perú

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

En una carta, la señora aceptó las disculpas de la conductora y le propuso usar su espacio para acompañar la búsqueda de justicia y proteger la investigación sobre la denuncia

La periodista sostuvo que la indignación por las declaraciones de uno de los padres vinculados al caso influyó en lo ocurrido, aunque remarcó que ello no justifica haber revelado el nombre del menor. Panamericana TV/ Sin Rodeos.
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La madre del adolescente de 16 años presuntamente agredido sexualmente en el colegio Liceo Naval Almirante Guise descartó iniciar acciones legales contra la periodista Milagros Leiva, luego de que la conductora revelara en vivo el nombre de su hijo durante la emisión del 18 de septiembre de su programa. La mujer, identificada con las iniciales G.M., difundió un comunicado en el que aceptó las disculpas públicas de la comunicadora y le pidió colaborar con la cobertura del caso.

La madre del menor descartó una denuncia y calificó el hecho como un error involuntario

En el pronunciamiento, la madre del adolescente fue clara sobre su decisión de no confrontar a la periodista por lo ocurrido durante la transmisión de ‘Esta Noche’, en Panamericana Televisión. “Quiero ser muy clara: no existe de mi parte ninguna intención de iniciar acciones en su contra por lo ocurrido. Entiendo que, en medio de la presión mediática y la rapidez con la que se manejan estos casos, pueden darse errores involuntarios”, señaló en el documento. La mujer añadió que su prioridad no es la confrontación, sino sumar esfuerzos en la búsqueda de justicia para su hijo.

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La madre del escolar también planteó una invitación directa a Leiva para que utilice su espacio televisivo en beneficio de la investigación. “Por eso, más que vernos en posiciones opuestas, me gustaría que usted pueda ser una aliada en este proceso. Su voz, su espacio de alta audiencia puedan contribuir de manera decisiva a que se investigue a profundidad y se escuche a todas las partes y, sobre todo, se proteja a mi menor hijo”, indicó en la carta.

La mujer insistió en que el objetivo central debe mantenerse enfocado en el esclarecimiento del caso, más allá de la controversia generada por la difusión del nombre de su hijo. “Hoy lo verdaderamente importante es que no se pierda el foco: la búsqueda de justicia para mi hijo. Es ahí donde el rol del periodismo responsable se vuelve fundamental”, afirmó.

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Un comunicado impreso sobre fondo blanco dirigido a Milagros y firmado por las iniciales G.M. como madre de familia
G.M. aceptó las disculpas públicas de Milagros Leiva y calificó la difusión del nombre como un error involuntario.

La madre del adolescente cerró su pronunciamiento con la disposición de colaborar con la información necesaria para que la cobertura mediática del caso contribuya al esclarecimiento de los hechos sin desviar la atención de la investigación.

Milagros Leiva agradeció el perdón y respondió a sus críticos

Tras conocer el contenido de la carta, Milagros Leiva leyó el documento durante la edición dominical de su programa y lo compartió también en sus redes sociales. La conductora agradeció de manera directa a la madre del menor por aceptar sus disculpas. “Mil gracias señora por su noble corazón y por recibir mis disculpas, por perdonarme”, expresó Leiva en su cuenta de Instagram. La periodista reiteró que la mención del nombre del adolescente no respondió a una intención deliberada de vulnerar sus derechos.

La comunicadora aprovechó el mismo pronunciamiento para dirigirse a los usuarios y colegas que la cuestionaron en los días posteriores al incidente, en medio de los pedidos públicos para que enfrente una sanción. “A mis detractores y odiadores no pierdan el foco. Yo no soy el centro de esta historia de horror; el objetivo principal es que todos los responsables de esa espantosa agresión sexual paguen por su delito”, sostuvo Leiva.

Milagros Leiva en un estudio de televisión junto a un comunicado impreso con texto resaltado en color amarillo
La madre del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise descartó denunciar a Milagros Leiva por revelar la identidad de su hijo.

El canal reforzó sus procedimientos internos, pero no anunció sanciones contra la conductora

El episodio que originó la controversia ocurrió durante la emisión del 18 de septiembre de ‘Esta Noche’, cuando Leiva mencionó el nombre completo del estudiante de cuarto de secundaria que denunció haber sido agredido por compañeros de quinto año dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise. La conductora ofreció disculpas en el mismo programa ante la magnitud del error, lo que derivó en pronunciamientos de distintas entidades y en cuestionamientos de un sector de la ciudadanía que exigió una sanción ejemplar.

Panamericana Televisión emitió un comunicado en el que reconoció el impacto causado por la difusión de la información sensible y anunció ajustes en sus procedimientos internos, sin precisar una separación de la conductora. “Desde que tomamos conocimiento de lo ocurrido, hemos adoptado las medidas correctivas y reforzado nuestros procedimientos internos para el tratamiento de información sensible, con especial énfasis en aquella relacionada con menores de edad y víctimas de abuso”, señaló el canal en su pronunciamiento.

Documento impreso con el logotipo de Panamericana Televisión titulado A la opinión pública
El comunicado de Panamericana no informó sanciones contra Milagros Leiva ni su salida de Esta Noche tras la controversia por el caso del Liceo Naval Almirante Guise.

La televisora reiteró además su compromiso con la protección de la dignidad, la intimidad y los derechos de los menores de edad, en un contexto donde la Fiscalía mantiene abierta una investigación preliminar contra Leiva por la presunta revelación indebida de identidad del adolescente.

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