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“Hace tres años que existen”: Horacio Melgarejo responde a la burla de City Torque sobre Cienciano tras eliminación de Copa Sudamericana

El entrenador argentino no se quedó callado y aseguró que el equipo uruguayo tuvo que regalar entradas para llevar público al estadio Centenario, durante el partido de vuelta de los cuartos de final

El técnico del elenco cusqueño fue contundente sobre el post de los uruguayos tras eliminación de la Copa Sudamericana. Créditos: Jax Latin Media.
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Horacio Melgarejo volvió a protagonizar declaraciones polémicas tras la eliminación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. El técnico argentino respondió a Montevideo City Torque, que publicó un mensaje en redes sociales con burlas hacia el equipo cusqueño.

City Torque publicó un mensaje en sus redes sociales tras concretar la remontada por 3-0 y clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. En el post, el club uruguayo aludió a uno de los apelativos de Cienciano: “El papá de América”.

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Melgarejo fue consultado por la publicación a su llegada al aeropuerto de Lima y respondió: “Papá de América no pueden ser nunca si hace tres años que existen. Tampoco... [se ríe] Papá de América, no sea malo. Vamos a ser sinceros. Papá de América es Cienciano, que ganó un título en el fútbol peruano”.

El entrenador argentino amplió su respuesta sobre el elenco uruguayo: “City Torque está haciendo muy buen trabajo. Es un equipo nuevo, con grandes futbolistas, gran cuerpo técnico y una inversión importante de un grupo que todos conocemos. Pero papá de América es imposible si tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Hay que ser coherentes. Los vuelvo a felicitar, pasaron bien, pero hay que decir las cosas como son”.

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Melgarejo evitó profundizar sobre las declaraciones de Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque, quien había denunciado presuntos malos comportamientos de Cienciano durante el partido de ida, entre ellos la colocación de sal y el retiro de agua del vestuario.

“Al final eso es fútbol. Yo no tengo redes y lo que uno puede escribir después del partido es todo más fácil, así que no hay que darle importancia a eso. Yo dije que en Cusco hubo un solo equipo: fue Cienciano, y fue verdad. Anoche hubo un solo equipo, que fue City, y es lo que pienso. Lo que pueda haber dicho el técnico al final, no voy a entrar en eso”, señaló.

Horacio Melgarejo se refirió a las burlas de Montevideo City Torque contra Cienciano tras eliminación de la Copa Sudamericana 2026.
Horacio Melgarejo se refirió a las burlas de Montevideo City Torque contra Cienciano tras eliminación de la Copa Sudamericana 2026.

“El único responsable soy yo”: Melgarejo se adjudica la eliminación de Cienciano

Por otro lado, Horacio Melgarejo analizó la campaña de Cienciano en la presente edición de la Copa Sudamericana. El cuadro cusqueño llegó hasta los cuartos de final y dejó en el camino a Botafogo.

La verdad es que el balance es totalmente positivo, porque sé que desde lo humano y lo futbolístico tengo un grupo espectacular. No me voy a cansar de decirlo. Pero en cantidad somos cortos. Nosotros empezamos la pretemporada en enero. La verdad es que nadie daba un peso por este equipo y hoy, a mitad de septiembre, estamos peleando la Sudamericana y bien ubicados en el campeonato. Así que el balance, de momento, es positivo, pero esto no termina acá: nos quedan nueve fechas en el torneo local”, expresó.

El cuadro peruano cayó 3-0 con final polémico y le dijo adiós al torneo internacional - Crédito: ESPN.

Pese a su balance favorable, el técnico argentino reconoció que el equipo tiene una deuda pendiente en condición de visitante. “El equipo hace muy buenos partidos en altura, hay que ser conscientes. También tenemos una deuda pendiente cuando jugamos de visitante. Hay que decir la verdad, porque al final es lo que se merece el pueblo peruano. Nosotros hacemos buenos partidos en muchos lados, no solamente en la altura. Lo que sí sabemos es utilizar muy bien la altura”, afirmó.

Melgarejo cerró la entrevista al asumir la responsabilidad por la eliminación del torneo internacional. “El único responsable de la derrota de ayer fui yo. No hay duda. A los chicos no hay nada que reprocharles, ni mucho menos. Son 26 leones que dieron la vida, eso está clarísimo. Si hay algo que reprochar del planteamiento, es toda culpa mía”.

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