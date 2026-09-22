Perú Deportes

Roberto Palacios sueña con la convocatoria de su hijo Brandon Palacios a la selección peruana: “Uno siempre está esperando paciente”

El ‘Chorri’ quedó un poco desilusionado por la ausencia de su primogénito en la reciente nómina de la ‘bicolor’ perfilada por Mano Menezes: “Esta vez no se dio”

Roberto Palacios anhela la convocatoria de su hijo Brandon a la selección peruana. - Crédito: GLR / Niels Frank
Roberto Palacios anhela la convocatoria de su hijo Brandon a la selección peruana. - Crédito: GLR / Niels Frank
Guardar

Cada vez que Roberto Palacios se entera del nombramiento de seleccionados en Perú, sobre todo en estas circunstancias en duelos amistosos, espera entusiasmado que su hijo Brandon Palacios se encuentre en la nómina. Al día de hoy no ha sucedido, pero la esperanza de que ese momento llegue se mantiene intacta en su pensamiento y espíritu.

Por lo menos, la razón lo asiste al popular ‘Chorri’. A lo largo de la temporada actual, su primogénito ha tenido un impacto radical en FC Cajamarca. Sus exhibiciones hablan por él. Tal vez sea cuestión de tiempo para que se dé su llamado así como el de otro compañero que está revolucionando la Liga 1.

PUBLICIDAD

Brandon Palacios - Sporting Cristal - Alianza Lima - Liga 1 - Perú - deportes - 31 mayo
Brandon Palacios se ha despuntado en FC Cajamarca. - Crédito: Liga 1

Uno siempre está esperando paciente por cómo le está yendo a Brandon y no solo a él, el otro chico [Mauricio] Arrasco también lo está haciendo muy bien”, declaró Roberto Palacios.

Por otra parte, el otrora seleccionado peruano indicó que las convocatorias deben sostenerse de acuerdo al presente de los futbolistas, una situación que ha sido una sana costumbre en procesos anteriores, incluso cuando él aún estaba en actividad con la ‘blanquirroja’.

El hijo del 'Chorri' se estrenó en la Primera División con UTC ante Deportivo Binacional el 2018. (Video: GOLPERU)

El técnico debe llamar a los que están en su mejor momento. Eso sucedía antes. Esta vez no se dio y esperemos que las cosas salgan bien con la selección. Luego de estos cuatro partidos debe tener claro quiénes continúan y quiénes se deben ganar un lugar tras su buen torneo”, precisó.

PUBLICIDAD

La última reflexión del ‘Chorri’, finalmente, pasó por una combinación que considera clave: “Es importante estos partidos, debe haber una mezcla de jugadores que tienen ganado un nombre en la selección y que han sabido responder. Al futbolista joven deben dársele las cosas a medida para que sepan lo que deben trabajar”.

Brandon Palacios ha encontrado su sitio ideal en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión
Brandon Palacios ha encontrado su sitio ideal en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Camino sinuoso

Al igual que su padre, Brandon Palacios se enamoró del fútbol desde el primer instante que tuvo consciencia. También cumplió cada ciclo formativo de su novel trayectoria en Sporting Cristal, institución que le dio la oportunidad de formarse como deportista y ser humano.

Mi carrera la asumí como tal, porque normalmente se puede tomar como un hobby o un pasatiempo, pero no, yo la tomé como algo que en realidad quería hacer, que quería llegar lejos y triunfar. Poco a poco, así fui ejerciendo y dando lo mejor para poder resaltar”, dijo a Infobae Perú hace tres años.

Sporting Cristal enfrentó a Carlos Stein por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Al cumplir su recorrido en las divisiones menores, Palacios fue promovido al plantel principal de Cristal, en 2018, pero por la ardua competencia se optó por darle una salida temporal hacia Universidad Técnica de Cajamarca, donde hizo su debut como profesional en el fútbol peruano.

Un año más tarde volvió a ser cedido, llegando a la Universidad San Martín, aunque no marcó diferencias. A mediados del 2019 retornó al Rímac, pero apenas sumó algunos minutos. Ya para el 2020 decidió hacerse su propio camino fichando por Cusco FC.

Brandon Palacios en un entrenamiento de la selección peruana el 2023. - créditos: Martín Villanueva
Brandon Palacios en un entrenamiento de la selección peruana el 2023. - Crédito: Martín Villanueva

Temas Relacionados

Roberto PalaciosSelección peruanaBrandon PalaciosFC Cajamarcaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

El futbolista remarcó que se siente cómodo en el Callao, donde su desempeño crece durante el torneo y alimenta versiones sobre clubes interesados en incorporarlo dentro de la competición nacional

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

Con un total de 41 dianas, en menos de dos años en suelo peruano, el ‘Facu’ se ha posicionado en el podio de artilleros memorables de la institución cusqueña. Aparece por detrás de Alfredo Ramúa y Danilo Carando

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

San Martín sorprende con refuerzo para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: la punta llega desde Alemania

El cuadro de Santa Anita cerró así su cupo de extranjeras con una jugadora que disputó la Liga de Naciones de Voleibol en 2022 y 2023, y que en su última temporada actuó en la liga búlgara, una de las más competitivas del continente europeo

San Martín sorprende con refuerzo para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: la punta llega desde Alemania

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El puntual revelación de la ‘misilera’, uno de los aspirantes al título del Torneo Clausura 2026, ha reconocido que el seleccionador nacional está decidido a emplearlo como ancla en los amistosos en Norteamérica

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El plan de Deportivo Garcilaso para recargar energías y llegar a la recta final del Torneo Clausura 2026 con el liderato intacto

El conjunto cusqueño lidera el Torneo Clausura 2026 con 22 puntos tras golear 4-0 a Universitario en la décima fecha. El técnico Lisandro Greppo pidió humildad y anunció días de descanso antes de retomar los trabajos de cara a las siete fechas restantes

El plan de Deportivo Garcilaso para recargar energías y llegar a la recta final del Torneo Clausura 2026 con el liderato intacto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Carlos Bruce pide al JNE definir situación de López Aliaga o “será responsable de viciar” las Elecciones Municipales 2026

Keiko Fujimori lleva a Nueva York una agenda de seguridad e inversiones: estos son los temas que abordará ante la ONU

Perú asume la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras traspaso con Uruguay

Renzo Reggiardo critica a candidatos a la MML: “Estar en campaña no significa mentir (...) hablan de una serie de barbaridades”

ENTRETENIMIENTO

Rafael Cardozo felicitó a ‘Cachaza’ en vivo tras perder una apuesta: “Te deseo lo mejor con tu esposo y tu hijo, sé feliz”

Rafael Cardozo felicitó a ‘Cachaza’ en vivo tras perder una apuesta: “Te deseo lo mejor con tu esposo y tu hijo, sé feliz”

María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

Samahara Lobatón se suma a 'El Sultanato' y volverá a convivir con Renato Rossini Jr.

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

DEPORTES

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

San Martín sorprende con refuerzo para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: la punta llega desde Alemania

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El plan de Deportivo Garcilaso para recargar energías y llegar a la recta final del Torneo Clausura 2026 con el liderato intacto