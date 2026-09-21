San Martín sorprende con refuerzo para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: la punta llega desde Alemania

La atacante de 27 años llega con experiencia en cinco países, participación en la Liga de Naciones de la FIVB y un recorrido por diez clubes europeos que la convierten en la incorporación más llamativa del mercado de pases peruano. (Instagram / vanessa.agbortabi)

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La Universidad San Martín sumó a su plantel a la atacante alemana Vanessa Delancy, quien llega procedente del Maritza Plovdiv de Bulgaria para integrarse al equipo de Santa Anita de cara a la temporada 2026-27. Con su arribo, el cuadro santo completó la totalidad de sus cupos de jugadoras foráneas.

La voleibolista de 27 años y 1,81 metros de altura ocupará la posición de punta y trae consigo una extensa hoja de vida en el circuito europeo, además de experiencia en competiciones de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

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San Martín la presentó de manera oficial este lunes: “La punta alemana Vanessa Delancy es nueva voleibolista de la USMP para la presente temporada, procedente de la liga de Bulgaria”.

Una carrera forjada en diez clubes de cinco países

Vanessa Delancy llega a la Universidad San Martín con una trayectoria que incluye pasos por Alemania, Francia, Turquía, Grecia, Israel y Bulgaria. La punta alemana también disputó dos temporadas de la Liga de Naciones de Voleibol. (USMP Vóley Club)

El recorrido de Delancy por el voleibol de clubes abarca una década de trabajo en ligas de distintos continentes. Su formación y consolidación ocurrieron en Alemania, donde defendió las camisetas del SG Rotation Prenzlauer Berg, el VCO Berlin, el Rote Raben Vilsbiburg, el Ladies in Black Aachen y el SC Potsdam. Desde allí cruzó fronteras hacia Francia, donde vistió la casaca del Volley-Ball Nantes, y luego continuó su travesía por Turquía con el Bahçelievler Belediyespor, por Grecia con el Ilisiakós y por Israel con el Maccabi XT Haifa.

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Su última escala antes de aterrizar en el Perú fue el Maritza Plovdiv, uno de los clubes de mayor tradición en la liga búlgara. San Martín se convierte así en su undécima institución a nivel de clubes.

Más allá de su trayectoria en el ámbito de los clubes, Delancy también acumuló minutos con la selección absoluta de Alemania. Participó en las diferentes categorías formativas del seleccionado germano y luego alcanzó el nivel mayor de la competición internacional al disputar la Liga de Naciones de Voleibol de la FIVB en las temporadas 2022 y 2023, el torneo de selecciones más importante del calendario anual organizado por el organismo rector del deporte a nivel mundial. Su paso por distintas competiciones continentales europeas completó un perfil de jugadora con rodaje internacional.

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El plantel que busca destronar a Alianza Lima

San Martín completó sus cupos extranjeros con la llegada de Vanessa Delancy, quien se suma a Kari Zumach, Emily Zinger, Meegan Hart, Yanlis Féliz y Paola Rivera. El equipo apunta a competir por la Liga Peruana y el Sudamericano. (Instagram / vanessa.agbortabi)

Con la incorporación de la atacante alemana, la Universidad San Martín cerró su nómina de jugadoras extranjeras para afrontar los dos grandes objetivos de la temporada: la Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27 y el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027.

Junto a Delancy, el bloque foráneo del equipo lo integran las opuestas estadounidenses Kari Zumach y Emily Zinger, la central norteamericana Meegan Hart, la atacante dominicana Yanlis Féliz y la colocadora mexicana Paola Rivera.

A ese grupo de extranjeras se suman las nacionales que aportaron sus condiciones en la campaña anterior, cuando el equipo finalizó como subcampeón en la temporada 2025-26. Las puntas Angélica Aquino y Brenda Lobatón, la central Ginna López, la bloqueadora central peruana María López Torres y la líbero Pamela Cuya conforman el núcleo local sobre el que el cuerpo técnico construirá su propuesta de juego. El objetivo declarado del conjunto de Santa Anita es quebrar la hegemonía que Alianza Lima ha ejercido sobre la competición doméstica en los últimos tiempos.

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La Gala Santa, el primer examen ante Gimnasia de La Plata

Vanessa Delancy tendrá su primera presentación con San Martín en la Gala Santa, donde el equipo enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata. El duelo se disputará el 10 de octubre en Villa El Salvador, como parte de la preparación para la temporada. (USMP Vóley Club)

Antes del inicio oficial de la liga, San Martín tendrá la oportunidad de mostrar su renovado plantel en un encuentro preparatorio de alto perfil. El cuadro santo enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina en la denominada Gala Santa, un evento que servirá tanto para poner a punto la sincronía del equipo como para que la hinchada del club vuelva a ver en acción a sus jugadoras tras el subcampeonato de la temporada anterior.

El partido se disputará el 10 de octubre en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría, ubicado en Villa el Salvador, con inicio programado para las 17:00 horas (22:00 GMT). El recinto recibirá a un plantel que llega con aspiraciones renovadas y con la incorporación de una jugadora que conoce de cerca la exigencia del voleibol europeo de primer nivel.

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Para Delancy, el duelo ante las argentinas será su primera presentación oficial con la camiseta de la USMP y el punto de partida de lo que San Martín espera que sea una temporada de mayor protagonismo continental.