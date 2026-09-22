María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

María Pía Copello junto a los conductores de 'Sin más que decir' expresaron su profunda preocupación por la ola de criminalidad que azota al país, tomando como punto de partida el brutal asesinato de la periodista Susy Aponte, 'La China Polo'. Discuten cómo la violencia se ha normalizado y la sensación de impunidad que prevalece. Video: Q / Sin más que decir

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María Pía Copello se refirió al asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, ocurrido el 19 de setiembre en Caraz, Áncash, mientras realizaba actividades de campaña para el Gobierno Regional de Áncash. La conductora abordó el caso durante su podcast ‘Sin más que decir’, donde expresó su indignación por la forma en que se produjo el ataque y pidió responsabilidad a los usuarios de redes sociales que comenzaron a especular sobre los posibles responsables del crimen.

Copello calificó el crimen como “atroz” y pidió dar con los responsables

La comunicadora abrió su intervención con un comentario sobre el clima de inseguridad que atraviesa el país, en referencia directa al ataque contra la periodista. “Todo lo que está ocurriendo en nuestro país es súper, entre raro, entre triste, entre todo, ya nadie puede salir tranquilo. Esto ha sucedido a vista y paciencia de todo el mundo, en un mercado, y la han asesinado de la peor manera”, afirmó Copello.

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La conductora explicó que sigue de cerca la información sobre este tipo de hechos a través de los noticieros. “Yo sí los consumo todas las mañanas de lunes a viernes mientras me estoy maquillando y veo que realmente estamos muy mal”, señaló. Susy Aponte Polo recibió un disparo en la cabeza mientras era entrevistada por un periodista local, en una transmisión en vivo que quedó registrada en el momento del ataque. Sobre esta circunstancia, Copello cuestionó la falta de temor de los responsables al actuar frente a cámaras.

“En pleno video, en pleno en vivo, no hay reparo, no les interesa si están ponchados y salir ahí, no les interesa nada”, sostuvo la conductora, quien calificó el hecho como “un crimen atroz”. La presentadora dirigió un pedido concreto a las autoridades encargadas de la investigación. “Necesitamos dar con los responsables y que definitivamente se tomen las medidas que se tengan que tomar. Necesitamos medidas, que se investigue y que lógicamente las personas que estén involucradas paguen por esto”, afirmó Copello durante el programa.

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María Pía Copello lamentó el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz, Áncash.

Ethel Pozo y Luciana Roy coincidieron en que la violencia se ha normalizado en el país

Durante el mismo segmento, la conductora Ethel Pozo, quien acompañó a Copello en el podcast, señaló que la exposición constante a este tipo de noticias ha generado una normalización de la violencia entre la población. “De levantarnos y ver en los noticieros que perdemos vidas, peruanos, todos los días. Asesinaron a tal, asesinaron a tal. Aquí, aquí. Y todos los días estamos consumiendo eso. La delincuencia ha tomado nuestro país”, expresó Pozo. La conductora también mencionó que la detención de un presunto responsable no garantiza que el caso avance de manera transparente. “El presunto sicario ya fue detenido, pero luego, ¿en qué queda?”, cuestionó.

Por su parte, la conductora Luciana Roy puso el caso en contexto con otros hechos de violencia que afectan a distintos sectores de la población de manera cotidiana. “Este es un tema que en realidad es del día a día y sentimos que quedan impunes, porque nunca sabemos si los casos se resolvieron. Miren nada más a la gente del transporte público también”, afirmó Roy, quien mencionó además los casos de extorsión que enfrentan pequeños empresarios en el país.

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Copello pidió prudencia frente a los señalamientos difundidos en redes sociales

En otro momento del programa, Copello mostró su preocupación por los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales y en el chat en vivo del podcast, en los que algunos usuarios atribuían el crimen a personas específicas sin que existieran pruebas confirmadas. “Seamos, por favor, más responsables con lo que estamos señalando. Ahorita no más en el chat lo estoy viendo y digo: es tal, es cual, es fulanito, menganito. No podemos ser tan irresponsables. El odio no puede ser más grande que la sensatez, por favor, señores”, afirmó la conductora.

El productor del programa, Abneer Robles, respaldó el pedido de Copello y advirtió sobre el riesgo de la desinformación en el entorno digital. “Las redes sociales, el internet, ahora es el más grande proveedor de entretenimiento, pero el más grande también proveedor de la desinformación. Lo único que como comunicadores todos acá le podemos decir al público es que disciernan bien la información que ven, que investiguen, que comparen”, sostuvo Robles.

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En 'Sin más que decir', María Pía Copello y sus compañeros también tocaron el tema de la "irresponsabilidad" en las redes sociales al realizar acusaciones sin fundamento tras el asesinato a la periodista Susy Aponte, conocida como 'La China Polo'. Video: Q / Sin más que decir

Mario Hart, también presente en el podcast, extendió el pedido de responsabilidad hacia los medios y portales digitales que abordan este tipo de casos. “Hay que tener mucha responsabilidad sobre los comentarios que se deslizan, porque pueden dejar entrever muchísimas cosas, puede haber mucha gente afectada. Seamos responsables tanto los comunicadores como las personas que están detrás de la computadora y que son expertas tecleando cualquier cosa”, afirmó Hart, en referencia directa a las especulaciones sin sustento que circularon tras el crimen.

El caso ocurre en medio de investigaciones periodísticas previas realizadas por Aponte Polo

Susy Aponte Polo se había dado a conocer por su labor de periodismo de investigación, en el que abordó denuncias vinculadas a distintas figuras públicas del país. Entre los casos que trabajó la comunicadora figuran reportajes relacionados con el entorno familiar de María Pía Copello, así como cuestionamientos dirigidos al notario Alfredo Zambrano, esposo de la conductora Magaly Medina, sobre presuntos favorecimientos judiciales y el manejo de su notaría.

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Ninguno de esos señalamientos periodísticos cuenta hasta el momento con conclusiones oficiales confirmadas por las autoridades competentes. Ese historial de investigaciones motivó que un sector de usuarios en redes sociales especulara sobre posibles móviles detrás del crimen, sin que existan hasta la fecha pruebas ni pronunciamientos oficiales que respalden esas versiones.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

Frente a este escenario, Copello insistió en la necesidad de evitar señalamientos apresurados mientras las autoridades avanzan con la investigación del caso. “Las redes sociales son tierra de nadie, pero yo creo que tenemos que ser responsables sobre lo que colocamos ahí, porque no podemos estar señalando apellidos”, concluyó la conductora.

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