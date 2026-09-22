Roberto Palacios sueña con la convocatoria de su hijo Brandon Palacios a la selección peruana: “Uno siempre está esperando paciente”

Roberto Palacios anhela la convocatoria de su hijo Brandon a la selección peruana. - Crédito: GLR / Niels Frank

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Cada vez que Roberto Palacios se entera del nombramiento de seleccionados en Perú, sobre todo en estas circunstancias en duelos amistosos, espera entusiasmado que su hijo Brandon Palacios se encuentre en la nómina. Al día de hoy no ha sucedido, pero la esperanza de que ese momento llegue se mantiene intacta en su pensamiento y espíritu.

Por lo menos, la razón lo asiste al popular ‘Chorri’. A lo largo de la temporada actual, su primogénito ha tenido un impacto radical en FC Cajamarca. Sus exhibiciones hablan por él. Tal vez sea cuestión de tiempo para que se dé su llamado así como el de otro compañero que está revolucionando la Liga 1.

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Brandon Palacios se ha despuntado en FC Cajamarca. - Crédito: Liga 1

“Uno siempre está esperando paciente por cómo le está yendo a Brandon y no solo a él, el otro chico [Mauricio] Arrasco también lo está haciendo muy bien”, declaró Roberto Palacios.

Por otra parte, el otrora seleccionado peruano indicó que las convocatorias deben sostenerse de acuerdo al presente de los futbolistas, una situación que ha sido una sana costumbre en procesos anteriores, incluso cuando él aún estaba en actividad con la ‘blanquirroja’.

El hijo del 'Chorri' se estrenó en la Primera División con UTC ante Deportivo Binacional el 2018. (Video: GOLPERU)

“El técnico debe llamar a los que están en su mejor momento. Eso sucedía antes. Esta vez no se dio y esperemos que las cosas salgan bien con la selección. Luego de estos cuatro partidos debe tener claro quiénes continúan y quiénes se deben ganar un lugar tras su buen torneo”, precisó.

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La última reflexión del ‘Chorri’, finalmente, pasó por una combinación que considera clave: “Es importante estos partidos, debe haber una mezcla de jugadores que tienen ganado un nombre en la selección y que han sabido responder. Al futbolista joven deben dársele las cosas a medida para que sepan lo que deben trabajar”.

Brandon Palacios ha encontrado su sitio ideal en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Camino sinuoso

Al igual que su padre, Brandon Palacios se enamoró del fútbol desde el primer instante que tuvo consciencia. También cumplió cada ciclo formativo de su novel trayectoria en Sporting Cristal, institución que le dio la oportunidad de formarse como deportista y ser humano.

“Mi carrera la asumí como tal, porque normalmente se puede tomar como un hobby o un pasatiempo, pero no, yo la tomé como algo que en realidad quería hacer, que quería llegar lejos y triunfar. Poco a poco, así fui ejerciendo y dando lo mejor para poder resaltar”, dijo a Infobae Perú hace tres años.

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Sporting Cristal enfrentó a Carlos Stein por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Al cumplir su recorrido en las divisiones menores, Palacios fue promovido al plantel principal de Cristal, en 2018, pero por la ardua competencia se optó por darle una salida temporal hacia Universidad Técnica de Cajamarca, donde hizo su debut como profesional en el fútbol peruano.

Un año más tarde volvió a ser cedido, llegando a la Universidad San Martín, aunque no marcó diferencias. A mediados del 2019 retornó al Rímac, pero apenas sumó algunos minutos. Ya para el 2020 decidió hacerse su propio camino fichando por Cusco FC.

Brandon Palacios en un entrenamiento de la selección peruana el 2023. - Crédito: Martín Villanueva