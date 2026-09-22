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Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

El volante jugará en Orlando en el estadio donde milita habitualmente con su equipo de la MLS y advirtió que la humedad de la ciudad será un factor clave para jugadores y público ese día

El volante peruano retoma los trabajos del combinado nacional en Orlando, Florida, y celebra el reencuentro con antiguos compañeros durante la preparación para el próximo compromiso internacional en Estados Unidos (Bicolor )
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Wilder Cartagena volvió a ponerse la camiseta de la selección peruana después de dos años de ausencia y lo hizo con una sonrisa.

El mediocampista participó de las sesiones de entrenamiento en Orlando, Florida, donde la bicolor afina su preparación, y habló con el medio Bicolor+ sobre su regreso al equipo nacional, la emoción del reencuentro con sus compañeros y las condiciones climáticas que caracterizan a esa ciudad del sur de Estados Unidos, un territorio que el futbolista conoce de memoria por su paso en el fútbol local.

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El regreso que esperaba

Wilder Cartagena – Selección Peruana – Perú – deportes – 21 septiembre
Wilder Cartagena volvió a la selección peruana después de dos años y expresó su alegría por reencontrarse con antiguos compañeros. El mediocampista aseguró que representar al país vuelve a ser un orgullo enorme. (Bicolor +)

Dos años fuera de la convocatoria no apagaron el entusiasmo de Cartagena. El volante describió su retorno al combinado nacional como una experiencia cargada de emoción. “Muy feliz la verdad de volver a la selección luego de dos años. La verdad que es una felicidad muy enorme reencontrarme con amigos, con compañeros que no veía hace mucho tiempo. Entrenar acá en la selección es un orgullo enorme y la verdad que como siempre con muchas ganas de hacer lo mejor y representar al país”, señaló ante las cámaras del medio oficial de la Federación Peruana de Fútbol.

Entre los reencuentros más significativos destacó el de Pedro Gallese, arquero titular de la selección y compañero de varios años en clubes anteriores. “A Pedro tampoco lo veía hace mucho, somos gran amigos, así que nada, contento de estar acá. Jugamos juntos muchos años y imagínate, ¿no? Hay una amistad por fuera también y volver a reencontrarnos aquí, la verdad que es una felicidad muy grande”, expresó el futbolista, que no ocultó la alegría de retomar vínculos forjados dentro y fuera de los campos de juego.

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El clima de camaradería dentro del grupo también quedó en evidencia cuando Cartagena mencionó a los jugadores que más lo recibieron con bromas a su llegada. “Quién más, Gallese, Yotún, son esa gente que paran jodiendo ahí”, dijo entre risas, antes de subrayar que esa dinámica forma parte natural de la convivencia en una concentración.

Respecto a su vínculo con el entrenador Mano Menezes, el mediocampista aclaró que aún no tuvo un diálogo individual con el técnico brasileño. “No, todavía no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con él. Sí hemos hablado con el grupo, todo un poco de bromas y todo, pero bueno, es parte de la convivencia. Creo que hay mucho tiempo ahora para conversar y seguro en algún momento lo vamos a hacer”, indicó.

Orlando, su segunda casa

Wilder Cartagena – Selección Peruana – Perú – deportes – 21 septiembre
Una tormenta con rayos interrumpió brevemente el entrenamiento de Perú en Orlando, aunque Wilder Cartagena tomó el episodio con tranquilidad. El volante aseguró estar acostumbrado al particular clima de la ciudad. (Selección Peruana)

El regreso de Cartagena a la selección tiene además un condimento especial: el equipo se entrena y jugará en una ciudad que el volante conoce como pocos dentro del plantel. Su experiencia en la MLS lo familiarizó con el clima impredecible de Orlando, una zona donde el calor, la humedad y las tormentas eléctricas pueden presentarse en cuestión de minutos.

Durante la sesión de práctica, una tormenta con rayos interrumpió brevemente las actividades, algo que generó inquietud entre los periodistas presentes pero que Cartagena tomó con absoluta calma. “La verdad que ya uno se acostumbra, mucho tiempo por aquí. Sabemos cómo es el clima acá, un poco loco. Hoy un poco rayo, pero capaz de cinco minutos sale un calor, así que nada, acostumbrado. Ustedes están un poco asustados, pero quiero decirle que se queden tranquilos, que no va a pasar nada”, bromeó.

El jugador también explicó los protocolos que rigen en su club ante este tipo de fenómenos meteorológicos. “En verdad está prohibido entrenar con rayos. O sea, cada vez que hay un pequeño rayo te sacan del campo, pero bueno, hoy creo que estuvo lejos igual, no estuvo muy cerca. Creo que tiene que tener un cierto kilómetro el primer rayo, pero creo que hoy estuvo bien. Pudimos entrenar, hacer la práctica y bueno, ahora a descansar”, detalló.

Un partido en casa y un mensaje para la hinchada

Wilder Cartagena – Selección Peruana – Perú – deportes – 21 septiembre
Antes del partido de Perú en Orlando, Wilder Cartagena pidió el respaldo de los hinchas para la nueva etapa de la selección. El volante destacó la presencia de jugadores jóvenes que necesitan confianza y apoyo (Selección Peruana)

El compromiso que la selección peruana disputará en Orlando adquiere para Cartagena una dimensión personal. El estadio donde se desarrollará el encuentro es el mismo en el que el mediocampista juega habitualmente con su equipo de la MLS, lo que convierte la cancha en territorio familiar. “La verdad que mi casa, ha sido la casa de varios compañeros acá también. Va a estar lindo, un horario lindo también. Esperemos que no haga mucho calor a esa hora, pero esperemos hacer las cosas bien y darle una alegría a todo el Perú”, afirmó.

Sobre las condiciones climáticas para el día del partido, el futbolista anticipó que la humedad será un factor a considerar, aunque confió en que el horario elegido ayudará a mitigar el impacto del calor. “Capaz a las cuatro y media es un clima complicado acá. Bueno, ahorita estamos en otoño, por ahí no está tan caliente, pero sí la humedad siempre está. Pero creo que va a ser un lindo partido”, sostuvo.

Al cierre de la entrevista, Cartagena dirigió un mensaje directo a los seguidores de la bicolor. “Que sigan apoyando a la selección, que nos apoyen. La verdad que necesitamos mucho de ellos en este nuevo proceso. Chicos nuevos que han llegado, que necesitan mucho el apoyo para que puedan dar lo mejor de sí y así comenzar a destacar en la selección”, concluyó.

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