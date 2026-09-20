Héctor Cúper fue contundente tras sufrir dolorosa goleada con Universitario ante Deportivo Garcilaso: “Hemos hecho todo mal”

El director técnico de Universitario, Héctor Cúper, fue contundente en la conferencia de prensa al analizar la dura derrota de su equipo. "Hemos hecho todo mal, no hay ninguna duda", sentenció el estratega.

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Héctor Cúper habló en conferencia de prensa luego de la derrota por 4-0 de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El entrenador realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento de su equipo.

“Es muy difícil explicarlo porque nos faltó de todo. No solamente haber podido jugar mejor o defender mejor. Hemos hecho todo mal, no hay ninguna duda”, fueron sus primeras palabras ante la consulta de los medios.

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Cúper sostuvo que el plantel debe reconocer el mal partido y aprovechar el receso por la fecha FIFA para corregir los errores. “Eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, no hay que ocultarlo y aprovechar todo este parate para resolverlo, porque esto no era normal en este equipo”.

El técnico argentino señaló que Universitario ya arrastraba problemas en su juego, aunque admitió que ante Deportivo Garcilaso el equipo mostró una versión más baja de la esperada en todas las líneas.

“Es cierto que nos faltaba, lo dije incluso antes del partido, un poquito más de juego. Pero hoy, en todas las líneas, hemos estado erráticos. Defensivamente, incluso en los goles, no estaba esa reacción como para tapar la jugada rápidamente. Nos pasó un poco de todo”, explicó.

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Por último, Cúper aseguró que el equipo cometió una serie de errores que le resultan difíciles de explicar. “La explicación que tengo es que hoy, y lo vuelvo a repetir, hemos cometido todos los errores que un equipo puede hacer en una temporada. Realmente me preocupa porque hemos recibido muchos goles, aunque también los hemos hecho. Pero lo de hoy es muy difícil de explicar y de entender qué es lo que nos pasó, porque hoy faltó de todo”.

Héctor Cúper se refirió a la goleada que sufrió Universitario ante Deportivo Garcilaso en la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Goleada que le costó el primer lugar

El golpe de la goleada por 4-0 se profundiza porque fue ante un rival directo en la pelea por el Torneo Clausura. Universitario llegaba motivado tras su triunfo ante Alianza Lima en el clásico y enfrentaba a Deportivo Garcilaso, que permanecía invicto en sus primeros cuatro partidos como local durante este segundo semestre.

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Garcilaso solo necesitó 20 minutos para confirmar su fortaleza en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aldair Salazar abrió el marcador de cabeza, Kevin Sandoval amplió la ventaja con un violento remate y Agustín González anotó el tercero tras un error de Piero Quispe en salida. La ‘U’ no encontraba respuestas.

Pese al 3-0, Cúper no realizó demasiadas modificaciones y solo dispuso el ingreso de Adrián Quiroz. Garcilaso mantuvo la presión en campo contrario y encontró el cuarto tanto con un cabezazo de Facundo Castelli. Universitario intentó reaccionar con otros cambios, pero el marcador no volvió a moverse en Cusco.

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El triunfo del ‘rico Garci’ le arrebató el primer lugar a los ‘cremas’ en la fecha 10, antes del receso por la fecha FIFA. El conjunto cusqueño llegó a 22 puntos y sacó dos de ventaja sobre el cuadro de Ate.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Lo que más preocupa en Universitario es su desempeño defensivo. En el clásico, el equipo ganó tras un error de Alianza Lima y, ante Garcilaso, recibió cuatro goles. Acumula 15 tantos en contra en apenas 10 partidos, una cifra que no se había registrado en los últimos tres años, incluso en los momentos más adversos del club.

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