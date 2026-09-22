La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

El volante de Sport Boys fue contundente al ser consultado sobre la posibilidad de volver al club blanquiazul. Pese a declararse hincha a muerte de la institución victoriana, el mediocampista aseguró estar pleno en el Callao. (Liga 1)

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Christian Cueva dejó en claro su postura frente a un eventual retorno a Alianza Lima. El mediocampista, que atraviesa un sólido presente con Sport Boys en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, utilizó el programa Enfocados para cerrar cualquier especulación sobre su futuro con el club blanquiazul.

Lo hizo con firmeza, aunque sin ocultar el afecto que siente por la institución de La Victoria. Sus palabras generaron repercusión inmediata entre los hinchas de ambos clubes y encendieron el debate en el ambiente futbolístico peruano.

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La declaración que cerró la puerta

Christian Cueva descartó la posibilidad de volver a Alianza Lima y afirmó que su ciclo en el club blanquiazul ya está cerrado. El volante de Sport Boys reiteró su hinchaje por la institución victoriana. (Liga 1)

Fue durante una distendida charla junto a sus compañeros Jefferson Farfán y Roberto Guizasola cuando surgió la pregunta que nadie esperaba que respondiera con tanta claridad. Al ser consultado sobre si visualizaba un regreso al conjunto victoriano, el ’10′ del elenco chalaco no dejó margen para la interpretación.

“Yo no quisiera regresar a Alianza Lima. Creo que las cosas están hechas e, independientemente de las cosas que puedan pasar, mi hinchaje con Alianza Lima no lo discute nadie, porque soy hincha a muerte”, declaró el volante en el programa deportivo.

La respuesta fue directa y sin rodeos. Cueva entiende que sus dos etapas con la camiseta blanquiazul —entre 2014 y 2015, y luego en 2023— representan un ciclo completo, un capítulo que considera cerrado. Para él, no hay nada más que demostrar en esa institución. Lo que vivió allí, tanto lo positivo como lo que no estuvo a la altura, forma parte de un pasado que no pretende reabrir.

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El mediocampista acumula 58 partidos con Alianza Lima, en los que anotó nueve goles y repartió 12 asistencias. Su etapa más destacada fue la primera, en 2014, cuando su nivel deslumbró a la hinchada íntima. La segunda, en 2023, resultó más opaca: su rendimiento no alcanzó las expectativas que los fanáticos habían depositado en su regreso.

Felicidad plena en el Callao

El presente de Christian Cueva en Sport Boys reavivó versiones sobre un posible regreso a Alianza Lima, pero el propio jugador las descartó. Consultado sobre una eventual llamada, respondió que contestaría al club. (Liga 1)

Lejos de la nostalgia, Cueva habló con entusiasmo de su presente en Sport Boys. El volante, cedido por el club norteño Juan Pablo II hasta diciembre de 2026, encontró en el conjunto rosado un ambiente que lo tiene cómodo y enfocado.

“Estoy feliz donde estoy, en Sport Boys. Obviamente es distinto, o sea, su etapa de fútbol es totalmente diferente”, señaló el futbolista, quien reconoció que la cultura del club chalaco representa una experiencia inédita dentro de su carrera.

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La tranquilidad que transmite contrasta con etapas anteriores marcadas por la controversia. En el Centenario, que el club del Callao celebra el próximo año, Cueva parece haber encontrado un refugio donde su fútbol fluye con naturalidad. Su nivel viene en ascenso a lo largo del Clausura, algo que reavivó los rumores sobre un posible interés de otros clubes, incluido Alianza Lima.

Sin embargo, el propio jugador se encargó de despejar esas versiones. Al ser consultado sobre qué haría si el club blanquiazul lo contactara, respondió sin vueltas: “¿Si me llama el club? Les respondo pues”. Una frase que, lejos de abrir una puerta, confirmó que su decisión ya está tomada y que cualquier llamado recibiría la misma respuesta que dio en Enfocados.

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Un deseo para Oslimg Mora

Christian Cueva descartó volver a Alianza Lima, pero expresó su deseo de que Oslimg Mora sí regrese al club blanquiazul. El volante de Sport Boys destacó así su aprecio por su compañero y su vínculo con la institución. (Liga 1)

En medio de la conversación, Cueva también tuvo palabras para uno de sus actuales compañeros en Sport Boys. El volante expresó su deseo de que Oslimg Mora dé el salto hacia Alianza Lima, en un gesto que revela tanto su aprecio por el futbolista como su vínculo emocional con el club blanquiazul.

“A mí sí me gustaría que Oslimg Mora regrese a Alianza Lima”, afirmó, marcando una diferencia clara: él no quiere volver, pero sí ve con buenos ojos que otros compañeros tengan esa oportunidad.

La cesión de Cueva a Sport Boys concluye en diciembre de 2026, momento en el que deberá retornar a Juan Pablo II, salvo que ambas instituciones acuerden extender el préstamo. La posibilidad de que el mediocampista continúe en el Callao existe y no está descartada por ninguna de las partes. Lo que sí quedó descartado, al menos por ahora y con la contundencia de sus propias palabras, es cualquier capítulo futuro con la camiseta blanquiazul.

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