Horacio Melgarejo se fue del estadio, regresó y Montevideo City Torque anotó el gol que eliminó a Cienciano en Copa Sudamericana

Momento insólito del técnico argentino en la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: ESPN.

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Una escena insólita se produjo en el Estadio Centenario durante la eliminación de Cienciano ante Montevideo City Torque de la Copa Sudamericana 2026. El técnico del ‘papá’, Horacio Melgarejo, llegó a retirarse del recinto cuando el partido ya entraba en sus últimos minutos, pero tuvo que regresar al campo de juego. Y poco después, el conjunto uruguayo terminó de sentenciar la serie con el tercer gol.

El cuadro cusqueño había llegado a Montevideo con una ventaja de 2-0 conseguida en la ida, pero no pudo sostenerla. Salomón Rodríguez apareció en dos oportunidades para igualar el marcador global y encaminar la clasificación del conjunto local. El delantero marcó el 1-0 y posteriormente amplió la diferencia para dejar al elenco imperial contra las cuerdas.

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Con el partido encaminado hacia el desenlace, Horacio Melgarejo protagonizó una particular situación desde el banquillo. El entrenador de Cienciano se retiraba del Estadio Centenario cuando la situación cambió y tuvo que regresar al recinto para continuar siguiendo los minutos finales del encuentro.

El regreso del técnico coincidió con otro golpe para el ‘papá’. Montevideo City Torque aprovechó los espacios y encontró el tanto que terminó de apagar las esperanzas del conjunto cusqueño. Nahuel da Silva, quien había ingresado en el segundo tiempo, apareció en los descuentos para marcar el 3-0 y desatar la celebración del equipo uruguayo.

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Nahuel Da Silva aguantó a los defensas peruanos y puso el tercero de los uruguayos - Crédito: ESPN.

Salomón Rodríguez encaminó la remontada

El delantero uruguayo fue la figura del partido. Salomón Rodríguez marcó un doblete, primero para abrir el marcador y luego para colocar el 2-0 que igualaba el resultado de la serie. Ambos tantos cambiaron por completo el panorama de una llave que Cienciano parecía tener controlada después de su victoria en Cusco.

El ‘papá’ no encontró la respuesta necesaria para recuperar la ventaja que había conseguido en el primer encuentro. Montevideo City Torque, en cambio, aprovechó el envión de sus goles y mantuvo la presión hasta los minutos finales.

Nahuel da Silva puso el golpe definitivo

Cuando Cienciano intentaba resistir en los últimos minutos y mantener alguna esperanza de forzar la definición por penales, apareció Nahuel da Silva. El atacante, que había ingresado en el complemento, aprovechó los espacios, dejó atrás a la defensa cusqueña y definió para marcar el 3-0 en los descuentos, desatando la celebración en el Estadio Centenario.

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El resultado significó un duro golpe para el equipo de Melgarejo, que había ganado 2-0 en el Cusco y llegó a Montevideo con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el doblete de Salomón Rodríguez y el tanto final de Da Silva terminaron cambiando por completo la historia de la serie.

De esta manera, Montevideo City Torque completó una remontada que parecía difícil de imaginar después del partido de ida y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Cienciano, que había sacado dos goles de ventaja en el Cusco, terminó despidiéndose del torneo tras recibir tres tantos en el Estadio Centenario.

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Montevideo City Torque celebrando la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Prensa club

Cienciano se despide de una campaña internacional para recordar

Cienciano puso punto final a su aventura en la Copa Sudamericana 2026 y se quedó sin la posibilidad de alcanzar las semifinales. El ‘papá’ no logró concretar la épica que buscaba en Montevideo y ahí terminó su sueño de volver a instalarse entre los cuatro mejores del torneo continental.

Pese a la eliminación, el cuadro cusqueño dejó una campaña para destacar. En el camino consiguió eliminar a Lanús y Botafogo, dos rivales de importante trayectoria internacional, y alcanzó los cuartos de final de la competencia. Aunque no pudo dar el último paso, el conjunto imperial volvió a hacerse protagonista en el plano continental y dejó en evidencia que puede competir ante equipos de gran recorrido.

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