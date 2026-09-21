Perú

Samahara Lobatón se suma a 'El Sultanato' y volverá a convivir con Renato Rossini Jr.

La influencer peruana será parte del formato internacional que reunirá a 15 figuras de la región en Miami desde el 27 de setiembre y volverá a compartir elenco con el actor tras 'La Granja VIP'

Un retrato de Samahara Lobatón junto a una escena en un palacio histórico y un recuadro con la imagen de Renato Rossini Jr
Samahara Lobatón fue confirmada como participante del reality internacional 'El Sultanato' y compartirá compartirá elenco con Renato Rossini Jr. tras coincidir en 'La Granja VIP'.
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Samahara Lobatón fue confirmada como participante de ‘El Sultanato’, nuevo reality de convivencia que reunirá a 15 concursantes de distintos países en Miami. La hija de Melissa Klug regresa así a las cámaras después de su paso por ‘La Prisión de Destino 2’ y compartirá elenco con Renato Rossini Jr., con quien fue vinculada sentimentalmente durante su participación conjunta en ‘La Granja VIP’.

La producción presentó a Samahara con referencias a su apodo de ‘Víbora’

El ingreso de la influencer fue anunciado a través de las redes sociales oficiales del programa, que la presentó con un mensaje vinculado a su conocido apodo dentro de la farándula peruana y a su trayectoria previa en formatos de convivencia.

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“De la selva al trono... nada escapa a su instinto. El juego de poder apenas comienza y las reglas están a punto de cambiar. La serpiente dejó su piel y ahora Samahara Lobatón entra a los dominios del imperio. ¿Llega como prisionera o como la estratega que tomará el control del palacio?”, se lee en la publicación de ‘El Sultanato’.

Tras conocerse la noticia, Lobatón compartió el anuncio en su cuenta de Instagram y expresó su entusiasmo por la nueva etapa televisiva. “Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece”, escribió la influencer en sus historias.

Captura de pantalla de una publicación digital con el rostro de Samahara Lobatón vestida con ropa roja bordada y collares dorados
La producción de 'El Sultanato' presentó a Samahara Lobatón con referencias a su apodo de 'Víbora'.

El ingreso de la hija de Melissa Klug se produce después de la cancelación de ‘La Prisión de Destino 2’, reality en el que tuvo varios enfrentamientos con Youna, padre de su hija. La producción de ‘El Sultanato’ recordó también su experiencia previa en ‘La Granja VIP’, formato que le dio mayor visibilidad dentro de la televisión peruana.

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El reencuentro con Renato Rossini Jr. despierta expectativa entre los seguidores

Renato Rossini Jr. había sido confirmado días antes como uno de los concursantes de ‘El Sultanato’. La producción del reality también hizo referencia a los rumores que rodearon al actor durante su paso por ‘La Granja VIP’. “Dicen que es actor, modelo y rompe hogares. Nosotros solo sabemos que con él, ninguna es fiel y ningún amigo es seguro. Si entra él, se acaba la paz en la casa. Bienvenido, Renato Rossini, al Sultanato. El villano que necesitábamos”, señaló el programa en su anuncio.

Durante su participación en ‘La Granja VIP’, Lobatón y Rossini Jr. protagonizaron momentos de cercanía y coqueteo que generaron especulaciones sobre un posible romance entre ambos. En ese periodo, la influencer mantenía una relación con Youna, lo que incrementó la atención pública sobre su vínculo con el actor. Con el paso del tiempo, ambos aclararon que solo mantienen una amistad, aunque su nueva coincidencia en ‘El Sultanato’ ha vuelto a captar el interés de los seguidores, en especial porque los dos ingresarán al programa en condición de solteros.

La influencer peruana, Samahara Lobatón, será parte del formato internacional que reunirá a 15 figuras de la región en Miami desde el 27 de setiembre, tras la cancelación de 'La Prisión de Destino 2'. En este nuevo reality convivirá con Renato Rossini Jr. Video: Instagram El Sultanato

Rossini Jr. fue uno de los primeros en manifestar su respaldo tras el anuncio del ingreso de Lobatón al reality. El actor escribió un mensaje breve en la publicación oficial: “Vamos”. La reacción se sumó a decenas de comentarios de apoyo de los seguidores de la influencer, entre ellos: “Vamos Sam aquí el team víboras presente para darlo todo”, “Vamos Perú, Samahara y Renato” y “Vamos bebita estaremos contigo”.

‘El Sultanato’ se transmitirá desde Miami con 15 participantes de distintos países

El nuevo reality de convivencia se desarrollará en Miami y reunirá a un total de 15 participantes provenientes de distintos países de la región, entre ellos Kimberly “La Más Preciosa”, Yuli Ruiz y Alexa Contreras. El programa está previsto para estrenarse el 27 de setiembre e incluirá distintas dinámicas de convivencia y competencia entre los concursantes.

Afiche digital con el logotipo de El Sultanato y siete retratos circulares con nombres de concursantes sobre un fondo oscuro
Además de Renato Rossini Jr., El Sultanato confirmó a Kiko Hernández, Kimberly La Más Preciosa, Yuli Ruiz, los Gemelos Ramírez, Naykim Tzamarenda, Jennifer Chacón y Alexa Torres.

El anuncio del ingreso de Samahara Lobatón se produjo pocos días después de confirmarse la participación de Renato Rossini Jr. en el mismo formato, lo que consolidó las expectativas sobre un posible reencuentro entre ambos dentro de la producción internacional.

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