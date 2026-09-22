Mercado laboral en Perú: 2 de cada 3 ofertas exigen habilidades tecnológicas y estas son las más solicitadas

El 64% de las vacantes publicadas en Perú requiere al menos una habilidad tecnológica, según el ODEM USIL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 64% de las vacantes publicadas en el Perú requiere al menos una habilidad tecnológica, según el primer estudio del Observatorio de Inteligencia de Mercados de la Universidad San Ignacio de Loyola (ODEM USIL). El informe, titulado “Inteligencia de habilidades y demanda laboral en Perú”, analizó 8.078 vacantes publicadas en portales de empleo durante agosto de 2026 y correspondientes a diez profesiones: Administración, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Ingeniería Ambiental, Marketing y Psicología.

El estudio detectó 107.938 menciones de habilidades en el conjunto de las vacantes analizadas, con un promedio de poco más de 13 por oferta laboral. La presencia de competencias digitales varía de forma marcada según la carrera: mientras algunas profesiones concentran una demanda tecnológica elevada, otras mantienen un perfil más orientado a capacidades operativas y de trato con el público.

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Marketing y Administración registran habilidades tecnológicas en el 75% y el 72% de sus vacantes, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habilidades tecnológicas varía según la profesión

La exigencia de competencias digitales alcanza su punto más alto en Diseño Gráfico, donde llega al 86% de las ofertas, el porcentaje más elevado entre las diez carreras estudiadas. Le siguen Marketing, con 75%, y Administración, con 72%.

En el extremo opuesto se ubica Educación, donde la demanda de habilidades tecnológicas alcanza el 46% de las vacantes, y Gastronomía, que presenta la proporción más baja del listado. Estos datos muestran que la incorporación de tecnología en los procesos de selección responde a las tareas específicas de cada campo profesional, más que a un criterio uniforme del mercado.

Un informe del Observatorio de Inteligencia de Mercados de la USIL clasifica las 15 habilidades más solicitadas en las ofertas de empleo publicadas en Perú.

Procesos y mejora continua

Al agrupar las 107.938 menciones registradas por áreas de trabajo, el bloque de calidad, procesos y mejora continua ocupó el primer lugar, con alrededor de 8.800 menciones. Marketing y publicidad, ventas y desarrollo comercial completaron los primeros puestos del ranking por categorías. También tuvieron presencia significativa las habilidades vinculadas con herramientas de oficina, gestión de personas y labores administrativas.

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“Las ofertas muestran que las empresas buscan personas capaces de organizar el trabajo, mejorar procesos y responder a objetivos concretos. Esa base se combina con herramientas y conocimientos distintos según la profesión”, señaló Rossemery Escobedo, gerenta de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Habilidades técnicas lideran

Del total de menciones registradas, el 61% corresponde a habilidades técnicas, un porcentaje que supera ampliamente al de las habilidades blandas (17%) y al de las tecnológicas (13%). Las capacidades sectoriales reúnen el 6% de las menciones; las certificaciones, el 3%; y los idiomas, menos del 1%.

Entre las habilidades individuales más solicitadas, Microsoft Office encabeza el listado con cerca de 1.800 apariciones. El ranking continúa con:

Proactividad

Trabajo en equipo

Atención al cliente

Comunicación efectiva

Orientación a resultados

Excel intermedio

Retail

Creatividad

Indicadores de gestión

Un estudio del Observatorio de Inteligencia de Mercados de la USIL detalla el porcentaje de demanda de distintas familias de habilidades en diez carreras profesionales en Perú.

Diseño Gráfico y Psicología: tecnología según la carrera

Los resultados del ODEM USIL confirman que la tecnología no impacta de la misma manera en todas las profesiones. En las cerca de 600 vacantes de Diseño Gráfico relevadas, Photoshop apareció aproximadamente 290 veces; Illustrator, 250 veces; y Premiere, 170 veces. La creatividad, con alrededor de 310 menciones, y la proactividad, con 180, también figuran entre las competencias más requeridas para estos profesionales.

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En Psicología, disciplina en la que se analizaron cerca de 700 vacantes, el 58% de las ofertas incluye al menos una habilidad tecnológica. Reclutamiento y selección aparece aproximadamente 340 veces, mientras que Excel intermedio y Microsoft Office registran alrededor de 150 menciones cada uno. Las ofertas de Psicología concentran, además, el 47% de todas las menciones relacionadas con gestión de personas y recursos humanos entre las diez carreras analizadas.

Mercado laboral exige más competencias

“La tecnología no ocupa el mismo lugar en todas las profesiones. Cada carrera incorpora herramientas relacionadas con sus propias tareas, junto con conocimientos técnicos y capacidades para trabajar con otros”, agregó Escobedo.

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El estudio identificó 20.783 términos distintos entre las 107.938 menciones registradas, lo que refleja la diversidad de competencias que exige actualmente el mercado laboral peruano. La metodología del ODEM USIL aclaró que las proporciones presentadas corresponden a menciones y no a la cantidad total de vacantes analizadas, un dato relevante para la interpretación de los resultados por parte de instituciones educativas y empleadores.