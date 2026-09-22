Carlos Bruce advierte que gestión de López Aliaga deja deuda de más de S/5.000 millones y plantea Policía Municipal

El candidato de Somos Perú sostuvo que el sucesor de Renzo Reggiardo, aliado de López Aliaga, deberá negociar con el MEF recursos para financiar las obras que necesita Lima

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El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, afirmó este lunes que la actual administración municipal está dejando una deuda de más de 5.000 millones de soles y planteó la creación de una Policía Municipal Metropolitana como parte de su propuesta para enfrentar la inseguridad en la capital.

Durante el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Bruce señaló que el próximo alcalde deberá negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recursos para ejecutar las obras que, según dijo, necesita la ciudad.

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“La eficiencia es fundamental en la gestión pública, pero tenemos que saber que la actual administración está dejando una deuda de más de cinco mil millones de soles y, por lo tanto, requerimos que el siguiente alcalde de la ciudad sepa de gestión pública”, afirmó en referencia a la administración de Renzo Reggiardo, aliado político de Rafael López Aliaga, con quien ha protagonizado sus principales enfrentamientos durante la campaña.

Bruce también cuestionó la estrategia del consistorio capitalino frente a la inseguridad y señaló que el alcalde actualmente depende de la Policía Nacional (PNP), institución que está bajo responsabilidad del Gobierno nacional.

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Bruce planteó crear este cuerpo de seguridad para enfrentar la inseguridad y señaló que la Municipalidad de Lima actualmente depende de la PNP, bajo responsabilidad del Gobierno nacional

“El alcalde persigue el delito solo de la mano de la Policía Nacional, que depende del Gobierno nacional”, sostuvo antes de presentar su propuesta para crear una Policía Metropolitana, tomando como referencia una experiencia implementada durante su gestión como alcalde de Surco.

Bruce también propuso establecer una coordinación permanente entre los 43 distritos de Lima Metropolitana para abordar de manera conjunta los problemas de la ciudad, independientemente de la agrupación política a la que pertenezcan sus autoridades.

“Lima tiene 43 distritos y un problema: no se hablan entre ellos”, afirmó. En ese sentido, planteó sentar a los representantes de todas las jurisdicciones en una misma mesa para coordinar soluciones.

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El candidato cerró su intervención inicial, prevista por un minuto y medio, asegurando que su objetivo no es confrontar con otros actores políticos, sino impulsar una gestión orientada a mejorar el funcionamiento de la capital. “Yo no vine a pelearme con nadie. Vengo a que la ciudad funcione”, afirmó.

El alcalde de Lima pidió a los candidatos que aspiran a sucederlo que informen “con rigor y sin mentiras” y rechazó las críticas sobre el endeudamiento municipal

Más temprano, en una rueda de prensa, Reggiardo había pedido a los candidatos que aspiran a sucederlo que informen con rigor y sin mentiras.

“Con todo el respeto por cada uno de ellos (...), tengan el cuidado del caso de informar de forma adecuada. Yo sé que están en campaña, pero el estar en campaña no significa mentir, no significa poner a la ciudad en un escenario completamente distinto al que hoy se encuentra”, dijo.

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El burgomaestre sostuvo que los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos están destinados a financiar obras de infraestructura. “Hablan de endeudamientos, hablan de una serie de barbaridades. Lima tiene cualquier cantidad de obras de infraestructura”, matizó.

En esa línea, cifró en cerca de 4.000 millones de soles la inversión en infraestructura vial y urbana durante su gestión y afirmó que se han habilitado más de 50 kilómetros de nuevas vías. También aseguró que actualmente hay 34 obras en ejecución, entre parques, avenidas, vías rápidas y puentes, en distintos sectores de la capital.